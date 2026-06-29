/புதிய கட்சி தொடங்கும் நடிகர் சூர்யா? விஜய்யுடன் காம்போ.. வெளியான பரபரப்பு தகவல்

Surya Entering TN Politics Rumours: விஜய்யை தொடர்ந்து, தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக இருக்கும் சூர்யா, அரசியலுக்கு வர உள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது. அகிய இந்திய சூர்யா தலைமை நற்பணி இயக்கத்தின் மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய நிர்வாகி, சூர்யா மக்கள் தலைவராக வருவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என பேசியிருந்தார். இவரது பேச்சு சூர்யா தமிழக அரசியலுக்கு வருவாரா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் உச்சபட்ச நடிகராக இருந்த விஜய், 2022ஆம் ஆண்டு தமிழக வெற்றிக் கழகம் எனும் கட்சியை தொடங்கினார். 2022ஆம் ஆண்டு கட்சி தொடங்கிய அவர், முழு நேரமாக அரசியலில் ஈடுபட்டு வந்தார். மாவட்ட செயலாளர்ள் நியமனம், கட்சி கூட்டம் என அடுத்தடுத்து நடத்தி மக்களை தன் பக்கம் இழுக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வந்தார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை குறிவைத்து தனது அரசியல் காய்களை நகர்த்தி வந்த விஜய், 2026 தேர்தலில் 123 இடங்களிலும் தனித்து களம் கண்டனார். இத்தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, தனிப்பெரும் கட்சியாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் உருவெடுத்தது. விஜய் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு, இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி வாகை சூடினார்.
தற்போது முதலமைச்சராகவும் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறார். தமிழ் சினிமாவில் இருந்து பல நடிகர்கள் கட்சி தொடங்கினாலும், ஆட்சியை யாரும் பிடிக்கவில்லை. எம்ஜிஆருக்கு பிறகு, ஆட்சியை பிடித்தவர்கள் விஜய் தான். விஜய் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, தமிழக அரசியல் என்பது மொத்தமாக மாறியிருக்கிறது. விஜய் தினம் தினம் ஹைலைட்டில் இருந்து வருகிறார். இந்த நிலையில், விஜய்க்கு அடுத்து, சக நடிகரான சூரியன் அரசியலுக்கு வர உள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது. இது தொடர்பான தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் சூர்யா. தனது வித்தியாசமான கதைத் தேர்வு, சிறந்த நடிப்பின் மூலம் ரசிகர்களின் மனதில் தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். 1997ஆம் ஆண்டு வெளியான நேருக்கு நேர் திரைப்படம் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமான சூர்யா, பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார், உயிரிலேயே கலந்தது, பிரண்ட்ஸ் திரைப்படம் மூலம் ரசிகர்கள் மனதில் நீண் இடம் பார்த்தார்.
இருப்பினும், 2001ஆம் ஆண்டு வெளியான நந்தா படம் அவரது சினிமா வாழ்க்கையில திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அதன்பிறகு, காக்க காக்கா, பிதாமகன், பேரழகன், கஜினி, ஆறு, வேல், வாரணம் ஆயிரம், 24, சூரரைப் போற்று, ஜெய் பீம் போன்ற வெற்றிப்படங்க ள் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக உயர்ந்தார்.
குறிப்பாக, சூரரைப் போற்று, ஜெய் பீம் திரைப்படங்கள் தேசிய அளவில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. நடிகராக மட்டுமில்லாமல், 2டி தயாரிப்பு நிறுவனத்தையும் நடத்தி வருகிறார். மேலும், அகரம் அறக்கட்டளை மூலம் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களின் கல்விக்கு உதவி செய்து சேவையிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார். அண்மையில் கூட, அகரம் அறக்கட்டளை 25 ஆண்டுகள் கடந்திருப்பதை அடுத்து, பெரிய விழா ஒன்றையும் அவர் நடத்தினார். சூர்யாவின் கல்வி சேவையை முன்னிறுத்தி, அவரை ரசிகர்கள் அவ்வப்போது அரசியலுக்கு அழைப்பதுண்டு. இந்த நிலையில், தற்போது ஒரு தகவல் கசிந்த வண்ணம் இருக்கிறது.
காலமும், கடவுளும் முடிவு செய்துவிட்டால், அண்ணன் சூர்யா அவர்கள் அரசியலுக்கு வருவார். pic.twitter.com/h2ITuEcnYQ— Sathish Kumar. S (@Sathish54453231) June 28, 2026
அகிய இந்திய சூர்யா தலைமை நற்பணி இயக்கத்தின் மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பேசிய நிர்வாகி ஒருவர், ”காலம் முடிவு செய்துவிட்டது. கடவுள் முடிவு செய்துவிட்டார். அவர் மக்கள் தலைவராக வருவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது" என்று கூறினார். இந்த பேச்சுக்கு கூட்டத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் வரவேற்பு அளித்தனர்.
இதனை அடுத்து, நடிகர் சூர்யா அரசியலுக்கு வர உள்ளாரா என்ற விவாதம் சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது. விஜய்யை தொடர்ந்து, சூர்யாவும் அரசியலில் களமிறங்க உள்ளாரா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. சூர்யா கட்சி தொடங்கினால், விஜய்யுடன் கைகோர்ப்பாரா என பல கேள்விகளை சோஷியில் மீடியாவில் ரசிகர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர். இருப்பினும், சூர்யா தரப்பில் இருந்து எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளிவரவில்லை. தற்போது ரசிகர் மன்ற நிர்வாகியின் பேச்சு, சமூக வலைளதங்களில் வைரலாகி வருகிறது.