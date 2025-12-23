English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பியூஸ் கோயல் பேச்சு வார்த்தை! சென்னையில் பாஜகவிற்கு எத்தனை தொகுதிகள்?

பியூஸ் கோயல் பேச்சு வார்த்தை! சென்னையில் பாஜகவிற்கு எத்தனை தொகுதிகள்?

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு கட்சிகளும் இளைஞர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் தங்கள் காய்களை நகர்த்தி வருகின்றன.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 23, 2025, 09:20 PM IST
  • வேளச்சேரியில் அனல் பறக்கும் அரசியல் வியூகம்.
  • திமுக இளைஞரணி VS பாஜக இளைஞரணி.
  • தமிழிசையின் கனவு பலிக்குமா?

பியூஸ் கோயல் பேச்சு வார்த்தை! சென்னையில் பாஜகவிற்கு எத்தனை தொகுதிகள்?

தமிழக அரசியல் களத்தில் வேளச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதி திடீரென முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 'ஹாட் ஸ்பாட்'-ஆக மாறியுள்ளது. திமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு கட்சிகளும் இளைஞர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் தங்கள் காய்களை நகர்த்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, வேளச்சேரியில் ஒரு இளைஞரணி போர் நடைபெற வாய்ப்பிருப்பதாக தகவல்கள் கசிகின்றன. சமீபத்தில் நடைபெற்ற திமுக இளைஞரணி மண்டல மாநாடு, கட்சியில் இளைஞர்களுக்கு அளிக்கப்படும் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படையாக பறைசாற்றியது. இந்த உற்சாகத்தின் தொடர்ச்சியாக, வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் இளைஞரணி நிர்வாகிகளுக்கு அதிக இடங்களை ஒதுக்க திமுக தலைமை திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க - தமிழ்நாட்டில் முன்கூட்டியே வரும் தேர்தல்... தேதியை சொன்ன நயினார் நாகேந்திரன்

பாஜகவின் வியூகம்

இந்த வகையில், சென்னை வேளச்சேரி தொகுதியில் திமுக இளைஞரணி துணை செயலாளர் ஜோயல் களமிறக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே ஜோயல் வேளச்சேரி பகுதியில் கட்சி பணிகளை தீவிரப்படுத்தி வருவதால், இம்முறை அவருக்கு சீட் உறுதி என்றே உடன்பிறப்புகள் பேசி வருகின்றனர். திமுகவின் இந்த வியூகத்தை முறியடிக்க, பாஜகவும் அதே பாணியில் பதிலடி கொடுக்க தயாராகி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இன்று டிசம்பர் 23-ம் தேதி சென்னை வருகை தந்த மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயலிடம், தமிழக பாஜக நிர்வாகிகள் இது குறித்து வலியுறுத்த உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

திமுக சார்பில் ஜோயல் போட்டியிட்டால், அவருக்கு எதிராக வலுவான போட்டியை கொடுக்க பாஜக மாநில இளைஞரணி தலைவர் சூர்யாவை களமிறக்க பாஜக மேலிடம் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பாஜக தலைமையிடமிருந்து சூர்யாவுக்கு ஏற்கனவே 'கிரீன் சிக்னல்' கிடைத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனுடன் சூர்யா நெருக்கம் காட்டி வருகிறார். சமீபத்தில் நடைபெற்ற தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம் யாத்திரையில் சூர்யா கலந்துகொண்டு, இளைஞரணியினரை திரட்டி மாஸ் காட்டியது மேலிடத்தின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

தமிழிசையின் 'வேளச்சேரி கனவு' நிறைவேறுமா?

வேளச்சேரி தொகுதியில் போட்டியிட பாஜகவுக்குள்ளேயே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் இத்தொகுதியின் மீது ஒரு கண் வைத்துள்ளார். தொடக்கத்தில் நாங்குநேரி தொகுதிக்கு அடிபோட்டு வந்த தமிழிசை, தற்போது தனது கவனத்தை வேளச்சேரி பக்கம் திருப்பியுள்ளார்.  வேளச்சேரி தொகுதி பாஜகவுக்கு சாதகமாக இருப்பதாகவும், வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருப்பதாகவும் தனியார் நிறுவனம் எடுத்த சர்வே முடிவுகளை மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் டெல்லியில் அமித் ஷாவிடம் சமர்ப்பித்துள்ளார். இந்த தகவலறிந்த தமிழிசை, பாதுகாப்பான தொகுதியான வேளச்சேரியிலேயே போட்டியிடலாம் என்று முடிவெடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.

பாஜகவின் கணக்கு என்ன?

தமிழிசையின் விருப்பம் ஒருபுறம் இருக்க, பாஜக தலைமையோ வேறு கணக்கு போட்டு வருகிறது. இளைஞரணி VS இளைஞரணி என்ற அடிப்படையில் போட்டியை கட்டமைக்க திட்டமிடுகிறது. திமுக இளைஞரணி துணை செயலாளர் ஜோயலை எதிர்க்க, பாஜக இளைஞரணி தலைவர் சூர்யாவை களமிறக்குவது தான் சரியான போட்டியாக இருக்கும் என்று தலைமை கருதுவதாக கமலாலய வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன. மேலும், தமிழிசை சௌந்தரராஜனுக்கு ஏற்கனவே 5 முறைக்கும் மேல் தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பளிக்கப்பட்டும் வெற்றி பெறாததால், இம்முறை அவருக்கு சீட் கிடைப்பது சந்தேகமே என்று பாஜக வட்டாரத்தில் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது

மேலும் படிக்க - திமுக கவர்ச்சிகரமான வாக்குகளை கொடுத்து ஏமாற்றியுள்ளது - இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு!

