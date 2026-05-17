/விஜய் முதல்வராவதை தடுக்க திட்டம்? 'எனக்கு பொறாமையா?' - ரஜினி அதிரடி பதில்

Actor Rajinikanth : விஜய் முதலமைச்சராவதை தடுக்கவே நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஸ்டாலினை சந்தித்ததாகவும், திமுக - அதிமுக இணைப்பு குறித்து ஸ்டாலினிடம் அவர் பேசியதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரவின. இதற்கு ரஜினிகாந்த் விரிவான விளக்கத்தை கொடுத்துள்ளார்.
Actor Rajinikanth Latest News Updates : தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பின்னர் ஸ்டாலினை நேரில் சென்று சந்தித்தேன். இது பெரிதும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தோற்றது, எனக்கு சங்கடமாக இருந்தது. அதற்காக நண்பர் எனும் முறையில் அவரை சந்தித்தேன்.
விஜய் முதலமைச்சராவது தடுக்க நான் ஸ்டாலினை சந்தித்ததாக பேசப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் அதுகுறித்து (திமுக - அதிமுக இணைப்பு) எப்படி பேச முடியும்?, அந்தளவிற்கு தரங்கெட்ட ஆள், இந்த ரஜினிகாந்த் கிடையாது.
விஜய் முதலமைச்சராவதில் எனக்கு என்ன பொறாமை?, விஜய் மீது எனக்கு பொறாமை என பரப்புகின்றனர். விஜய் வெற்றி பெற்ற பின் X தளத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்தேன். மக்களுக்கு விஜய் நல்லது செய்வார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
எனக்கும் விஜய்க்கும் 28 வயது வித்தியாசம். எம்ஜிஆர், என்டிஆர்-ஐ விட பெரிய வெற்றியை விஜய் பெற்றுள்ளார். மக்கள் விஜய்க்கு இன்னும் இரண்டு வருடங்கள் நேரம் கொடுக்க வேண்டும். தவெக தொண்டர்களும் ரசிகர்களும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும், அதாவது அவர்கள் என்ன தவறு செய்தாலும் அது விஜய்யை பாதிக்கும் என்பதை அவர்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.