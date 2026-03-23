  • பாஜக போட்டியிடும் 27 தொகுதிகள் என்ன என்ன? வெளியான முக்கிய தகவல்!

பாஜக போட்டியிடும் 27 தொகுதிகள் என்ன என்ன? வெளியான முக்கிய தகவல்!

நீண்ட நாட்களாக நடந்து வந்த பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு மத்தியில், NDA கூட்டணியில் பாஜகவிற்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக இன்று அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 23, 2026, 05:14 PM IST
  • அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக.
  • 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு.
  • எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டி?

பாஜக போட்டியிடும் 27 தொகுதிகள் என்ன என்ன? வெளியான முக்கிய தகவல்!

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பணிகள் மிகவும் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. ஒவ்வொரு கட்சியும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகளில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ள நிலையில், அதில் சுமுகமான முடிவுகள் எட்டப்பட்டு வருகின்றன. முக்கிய கட்சிகளான திமுகவும், அதிமுகவும் தங்களின் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என்ற முடிவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து வருகின்றன. இதில் அனைவரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில், அதிமுக பாஜகவுக்கு எத்தனை தொகுதிகளை ஒதுக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது விலகியுள்ளது. நீண்ட நாட்களாக நடந்து வந்த பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு மத்தியில், பாஜகவிற்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக இன்று அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக மற்றும் பாஜக

கடந்த ஆண்டு அதிமுக மற்றும் பாஜக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் கூட்டணியாக செயல்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியானது. அப்போதிலிருந்தே பாஜக இந்த முறை கூடுதல் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி வந்தன. முதலில் 40 முதல் 50 தொகுதிகள் வரை பாஜக அதிமுகவிடம் கேட்பதாக கூறப்பட்டது. பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோரிடையே தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வந்தன. அதன் பிறகு பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளரான மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் தீவிரமான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார். 

எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லி பயணம்!

கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தொடர்பாக சமீபத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து பேசியிருந்தார். இதனை தொடர்ந்து இறுதியாக பாஜகவிற்கு 27 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதே கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள பாமகவிற்கு 18 இடங்களும், அமமுகவிற்கு 11 இடங்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. கடும் இழுபறிக்கு பிறகு திமுக தனது கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகளை ஒதுக்கியது. அதனை தொடர்ந்து தற்போது அதிமுக தனது கூட்டணியில் உள்ள பாஜகவிற்கு 27 தொகுதிகளை ஒதுக்கியுள்ளது. மத்தியில் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும் பாஜகவிற்கு, காங்கிரஸை விட ஒரு தொகுதி குறைவாக ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது அரசியல் களத்தில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. கடந்த முறை நடைபெற்ற 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக 20 இடங்களில் மட்டுமே போட்டியிட்ட நிலையில், இந்த முறை கூடுதலாக 7 இடங்களில் போட்டியிட உள்ளது. இதனால் பாஜக தொண்டர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் இருந்து வருகின்றனர்.

பாஜக போட்டியிடும் 27 தொகுதிகள் எவை?

பாஜக தங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் உள்ள தொகுதிகளை அதிமுகவிடம் முன்கூட்டியே கேட்டு வாங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக கணிசமாக அதிக வாக்குகளை பெற்ற சட்டமன்ற தொகுதிகளில் அவர்கள் அதிக கவனம் செலுத்த உள்ளனர். தற்போது ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 27 இடங்களில் பாஜக களமிறங்க உள்ள மிக முக்கியமான சில உத்தேச தொகுதிகளின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கொங்கு மண்டலம்:

1. கோவை வடக்கு
2. கோவை தெற்கு
3. சிங்காநல்லூர்
4. சூலூர்
5. கவுண்டம்பாளையம்
6. பல்லடம்
7. திருப்பூர் வடக்கு
8. அவினாசி
9. ஓசூர்
10. ஊட்டி
11. வால்பாறை (தனி)

தென் மண்டலம்:

12. நாகர்கோவில்
13. கன்னியாகுமரி
14. குளச்சல்
15. கிள்ளியூர்
16. திருநெல்வேலி
17. ராதாபுரம்
18. மதுரை தெற்கு
19. திருப்பரங்குன்றம்

சென்னை மற்றும் இதர பகுதிகள்:

20. மயிலாப்பூர்
21. தியாகராய நகர்
22. விருகம்பாக்கம்
23. வேளச்சேரி 

இந்த 23 முக்கிய தொகுதிகளுடன் சேர்த்து வட தமிழகம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் உள்ள மேலும் 4 தொகுதிகள் என மொத்தம் 27 இடங்களில் பாஜக தங்களது வேட்பாளர்களை களமிறக்க உள்ளது. தொகுதி பங்கீடு சுமுகமாக முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து, பாஜகவின் முக்கிய தலைவர்கள் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளில் தீவிர பிரச்சார பயணங்களை தொடங்கியுள்ளனர். விரைவில் இந்த 27 தொகுதிகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர் பட்டியலை, பாஜக தேசிய தலைமை டெல்லியில் இருந்து வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

