உதயநிதி ஸ்டாலின் சார்பில் இளைஞர்களுக்கு கூடுதல் சீட்? திமுகவின் பிளான்!

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தீவிரமாக களத்தில் இறங்கி வேலை செய்து வருகின்றனர். கடந்த சில சட்டமன்ற தேர்தல்களை விட இந்த தேர்தல் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அனைத்து கட்சிகளுக்கும் உள்ளது. காரணம் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வருகை தான். விஜய் யாருடைய ஓட்டை பிரிக்கப் போகிறார் என்ற சரியான தகவல்கள் இல்லாததால் அனைத்து கட்சிகளும் இறங்கி வேலை பார்த்து வருகின்றனர். குறிப்பாக ஆளும் கட்சியான திமுக, ஆட்சியை தக்கவைத்துக்கொள்ள பல்வேறு மக்கள் நலத்திட்ட உதவிகளை செய்து வருகின்றனர். மேலும் கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சு வார்த்தைகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | Sarathkumar: 2026 தேர்தலில் போட்டி? நடிகர் சரத்குமார் சொன்ன முக்கிய தகவல்!
ரூபாய் ஐந்தாயிரம் மகளிர் உரிமை தொகை
தமிழக அரசு பொங்கலுக்கு ரூபாய் 3000 ரொக்க பணமாக அனைத்து ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் கொடுத்தது, இது மக்கள் மத்தியில் நல வரவேற்பை பெற்றதை தொடர்ந்து, சமீபத்தில் மகளிர் உரிமை தொகையாக 5 மாதங்கள் சேர்த்து ரூபாய் 5000 பெண்களின் வங்கி கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டது. தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக அரசு பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிடும் என்று எதிர்பார்ப்பு இருந்து வந்த நிலையில், இந்த ஐந்தாயிரம் பரிசு தொகை பலரும் எதிர்பாராத ஒன்றாக இருந்தது. இதுவும் மக்கள் மத்தியில் நல வரவேற்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திமுகவின் ஏற்பாடுகள்
இந்த முறை திமுக சார்பில் பல்வேறு இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உதயநிதி ஸ்டாலின் துணை முதல்வராக இருந்து வரும் நிலையில் அவரின் செல்வாக்கில் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இளைஞர்கள் களமிறங்குவார்கள் என்று அரசியல் வட்டாரங்களில் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக இளைஞர் அணியில் இருக்கும் பலருக்கும் இந்த முறை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. அதனை மனதில் வைத்து தான் பல்வேறு இளைஞர் அணி அமைப்பாளர்கள் தீவிரமாக களத்தில் இருந்து வருகின்றனர்.
MK மருதுக்கு சீட்?
மயிலாடுதுறை தொகுதியில் திமுக கூடுதல் செலுத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது மயிலாடுதுறை எம்எல்ஏவாக திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் வேட்பாளர் உள்ளார். இந்நிலையில் இந்த முறை அந்த தொகுதியில் திமுக நேரடியாக களமிறங்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. கட்சியில் பல்வேறு மூத்த நிர்வாகிகளும் இந்த தொகுதிக்காக போட்டிபோடு வரும் நிலையில், மயிலாடுதுறை இளைஞர் அணி அமைப்பாளர் MK மருதுவும் இந்த தொகுதியில் போட்டியிட ஆர்வம் காட்டி வருகிறார் என்று கூறப்படுகிறது. உதயநிதி ஸ்டாலின் குட் புக்கில் இடம் பெற்றுள்ள இவருக்கு சீட் கொடுக்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருகிறது. இளம் வயதில் இருந்தே திமுகவின் கொள்கையால் ஈர்க்கப்பட்ட மருது பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை செய்து வருகிறார். 2009ல் கிளை இளைஞர் அணி அமைப்பாளராக பொறுப்புக்கு வந்து, 2016ல் நகர மாணவரணி அமைப்பாளராக, 2020ல் மாவட்ட இளைஞரணி துணை அமைப்பாளராக, 2022ல் மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். இந்நிலையில் திமுக யாரை தேர்வு செய்ய போகிறது என்று பலரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.
மேலும் படிக்க | அரசியல் ஆட்டம் ஆரம்பம்! எடப்பாடி பக்கம் திரும்பிய சசிகலா! என்ன பேசினார் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ