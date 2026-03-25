சாய் பல்லவிக்கு எப்போ கல்யாணம்? தொடர்ந்து கேட்கப்படும் கேள்வி..அவரே கொடுத்த பதில்!

Sai Pallavi Question Regarding Marriage : ‘பிரேமம்’ திரைப்படம் மூலம் மலர் டீச்சராக பலரது மனங்களை பறித்தவர் சாய் பல்லவி. மலையாள மொழி படத்தில் அறிமுகமானதால் இவரை பலரும் கேரளாவை சேர்ந்தவர் என்று நினைத்துக்கொண்டுள்ளனர். ஆனால் உண்மையில் இவர் ஊட்டியில் இருக்கும் பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்த பெண்.
திருமணம் செய்து கொள்ளாத சாய் பல்லவி?
சாய் பல்லவிக்கு தற்போது 33 வயது ஆகிறது. இதனாலேய் இவர் எங்கு சென்றாலும், “எப்போது திருமணம், எப்போது திருமணம்” என்று அனைவரும் கேட்டு நச்சரித்து வருகின்றனர். சமீபத்தில் நடைப்பெற்ற நேர்காணலிலும் அவரிடம் இப்படியொரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது. “திருமணம் எப்போது?” என்று கேட்க, அவர், “இப்போதைக்கு இல்லை..கண்டிப்பாக இப்போதைக்கு இல்லை” என்று பதிலளித்துள்ளார். மேலும், தற்போது தாம் தனியாக இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். இந்த கேள்வியை கேட்டவரும் அதன் பிறகு அமைதியாகிவிட்டார்.
சாய் பல்லவி:
சால் பல்லவி, தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் ஒளிபரப்பான நடன ரியாலிட்டி ஷோவில் பங்கேற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சினிமாவிற்குள் நுழைந்தார். பிரேமம் படத்திற்கு பிறகு, அவருக்கு மலையாளம், தெலுங்கு, தமிழ் உள்ளிட்ட மூன்று மொழிகளில் நிறைய படங்களில் கமிட் ஆனார். இதில், ஃபிதா, கார்கி, மாரி 2, களி, என்ஜிகே உள்ளிட்ட படங்கள் பெரிய வெற்றியை தேடி தந்தன. இவரது தங்கைக்கு, சமீபத்தில் திருமணம் நடந்து முடிந்தது. அப்போதும், இவரது திருமணம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அப்போது தனது திருமணம் குறித்து சாய் பல்லவி எந்த பதிலும் அளிக்கவில்லை.
இந்தி படத்தில் சாய் பல்லவி..
சாய் பல்லவி, முதன்முறையாக இந்தி படத்தில் கமிட் ஆகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியான அமரன் திரைப்படம் அவருக்கு பெரும் வெற்றியை தேடித்தந்ததை அடுத்து, அவருக்கு வெவ்வேறு மொழிகளில் இருந்து பட வாய்ப்புகள் வர ஆரம்பித்தது. அதில் ஒன்று, ராமாயண கதையில் நடிப்பது. இந்தி மொழியில் உருவாகும் இந்த படத்தில் சாய் பல்லவி சீதாவாக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவருக்கு ஜோடியாக ராமர் கதாப்பாத்திரத்தில் ரன்பீர் கபூர் நடிக்கிறார். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த படம், இரு பாகங்களாக உருவாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணிகள் இப்போது நடைப்பெற்று வருகிறதாம்.
சமீபத்தில் கமிட் ஆன படங்கள்:
சாய் பல்லவி, சமீபத்தில் தனுஷின் தனுஷின் 55வது படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தை ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்குகிறார். இப்படத்தை வண்டர்பார் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இதில் இவர்களுடன் ஸ்ரீலீலா, மம்மூட்டி உள்ளிட்டோரும் நடிக்கின்றனர். இதன் கூடவே, மணிரத்னமின் படத்திலும் சாய் பல்லவி கமிட் ஆகியிருக்கிறார். இதில் அவருக்கு ஜோடியாக விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறார்.
