"நல்லா இருக்கீங்களா?" ஸ்டாலின் வீட்டிற்கு விசிட்..ரஜினி சொன்ன அந்த வார்த்தை!

Rajinikanth Visits Stalin : நடிகர் ரஜினிகாந்த், முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினை அவரது வீட்டிற்கே சென்று சந்தித்துள்ளார். இது குறித்து வெளியாகியுள்ள போட்டோ வைரலாகி வருகிறாது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 6, 2026, 02:05 PM IST
Rajinikanth Visits Stalin : முன்னாள் தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலினை நேரில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் சந்தித்துள்ளார். அவர்கள் எது குறித்து பேசினார்கள் என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

ஸ்டாலினை சந்தித்த ரஜினி!

தமிழ்நாட்டின் சூப்பர் ஸ்டாராக விளங்கும் நடிகர் ரஜினிகாந்த், ஸ்டாலின் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு மிகவும் நெருங்கிய ஒருவராக இருக்கிறார். இதையடுத்து, நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கட்சி 72 இடங்களை பெற்று தோல்வியை தழுவியது. பல முக்கிய திமுக அமைச்சர்கள் இந்த தேர்தலில் தோல்வியை தழுவினர். அதிலும் குறிப்பாக, முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது சொந்த தொகுதியான கொளத்தூரில் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர் ஆர்.பாபுவிடம் தோல்வியை தழுவினார். சமீபத்தில் கொளத்தூர் மக்களை சந்தித்து, தனக்கு வாக்களித்தவர்களுக்கும் வாக்களிக்காதவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்த மு.க.ஸ்டாலின், தனது உழைப்பு தொடரும் என்று கூறினார். இந்த நிலையில், ஸ்டாலினை தற்போது ரஜினிகாந்த் நேரில் சந்தித்துள்ளார். மேலும், “வெற்றிபெறும் நேரத்தில் மட்டுமல்ல..இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் உங்களுடன் இருப்பேன்” என்று அவர் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

ஸ்டாலின் கொளத்தூர் விசிட்:

தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், நேற்று தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனை பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் ஏற்றுக்கொண்டார். கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளாக கொளத்தூர் தொகுதியின் வேட்பாளராக இருந்த ஸ்டாலின், இம்முறை தவெக வெட்பாளரான வி.எஸ்.பாபுவிடம் அவர் 8795 வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவினார். முதல்வராக இருந்த ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு, இம்முறை தவெகவிடம் தோல்வியை தழுவி இரண்டாம் இடத்திற்கு சென்றது அக்கட்சியின் தொண்டர்களுக்கு பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஐந்தாண்டு காலம் ஆட்சி செய்த ஸ்டாலின், இதனால் மன வருத்தத்திற்கு உள்ளானாலும், மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு என்கிற மனப்பான்மையுடன் அதனை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். 

சமீபத்தில் கொளத்தூர் தொகுதிக்கு சென்று, அத்தொகுதியின் மக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டிருந்த பதிவில், “

கொளத்தூருக்கும் எனக்குமான உறவு தேர்தல் வெற்றி, தோல்விகளைக் கடந்த உறவு. 15 ஆண்டுகாலம் எனக்கு ஆதரவு நல்கியவர்கள் கொளத்தூர் தொகுதி மக்கள். அதில், 10 ஆண்டுகள் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் இருந்தும், 5 ஆண்டுகள் ஆளும்கட்சியாகவும் என்னால் இயன்ற அனைத்துத் திட்டங்களையும் கொளத்தூருக்குக் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றினேன். தமிழ்நாட்டின் மாடல் தொகுதியாக அனைத்து உட்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் செய்து கொடுத்து, எந்தக் கோரிக்கையானாலும் நிறைவேற்றிக் கொடுத்த பெருமிதத்தோடே எனது கொளத்தூர் தொகுதி மக்களை நேரில் சந்தித்து இன்று நன்றி தெரிவித்தேன்.

ஒவ்வொரு தெருவிலும் சென்றபோது அங்கு நான் உருவாக்கிய விளையாட்டரங்கம், பூங்கா, முதல்வர் படைப்பகம், நூலகம், திருமண மாளிகை, பேருந்து நிலையம், மருத்துவமனை, பள்ளிக்கூடங்கள், கல்லூரிகள் போன்றவற்றைக் கண்டு என் கடமையைச் சரிவர ஆற்றியிருப்பதில் மனநிறைவு கொண்டேன். உணர்ச்சிப் பெருக்கோடு என் நன்றியை ஏற்றுக்கொண்ட கொளத்தூர் மக்களுக்காக என்றும் நான் உண்மையாக உழைப்பேன். உங்களோடுதான் நான் என்றும் இருப்பேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தவெக செய்யப்போவது என்ன?

விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி, மொத்தம் பிடித்துள்ளது 108 இடங்களைதான். பெரும்பான்மைக்கு மொத்தம் 118 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. இதையடுத்து, அதிமுகவும் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிக்க ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. விஜய், ஆட்சியமைக்க 15 நாட்கள் ஆளுநரிடம் அவகாசம் கேட்டிருக்கும் நிலையில், கூட்டணி மற்றும் தொகுதி பங்கீடு குறித்த முடிவுகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

