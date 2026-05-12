விஜய் முதல்வரானது குறித்த கேள்வி! ரஜினிகாந்த் கொடுத்த ரியாக்சன்! முழு விவரம்!

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுத் தமிழகத்தின் புதிய முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றுள்ளார். கடந்த 10ம் தேதி சென்னை நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற விழாவில் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக அவர் பொறுப்பேற்றார். அவருடன் சேர்த்து 9 அமைச்சர்களும் பதவியேற்றுக்கொண்டனர். சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரமாக இருந்த விஜய், தான் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றிபெற்று முதல்வராக பதவியேற்றுள்ளது வரலாற்று சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், விஜய்க்கு பல்வேறு துறை பிரபலங்களும் அரசியல் தலைவர்களும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடங்கி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரை விஜய்க்கு தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளனர். நேற்று விஜய்யின் தலைமையில் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டம் கூடியது. அங்கு வெற்றிபெற்ற அனைத்து எம்.எல்.ஏ.-க்களும் பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.
மேலும் படிக்க | த்ரிஷாவுக்கு செம்ம ஜாக்பாட்! ஒரே டைமில் ரெண்டு ஹேப்பி நியூஸ்..என்ன தெரியுமா?
தலைவர்களை நேரில் சந்தித்த விஜய்
நேற்று சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் முடிந்த பிறகு, விஜய் ஒவ்வொரு அரசியல் தலைவர்களின் வீட்டிற்கும் நேரில் சென்று சந்தித்தார். முதலாவதாக பெரியார் திடலுக்கு சென்று கி. வீரமணியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். அதன்பிறகு முன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். அப்போது மு.க. ஸ்டாலின் விஜய்யின் கையை பிடித்து வீட்டிற்குள் அழைத்து சென்றார். மேலும், உதயநிதி ஸ்டாலின் வாசலிலேயே நின்று விஜய்யை கட்டியணைத்து வரவேற்றார். அதனை தொடர்ந்து, மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவின் வீட்டிற்கு சென்று வாழ்த்து பெற்றார். வைகோ மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் விஜய்க்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர். அதன்பிறகு அன்புமணி ராமதாஸ் வீட்டிற்கு சென்று அவரையும் சந்தித்தார். கடைசியாக, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானின் வீட்டிற்கு சென்றும் விஜய் வாழ்த்து பெற்றார். இந்நிலையில், அடுத்ததாக விஜய் யாரை சந்திக்க உள்ளார், ரஜினியை சந்திப்பாரா அல்லது எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திப்பாரா என்ற கேள்விகள் எழுந்தன.
SUPERSTAR @Rajinikanth smiled and stayed silent when asked about Vijay becoming Chief Minister . pic.twitter.com/6YDP9uIE1T
— Let's X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) May 12, 2026
மேலும் படிக்க | சூர்யா – ஜோதிகா மகள் தியாவின் 12ம் வகுப்பு மதிப்பெண்! வைரலாகும் மார்க்ஷீட்!
விஜய் குறித்து பேச மறுத்த ரஜினிகாந்த்
இந்த சூழலில், இன்று சென்னை விமான நிலையத்திற்கு சென்ற ரஜினிகாந்திடம், செய்தியாளர்கள் விஜய் முதல்வரானது குறித்து கேள்வி எழுப்பினர். ஆனால், அவர் அதற்கெந்த பதிலும் அளிக்காமல், கைகூப்பி கும்பிட்டபடியே அங்கிருந்து நகர்ந்து சென்றார். இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. கடந்த மே 4ம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானபோது ரஜினி விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தார். "நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரும் வெற்றிபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் திரு. விஜய் அவர்களுக்கும், அவர் கட்சியினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகள்" என்று ரஜினிகாந்த் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால், விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றதற்கு ரஜினி தற்போது வரை எந்த வாழ்த்தும் தெரிவிக்கவில்லை. செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கும் பேசாமல் அமைதியாக சென்றிருப்பது தற்போது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரும் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் திரு விஜய் அவர்களுக்கும், அவர் கட்சியினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகள். @TVKVijayHQ
— Rajinikanth (@rajinikanth) May 4, 2026
காலம் பேசாது... காத்திருந்து பதில் சொல்லும்!
முன்னதாக, தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது த.வெ.க.வின் முக்கிய நிர்வாகியான ஆதவ் அர்ஜுனா, ரஜினி குறித்து ஒரு விமர்சனத்தை தெரிவித்திருந்தார். இதற்கு பலரும் கண்டனங்கள் தெரிவித்த நிலையில், ரஜினிகாந்த் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், தனக்கு ஆதரவாக பேசிய அனைத்து தலைவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்தவர், "காலம் பேசாது, ஆனால் காத்திருந்து பதில் சொல்லும்" என்று சூசகமாக குறிப்பிட்டிருந்தார். விஜய் தேர்தலில் வெற்றிபெற மாட்டார் என்பதை குறித்தே அந்த அறிக்கை வெளியானதாக பலரும் கருத்து தெரிவித்திருந்தனர். ஆனால், தற்போது விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், ரஜினிகாந்த் அவருக்கு வாழ்த்து சொல்லாமல் மௌனம் காத்து வருவது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
— Rajinikanth (@rajinikanth) March 17, 2026
மேலும் படிக்க | காதலை சொல்லாமல் சொன்ன த்ரிஷா! விஜய் பதவியேற்பு விழா சம்பவம்..இதை பார்த்தீங்களா?
|தேதி
|நிகழ்வு
|சந்தித்த தலைவர்கள் / முக்கிய நபர்கள்
|மே 4, 2026
|தேர்தல் முடிவுகள் வெளியீடு
|ரஜினிகாந்த் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார்
|
மே 10, 2026
|முதலமைச்சராக பதவியேற்பு
|பல்வேறு தலைவர்கள், பிரபலங்கள் பங்கேற்பு
|மே 11, 2026
|முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டம்
|புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்.எல்.ஏ.-க்கள் பதவியேற்பு
|மே 11, 2026
|தலைவர்களுடன் சந்திப்பு
|கி. வீரமணி, மு.க. ஸ்டாலின், வைகோ, அன்புமணி, சீமான்
|மே 12, 2026
|விமான நிலைய நிகழ்வு
|விஜய் குறித்து பேச மறுத்த ரஜினிகாந்த்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. விஜய் எப்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றார்?
விஜய் மே 10, 2026 அன்று சென்னை நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில் தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றார். அவருடன் சேர்த்து 9 அமைச்சர்களும் பதவியேற்றனர்.
2. முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு விஜய் எந்தெந்தத் தலைவர்களைச் சந்தித்தார்?
சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, கி. வீரமணி (திராவிடர் கழகம்), மு.க. ஸ்டாலின் (திமுக), வைகோ (மதிமுக), அன்புமணி ராமதாஸ் (பாமக) மற்றும் சீமான் (நாம் தமிழர் கட்சி) ஆகியோரை அவர்களின் இல்லங்களுக்கு நேரடியாகச் சென்று சந்தித்து விஜய் வாழ்த்து பெற்றார்.