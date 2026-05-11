இரண்டாக உடைகிறதா அதிமுக? புதிய சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் யார்? எடப்பாடி இல்லை?

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி, தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றுள்ளார். இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், கூட்டணி கட்சியின் ஆதரவுடன் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ளார். இந்த தேர்தலில், பாஜக-வுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலைச் சந்தித்த அதிமுக 47 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்ற பிறகு, இதுவரை எந்த ஒரு பெரிய வெற்றியையும் கட்சி பெறவில்லை. இதனால் கட்சிக்குள் பலரும் அதிருப்தியில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. தற்போது இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, உட்கட்சி பூசல் மற்றும் தலைமை மாற்றப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை அதிகரித்துள்ளது. மேலும், சில எம்.எல்.ஏ.க்கள் கட்சி மாறலாம் என்ற முடிவை எடுத்துள்ளதாக வெளிவரும் தகவல்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகத்தின் அரசியல் நகர்வுகள் அதிமுக வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
தேர்தல் தோல்வி
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றிபெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. 1967ம் ஆண்டுக்கு பிறகு திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரண்டு திராவிட கட்சிகள் மட்டுமே தமிழகத்தில் மாறி மாறி ஆட்சி அமைத்து வந்தன. வேறு யாராலும் இவர்களை அசைத்துக்கூட பார்க்க முடியவில்லை. ஆனால் கட்சி தொடங்கி இரண்டு ஆண்டுகள் மட்டுமே ஆகும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், அந்த வரலாற்றை உடைத்துத் தற்போது ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி 169 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு, வெறும் 47 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றி மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. பல தொகுதிகளில் அதிமுக தங்களுடைய டெபாசிட்டையே இழந்துள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக பதவியேற்ற பிறகு, தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருவது கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சி.வி. சண்முகத்தின் நிலைப்பாடு
இந்த தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றபோது, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. தேர்தல் தோல்விக்கான முழு பொறுப்பையும் தலைமையேற்க வேண்டும் என்று ஒரு தரப்பு வலியுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம் தனித்து செயல்பட தொடங்கியுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பும், சி.வி. சண்முகம் தரப்பும் ரகசியமாக சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. கொஞ்ச நாள் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்று சி.வி. சண்முகம் தனது ஆதரவாளர்களிடம் கூறியிருப்பதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. இதன் காரணமாக அதிமுக இரண்டாக உடைகிறதா என்ற பேச்சு தமிழகம் முழுவதும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. அதிருப்தி தரப்பினர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும் செய்திகள் வருகின்றன.
ரிசார்ட்டில் நடந்த குழப்பங்கள்
விஜய் ஆட்சி அமைக்க 118 எம்.எல்.ஏ.க்களின் ஆதரவு தேவை என்று இருந்தபோது, அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் விலைபோகாமல் இருக்க, எடப்பாடி பழனிசாமி வெற்றிபெற்ற 47 அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களையும் புதுச்சேரியில் உள்ள சொகுசு விடுதியில் பலத்த பாதுகாப்புடன் தங்க வைத்தார். இந்த சமயத்தில், திமுகவின் ஆதரவுடன் அதிமுக ஆட்சி அமைக்க முயற்சிகள் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அந்த முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தன.
அதிமுக சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் யார்?
இந்த குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், அதிமுக சட்டமன்ற குழுத் தலைவராக எஸ்.பி. வேலுமணியை தேர்ந்தெடுக்கக் கோரி, சுமார் 30-க்கும் மேற்பட்ட எம்.எல்.ஏ.க்கள் தற்காலிக சபாநாயகரை சந்தித்து ஆதரவு கடிதம் அளித்துள்ளனர். அதே சமயம், எடப்பாடி பழனிசாமியை அதிமுக சட்டமன்றக் குழுத் தலைவராக நியமிக்கக் கோரி, அவரது ஆதரவு எம்.எல்.ஏ.க்கள் 17 பேர் கடிதம் அளித்துள்ளனர். அதிமுகவில் நிலவி வரும் இந்த குழப்பத்தின் காரணமாக கட்சியின் தொண்டர்கள் மிகுந்த அதிருப்தியில் இருந்து வருகின்றனர். இந்த சூழ்நிலையில் அதிமுகவின் எதிர்காலம் என்னவாகும் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பொதுச் செயலாளர் பதவி நீடிக்குமா என்பது பெரும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
|கட்சியின் பெயர்
|பெற்ற இடங்கள்
|நிலை
|தமிழக வெற்றிக் கழகம்
|108
|தனிப்பெரும் கட்சி
|திமுக கூட்டணி
|73
|எதிர்க்கட்சி
|அதிமுக கூட்டணி
|53
|மூன்றாம் இடம்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக எத்தனை இடங்களில் வெற்றி பெற்றது?
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில், அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி 169 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெறும் 47 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றியது.
2. தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு அதிமுகவுக்குள் என்ன குழப்பம் நிலவுகிறது?
தேர்தல் தோல்விக்கான முழுப் பொறுப்பையும் தலைமையேற்க வேண்டும் என ஒரு தரப்பு வலியுறுத்தி வருவதால், அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களிடையே உட்கட்சிப் பூசல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் எம்.எல்.ஏ.க்கள் தனித்தனிக் குழுக்களாகப் பிரிந்து ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.