தவெக மாநாட்டில் தாக்கி பேசிய விஜய்? கமல் கொடுத்த சூப்பர் பதில்!

Vijay Speech TVK Madurai Maanadu Kamal Answer : தவெக கட்சியின் தலைவர் விஜய், மதுரை மாநாட்டில் பேசிய விஷயங்கள் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது. இதையடுத்து, அதற்கு கமல் கொடுத்திருக்கும் பதில் பலரை கவர்ந்துள்ளது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 22, 2025, 12:21 PM IST
  • தவெக மாநாட்டில் விஜய் பேச்சு
  • கமலை தாக்கினாரா?
  • அதற்கு அவர் கொடுத்த பதில்!

தவெக மாநாட்டில் தாக்கி பேசிய விஜய்? கமல் கொடுத்த சூப்பர் பதில்!

Vijay Speech TVK Madurai Maanadu Kamal Answer : தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் மாபெறும் 2வது மாநில மாநாடு, மதுரையில் நடந்தது. இந்த மாநாட்டில் லட்சக்கணக்கான தவெக தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிலையில், விஜய் பேசிய சில விஷயங்கள் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது. அது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

தவெக மதுரை மாநாடு:

மதுரை பாரபத்தியில், தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் 2வது மாநில மாநாடு நடைப்பெற்றது. இதில், தவெக கட்சியின் தலைவர் விஜய், கழக உறுப்பினர்கள், பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த், கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ராஜ் மோகன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். அது மட்டுமன்றி, லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களும் பல திசைகளில் இருந்தும் வந்து கலந்து கொண்டனர். இந்த விழாவில் தவெக கட்சியின் ‘உங்க விஜய் நா வரேன்’ பாடல் வெளியானது. இந்த பாடலை விஜய் பாடியிருந்தார்.

விஜய் பேச்சு!

முந்தைய மாநாட்டிலும், அதற்கு அடுத்த விழாக்களிலும் தவெக தலைவர் விஜய் சில விஷயங்களை தெளிவாக கூறினார். அதில் ஒன்று, தங்களது கொள்கை எதிரி பாஜக என்றும் அரசியல் எதிரி திமு என்று சொன்னது. விஜய், எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் களத்தில் இறங்கி போராடுதவில்லை என்பது பெரிய விமர்சனமாக வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கு பதிலளித்த விஜய், “சிங்கம் வேட்டையாடும் பாேதுதான் வெளியில் வரும்” என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து, “மார்கெட் போன பிறகெல்லாம் சினிமாவிற்கு வரவில்லை, எல்லாம் முடிந்த பிறகு அரசியலுக்கு அடைக்கலம் தேடி வரவில்லை. படைக்கலனோடு வந்திருக்கிறேன்” என்று கூறியிருந்தார். மேலும், “அரசியலில் அவரு வந்தே ஜெயிக்கல, இவரு வந்தே ஜெயிக்கல, இவரு எப்படி ஜெயிப்பாருன்னு நம்ப மேல குற்றச்சாட்டை வைக்குறாங்க” என்றும் பேசியிருந்தார். இவர் இப்படி பேசியது, மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவரும் மாநிலங்களவை எம்பியுமான கமல்ஹாசனை தாக்கி பேசியது போல இருந்தது.

கமல் கொடுத்த தக் ரிப்ளை:

விஜய் இப்படி பேசியதற்கு திமுக கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் பலர் ரியாக்ட் செய்து வருகின்றனர். இது குறித்து, நடிகரும் அரசியல்வாதியுமான கமல்ஹாசனிடமும் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் கொடுத்திருக்கும் பதில், தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கமல், “இது குறித்து நான் என்ன கருத்து சொல்வடு? என் பெயரை கூறியிருக்கிறாரா? யார் பெயரையாவது சொல்லியிருக்கிறாரா? அட்ரெஸ் இல்லாத கடிதத்துக்கு நான் பதில் போடலாமா?” என்று தொடர்ந்து கேள்வி கணைகளால் மீடியாவை ஆஃப் செய்தார். மேலும், “இது தப்புங்க, அவர் எனது தம்பி” என்றும் கூறினார். இது தற்போது நெட்டிசன்கள் மத்தியில் வைரலாகி வருகிறது.

மேலும் படிக்க | தவெக மாநாட்டில் புதுப்பாடல் வெளியீடு..! சினிமா பாட்ட விட சூப்பரா இருக்கே..

மேலும் படிக்க | மதுரை தவெக மாநாட்டில் விஜய் பேச்சின் முக்கிய பாயிண்ட்ஸ்..!!

