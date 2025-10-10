தவெகவை முடக்க பார்க்கிறார்கள் - ஆதவ் அர்ஜுனா!

Adhav Arjuna Press Meet: கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த மாதம் 27ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது, கூட்டத்தில் நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. தவெக நிர்வாகிகள் சிலர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் மற்றும் நிர்வாகி நிர்மல் குமார் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக விசாரிக்க தமிழக அரசு அருணா ஜெகதீஷனை நியமித்தது.
அதேசமயம் தமிழக வெற்றிக் கழக தரப்பில் இருந்து இவ்வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற கோரி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய்யும் விரைவில் கரூர் சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்திக்க இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதற்காக பாதுகாப்பு கோரப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில் தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சி நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா டெல்லி சென்றிருந்தார்.
இந்த ஒரு வாரத்திற்கு பின்னர் சென்னை திரும்பிய அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, நமது வீட்டில் மிகப்பெரிய இழப்பு ஏற்படும் போது 16 நாள் துக்கம் அனுசரித்து மிகுந்த வலியோடு இருப்போம். கட்சித் தலைவர், கட்சி, தோழர்களும், எங்கள் குடும்பத்தில், எங்கள் மக்கள், உறவுகளை இழந்து 16 நாள் துக்கத்தில் உள்ளனர். 16 நாள் காரியம் முடியும் வரை யாரும் பேச மாட்டோம். அந்த அளவுக்கு மிகுந்த வலியோடு இருக்கிறோம்.
16 நாள் காரியம் முடிந்தவுடன் என்ன உண்மைகளோ அதனை கண்டிப்பாக சொல்வோம். பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை எழுப்பி கட்சி நிர்வாகிகளை கைது செய்துள்ளனர். தவெகவை முடக்க முயற்சி செய்கின்றனர். நீதித்துறையை நாடி உண்மையை வெளியே கொண்டு வருவதற்கான சட்டப்போராட்டத்தை துவக்கியுள்ளோம். பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்திப்பதற்கான திட்டங்களை வகுத்து வருகிறோம். உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகளை சாமானிய மனிதனால நாங்கள் பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். உண்மை வெளியே வரும். இவ்வாறு ஆதவ் அர்ஜுனார் கூறினார்.
