  • புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் கேஜி கேஜியாக ஓஜி பறிமுதல்: திருப்பரங்குன்றத்தில் நடிகை கஸ்தூரி பேட்டி

நமக்குத் தெரிந்ததெல்லாம் கேஜி தான் ஆனால் கேஜி கேஜியாக ஓஜியை காவல்துறை கைப்பற்றி உள்ளனர் அந்த ஓ ஜி வகை கஞ்சா வைத்து தான் தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஓ என்பதை சுட்டிக்காட்டி பேசியுள்ளார் போல்: நடிகை கஸ்தூரி பேட்டி.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 1, 2026, 05:28 PM IST
  • ஆண்டின் முதல் நாளை காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் இருந்து தொடங்குகிறேன்.
  • கேஜி கேஜியாக ஓஜியை காவல்துறை கைப்பற்றி உள்ளனர்.
  • தமிழகத்தின் மூலைக்கு மூலை சாராயம் போதை பொருள்.

திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோவில் சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக திருப்பரங்குன்றம் வருகை தந்த நடிகை கஸ்தூரி செய்துயாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

‘அனைவருக்கும் புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். ஆண்டின் துவக்கத்தை காசி விசுவநாதர் கோவிலில் இருந்து தொடங்க இருக்கிறேன்.

தமிழகத்தில் உள்ள பொதுமக்களுக்கும் வெளிநாட்டில் இருந்து புலம்பெயரும் மக்களும் அனைவருக்கும் நல்ல காலத்தையும் உண்மையான வெளிச்சத்தையும் விடையும் கொடு என சாமி தரிசனம் செய்யப் போகிறேன். திருப்பரங்குன்றம் மலையில் எப்படி தீபம் எறிய போகின்றதோ அதேபோல் எங்களது வாழ்விலும் வெளிச்சம் வர வேண்டும் என திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள காசி விசுவநாதரிடம் வேண்டிக் கொள்வதற்காக செல்கிறேன்.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. மு க ஸ்டாலின் சொன்ன சொல் தவறக் கூடாது என்பதற்காக விடியல் தர போறாரு என்று தான் சொன்னார்கள் விடியல் தந்துவிட்டால்  தவறாக இருக்கும் என்பதால் எதிர்காலமாகவே வைத்துள்ளனர்.

இது ஒரு நாள் சம்பவம் அல்ல....

குடும்ப கஷ்டத்தின் காரணமாக வட இந்தியர்கள் தமிழகத்திற்கு வேலைக்கு வருகிறார்கள். அவர்கள் மீது கஞ்சா  போதைகளால் தாக்குதல் நடத்தப்படுகிறது, இஸ்லாமிய முதியவர் அடித்து கொலை செய்யப்படுகிறார். திருத்தணியில் நடைபெற்றது ஒரு நாள் சம்பவம் கிடையாது. பல்வேறு செய்திகள் வெளியே வராமலேயே சென்று உள்ளது.

விஷத்தை பரப்பி வைத்துள்ளார்கள்...

ஒரு சமூகத்தினரை முதலில் இவர்கள் நம்மாள்கள் இல்லை வந்தேறிகள் என தமிழர்களாகிய பிராமணர்களை கூறினார்கள். பின்னர் ஹிந்தி காரர்களை கூறினார்கள், அதன் பிறகு பாஜக தமிழகத்தில் வந்துவிடும் வந்துவிடும் என மிரட்டினார்கள். வடக்கன் பீடா வாயன், பானி பூரி என அமைச்சர்களே வட இந்தியர்களை சுட்டிக்காட்டி பேசுகின்றனர். வந்தாரை வாழவைக்கும் தமிழகத்தில் இங்கு உள்ளவர்கள் விஷத்தை பரப்பி வைத்துள்ளார்கள்.

மூலைக்கு மூலை சாராயம் போதை பொருள்...

தமிழகத்தின் மூலைக்கு மூலை சாராயம் போதை பொருள் கிடைக்கிறது. இதனை கேட்டால் இரும்பு கரம் என கூறுகிறார்கள். திமுகவிற்கு வாக்களித்தவர்களே அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் அறிவித்து வருகின்றனர். திமுக தேர்தலில் கொடுத்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை அடுத்த தேர்தலே வர உள்ளது. எப்போது தான் வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படும்?

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து துறையைச் சேர்ந்த பணியாளர்கள் அலுவலர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளனர். மதுவிலக்கு துறையில் மட்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபடவில்லை. ஏனென்றால் அவர்களை மது போதையிலேயே அரசு வைத்துள்ளது. ரஜினி ஒரு முறை கடவுள் கூட தமிழகத்தை காப்பாற்ற முடியாது என்று சொன்னார். அவர் இன்று என்ன சொல்வார் என்று நான் கேட்க விரும்புகிறேன்.

நமக்குத் தெரிந்ததெல்லாம் கேஜி தான்...

என் அப்பன்  சுப்ரமணிய சுவாமி மட்டும் தான் தமிழகத்திற்கு நல்ல எதிர்காலத்தை கொடுக்க முடியும் என்று வந்துவிட்டேன். புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது உயர் ரக கஞ்சா ஓ ஜி என்ற வகை கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. நமக்குத் தெரிந்ததெல்லாம் கேஜி தான். ஆனால் கேஜி கேஜியாக ஓஜியை காவல்துறை கைப்பற்றி உள்ளனர். அந்த ஓ ஜி வகை கஞ்சாவைத்தான் தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஓ என்பதை சுட்டிக்காட்டி பேசியுள்ளார் போல். செடினா அங்க ஒன்னு இங்க ஒன்னு வளர தான் செய்யும், போதை நா அங்க ஒன்னு இங்க ஒன்னு போட தான் செய்வாங்க, அங்க ஒன்னு இங்க ஒன்னு வெட்டி சாய்க்க தான் செய்வாங்க என்று அமைச்சர் பெருமக்கள் பேசுகிறார்கள். தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் சம்பவங்களை பார்த்து அச்சமாக உள்ளது. அதனால் கடவுளை பார்த்து கெஞ்ச போகிறேன்.’ என்று கூறினார்.

பொறாமைப்படுகிறார் உதயநிதி...

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தலைமை கூறுவதை தமிழகத்தில் அதிமுக செய்வதாக உதயநிதி குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு, ‘பாஜக அதிமுக இணக்கமாக செயல்படுவதை பார்த்து பொறாமைப்படுகிறார் உதயநிதி. அவர் சொல்வது பாராட்டு. அப்படியே டுவிஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறார். எல்லோரும் சண்டை போட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவருக்கு. மைனாரிட்டி வோட்டில் தான் திமுக மேதப்பாக உள்ளது.’ என தெரிவித்தார்.

ஆர் எஸ் எஸ் குறித்து தவறான பார்வை...

ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு குறித்து எம்பி மாணிக் தாகூர் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு, ‘நான் இதனை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். உதயசூரியன் சின்னத்தை தாண்டி வேறு சின்னத்தை எண்ணி கூட பார்க்காத குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பூர்ண சந்திரன் உயிரிழந்தது குறித்து திமுகவினர் யாரும் இன்றுவரை இரங்கல் தெரிவிக்க வரவில்லை.  உண்மையான சேவையும் உதவியும் செய்யக்கூடிய இயக்கங்களை இப்படித்தான் குற்றச்சாட்டை முன் வைப்பார்கள்.  மஞ்சள் காமாலை காரருக்கு பார்ப்பது எல்லாம் மஞ்சளாக தெரிவது போல் தான் இவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் குறித்து தவறான பார்வையில் உள்ளனர்.’ என்று கஸ்தூரி தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க | சித்தப்பா உடன் உறவு... திட்டிய கணவரை திட்டம்போட்டு கொன்ற மனைவி - கோவை அருகே பகீர்!

மேலும் படிக்க | பொங்கல் பரிசு டோக்கன் அரசியல் கட்சியினர் கொடுக்ககூடாது - அரசு எச்சரிக்கை

