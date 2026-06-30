/“திருச்சி கிழக்கில் போட்டியில்லை..” ராகவா லாரன்ஸ் அறிவிப்பு! ஆனா ஒரு ட்விஸ்ட்..

Raghava Lawrence : கடந்த சில நாட்களாக, நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவதாக தகவல் வெளியாகி வந்தது. இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் ராகவா லாரன், தான் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடவில்லை என்று தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், அவர் வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலகி வருகிறது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்வர் விஜய் திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் போட்டியிட்டிருந்தார். தேர்தலில் வென்று, முதல்வர் இருக்கையில் அமர்ந்த பின்பு, திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் இருந்து ராஜினாமா செய்திருந்தார். இந்த தொகுதி காலியானதை தொடர்ந்து அந்த தொகுதியின் இடைத்தேர்தலில், யார் போட்டியிடுவது என்பது குறித்த கேள்வி எழுந்தது. இதில், ராகவா லாரன்ஸ் நிற்கப்போவதாக பேச்சு எழுந்தது. இதையடுத்து, ராகவா லாரன்ஸ் “இப்படி ஒரு தகவல் வைரலாகிறது. மக்களே நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க? நான் அரசியலுக்கு வரலாமா?” என்று கேட்டு ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தார். இந்த வீடியோ அவருக்கு ஒரு வகையில் பாசிடிவாக முடிந்திருந்தாலும், இவர் அதற்கடுத்து கொடுத்த பிரஸ் மீட் மக்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
அந்த பிரஸ் மீட்டில், முதல்வர் விஜய்யின் புதிய ஆட்சி குறித்து பேசினார். அப்போது, “புது வீட்டிற்கு போகும் போது அங்கு ஆரம்பத்தில் எதுவுமே செட் ஆகியிருக்காது. அந்த வீட்டில் இருக்கும் வசதிகளில் இருந்து, அந்த் ஏரியாவில் இருக்கும் தெருநாய்கள் வரை எல்லாமே பழக லேட் ஆகும்” என்று கூறியிருந்தார். இதையடுத்து, “மக்களை தெருநாய்களுடன் ஒப்பிடுவதா” என்று பேச்சு எழுந்தது. இதற்கும் விளக்கம் கொடுத்து ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார். ஆனால், அதுவும் அவருக்கு Backfire ஆனது. இந்த நிலையில், தற்போது திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் நிற்கிறேனா இல்லையா, அந்த பிரஸ் மீட் குறித்த விளக்கத்தையும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
தற்போது வெளியாகியிருக்கும் அந்த வீடியோவில், தன்னைப்பற்றியும் தான் பேசியது பற்றியும் சிலர் தவறாக திரித்து பேசுவதாகவும் தான் ஏற்கனவே பல கஷ்டங்களை சந்தித்திருப்பதால் தயவு செய்து அப்படி பேச வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார். மேலும், தான் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் நிற்கப்போவதில்லை என்று சொன்ன அவர், முதல்வர் விஜய் உடன் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே இருந்தவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு சென்றால் சரியாக இருக்குமா? அல்லது அந்த பலன் எனக்கு கிடைத்தால் சரியாக இருக்குமா? என்னிடம் எல்லாம் இருக்கிறது, நான் ஹேப்பியாதானே இருக்கேன் என்று கூறி, அந்த தொகுதியில் நிற்கப்போவதில்லை என்று தெரிவித்தார்.
ராகவா லாரன்ஸ், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில்தான் நிற்கப்போவதில்லையே தவிர, வேறு தொகுதியில் நிற்கப்போவதில்லை என்று தான் சொல்லவில்லை என குறிப்பிட்டிருக்கிறார். விரைவில் தான் சேரப்போகும் அரசியல் கட்சி என்ன, எந்த தொகுதியில் நிற்கப்போகிறேன் என்பதை அறிவிப்பேன் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், எதற்கெடுத்தாலும் “என்ன அம்மாவப்பத்தியே பேசுறான்..” என்று சிலர் கூறுவதாகவும், தன் தாய்தான் தனக்கு முதல் குரு, முதல் தோழி, முதல் கடவுள் என்று லிஸ்டை அடுக்கிய அவர் தான் அப்படித்தான் என்றும் தன் வாயைத்திறந்தால் அம்மா என்றுதான் வரும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
பிரபலங்கள் தனக்கு செய்த உதவி குறித்து நினைவு கூர்ந்த அவர், 2 மாதங்களுக்கு முன்புகூட உதயநிதி ஸ்டாலின் தன் ட்ரஸ்டில் இருக்கும் பிள்ளைகள் மல்லர் கம்பம் விளையாட்டில் ஈடுபடுவதால் அவர்களுக்கென்று ஒரு ஷோ ஏற்பாடு செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொண்டதாகவும், அதைப்பார்த்து அவர் அதற்கு ஏற்பாடு செய்ததாகவும் கூறினார். மேலும், விஜய் நடிகராக இருக்கும் போதே தன்னிடம் இருக்கும் பிள்ளைகளின் அறுவை சிகிச்சை செலவுக்கு அதிக உதவி செய்ததாகவும் இப்போது உரிமையுடன் உதவி செய்யச்சொல்லி கேட்பேன் என்றும் தெரிவித்தார்.