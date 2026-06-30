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“திருச்சி கிழக்கில் போட்டியில்லை..” ராகவா லாரன்ஸ் அறிவிப்பு! ஆனா ஒரு ட்விஸ்ட்..

Raghava Lawrence : திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தான் போட்டியிடவில்லை என்று நடிகரும் இயக்குநரும் நடன இயக்குநருமான ராகவா லாரன்ஸ் தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 30, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:45 PM IST
“திருச்சி கிழக்கில் போட்டியில்லை..” ராகவா லாரன்ஸ் அறிவிப்பு! ஆனா ஒரு ட்விஸ்ட்..
Image Credit: Raghava Lawrence | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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