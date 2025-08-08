ரேஷன் கார்டில் முகவரி மாற்றம்! மொபைல் மூலம் மாற்றுவது எப்படி?

தமிழ்நாட்டில் அரசின் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை பெறுவதற்கு ரேஷன் கார்டு ஒரு மிக முக்கிய ஆவணமாகும். முன்பு, ரேஷன் கார்டில் முகவரியை மாற்றுவது என்பது ஒரு சவாலான பணியாக இருந்தது. மக்கள் தாலுகா அலுவலகத்திற்கோ அல்லது இ-சேவை மையத்திற்கோ பலமுறை நேரில் சென்று, நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து விண்ணப்பிக்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால், டிஜிட்டல் இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாடு அரசு இந்த செயல்முறையை மிகவும் எளிமைப்படுத்தியுள்ளது. இப்போது, பொதுமக்கள் தங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே, கணினி அல்லது ஸ்மார்ட்போன் மூலம் ஆன்லைனில் தங்கள் ரேஷன் கார்டு முகவரியை மாற்றி கொள்ளலாம். இந்த நவீன வசதி, மக்களின் நேரத்தையும், பணத்தையும் மிச்சப்படுத்துவதோடு, வெளிப்படையான ஒரு நிர்வாகத்தை உறுதி செய்கிறது.
முகவரியை ஏன் புதுப்பிக்க வேண்டும்?
ரேஷன் கார்டில் சரியான முகவரி இருப்பது மிகவும் அவசியம். பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் பொருட்கள் உங்கள் பகுதிக்குட்பட்ட நியாய விலை கடையில் சரியாக பெறவும், அரசு தரப்பிலிருந்து அனுப்பப்படும் முக்கிய தகவல்களை பெறவும், மேலும் பல இடங்களில் இதனை ஒரு அதிகாரப்பூர்வ முகவரி சான்றாகப் பயன்படுத்தவும் சரியான முகவரி முக்கியமானது. வீடு மாறியவர்கள், வேறு ஊருக்கு குடிபெயர்ந்தவர்கள் உடனடியாக முகவரியை மாற்றுவது அவசியமாகும்.
ஆன்லைனில் முகவரி மாற்றுவது எப்படி?
முதலில், தமிழ்நாடு பொது விநியோகத் திட்டத்தின் (TNPDS) பிரத்யேக இணையதளமான www.tnpds.gov.in க்கு செல்லவும். இதுவே அனைத்து மின்னணு அட்டை தொடர்பான சேவைகளுக்குமான அதிகாரப்பூர்வ தளமாகும். இணையதளத்தின் முகப்புப் பக்கத்தின் வலது புறத்தில், "பயனாளர் நுழைவு" என்ற விருப்பத்தை காண்பீர்கள். அதை கிளிக் செய்யவும். உங்கள் ரேஷன் கார்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட 10 இலக்க மொபைல் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். இதுவே உங்கள் கணக்கிற்கான பாதுகாப்பு நுழைவாயில் ஆகும். அதன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டு எழுத்துக்களை (Captcha) சரியாக உள்ளிட்டு 'பதிவு செய்' பொத்தானை அழுத்தவும்.
நீங்கள் பதிவு செய்த மொபைல் எண்ணுக்கு 7 இலக்கங்கள் கொண்ட ஒரு முறை கடவுச்சொல் (OTP) அனுப்பப்படும். அந்த எண்ணை அதற்கான இடத்தில் உள்ளிட்டு உங்கள் கணக்கிற்குள் உள்நுழையவும். இந்த OTP முறை, உங்கள் கணக்கைப் பிறர் தவறாகப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கிறது. உள்நுழைந்தவுடன், உங்கள் ரேஷன் கார்டின் விவரங்கள் திரையில் தோன்றும். இடதுபுறத்தில் உள்ள மெனுவில், "மின்னணு அட்டை தொடர்பான சேவைகள்" என்ற தலைப்பின் கீழ் பல விருப்பங்கள் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும். அதில், "முகவரி மாற்றம்" என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
இப்போது, உங்கள் புதிய முகவரியை கவனமாகவும் பிழையின்றியும் உள்ளிட வேண்டும். மாவட்டம், தாலுகா, கிராமம், அஞ்சல் குறியீட்டு எண் (Pincode) போன்ற அனைத்து விவரங்களையும் சரியாகப் பூர்த்தி செய்யவும். முகவரியை உறுதிப்படுத்த, கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் தெளிவான ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகலை (பொதுவாக 1MB அளவுக்குள்) பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
- சமீபத்திய எரிவாயு இணைப்பு புத்தகம் (Gas Bill)
- வாடகை ஒப்பந்தப் பத்திரம்
- வங்கி கணக்குப் புத்தகம் (Bank Passbook)
- ஆதார் அட்டை
- வீட்டின் விற்பனை பத்திரம்
அனைத்து விவரங்களையும் சரிபார்த்த பிறகு, 'சமர்ப்பி' பொத்தானை அழுத்தவும். உங்கள் விண்ணப்பம் வெற்றிகரமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டதும், ஒரு குறிப்பு எண் (Reference Number) திரையில் தோன்றும். இந்த எண்ணை எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக குறித்து வைத்துக் கொள்ளவும். உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை இந்த எண்ணை கொண்டு இதே இணையதளத்தில் நீங்கள் சரிபார்த்து கொள்ளலாம். விண்ணப்பித்த பிறகு, உங்கள் கோரிக்கை சம்பந்தப்பட்ட வட்ட வழங்கல் அதிகாரிக்கு (Taluk Supply Officer) அனுப்பப்பட்டு, சரிபார்ப்புப் பணிகள் நடைபெறும். பொதுவாக, 15 முதல் 30 வேலை நாட்களுக்குள் உங்கள் முகவரி மாற்றப்பட்டு, புதிய விவரங்கள் ஆன்லைனில் புதுப்பிக்கப்படும். அதன் பிறகு, புதுப்பிக்கப்பட்ட மின்னணு ரேஷன் கார்டை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
