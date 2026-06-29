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புதிய கட்சி தொடங்கும் நடிகர் சூர்யா? விஜய்யுடன் காம்போ.. வெளியான பரபரப்பு தகவல்

Surya Entering TN Politics Rumours: நடிகர் விஜய்யை தொடரந்து, நடிகர் சூர்யா அரசியல் பயணத்தை தொடங்க உள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில்  தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன. இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை சூர்யா ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 29, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:30 PM IST
புதிய கட்சி தொடங்கும் நடிகர் சூர்யா? விஜய்யுடன் காம்போ.. வெளியான பரபரப்பு தகவல்
Image Credit: Surya Entering TN Politics RumoursSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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