/சிவி சண்முகத்தின் அடுத்தகட்ட நகர்வு? தவெகவில் இணைகிறாரா?

CV Shanmugam Issue: சிவி சண்முகம் இன்னும் அப்செட்? மன்னிப்பு கடிதம் கேட்டாரா ஈபிஎஸ்? அதிமுகவில் வெடிக்கும் அடுத்த புகைச்சல்! முழு விவரம் இதோ!
அதிமுகவில் உட்கட்சி மோதல்களும், மனஸ்தாபங்களும் நாளுக்கு நாள் புதிய திருப்பங்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. சமீபத்தில் பிரிந்து கிடந்த சில அணிகள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மீண்டும் இணைந்து வரும் வேளையில், கட்சியின் மூத்த நிர்வாகியும், முன்னாள் அமைச்சருமான சி.வி. சண்முகம் இன்னும் கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்படும் தகவல் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு அதிமுகவை வலுப்படுத்த எடப்பாடி பழனிசாமி பல்வேறு அதிரடி நகர்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக, அதிருப்தியில் இருந்த கோயம்புத்தூர் மண்டல முக்கிய புள்ளிகளுடன் சமரசம் ஏற்பட்டு, மீண்டும் அவர்கள் ஈபிஎஸ் தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். ஆனால், இந்த மறுஇணைப்பு விவகாரம் கட்சியின் மற்றொரு தூணாக பார்க்கப்படும் சி.வி. சண்முகத்திற்கு உடன்பாடு இல்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த அதிருப்திக்கு மிக முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுவது, கட்சியில் மீண்டும் இணைந்த குறிப்பிட்ட சில விஐபி-க்களிடம் எடப்பாடி பழனிசாமி கையாண்ட விதம் தான் என்கிறார்கள். "கட்சியை விட்டு சென்றவர்கள் அல்லது தலைமைக்கு எதிராக செயல்பட்டவர்கள் மீண்டும் உள்ளே வரும்போது, அவர்கள் தங்களுடைய தவறை உணர்ந்து அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு மன்னிப்புக் கடிதம் கொடுக்க வேண்டும்" என்று ஆரம்பத்தில் ஈபிஎஸ் தரப்பில் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. கட்சியின் ஒழுங்கையும், தனது தலைமைத்துவத்தையும் நிலைநிறுத்தவே ஈபிஎஸ் இந்த முடிவை எடுத்ததாக கூறப்பட்டது.
ஆனால், நடைமுறையில் அப்படி எந்தவொரு எழுத்துப்பூர்வமான மன்னிப்பு கடிதமும் பெறப்படாமல், பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவே அனைத்தும் சுமுகமாக முடிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு மீண்டும் கட்சியில் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டனர்.
நீண்ட நாட்களாகவே கட்சியின் மிக முக்கிய குரலாக, எந்தவொரு அரசியல் விவகாரத்திற்கும் உடனடியாகவும் ஆக்ரோஷமாகவும் எதிர்வினையாற்றும் குணம் கொண்டவர் சி.வி. சண்முகம். ஆனால், கடந்த சில நாட்களாகவே அவர் நிகழ்ச்சிகளில் பெரிய அளவில் ஆர்வம் காட்டாமலும், ஊடக விவாதங்களை தவிர்த்தும் வருகிறார். இந்த திடீர் அமைதிக்கு காரணம் இந்த உட்கட்சி பூசல்கள் தான் என்பது இப்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. குறிப்பாக, வட மாவட்டங்களில் அதிமுகவை வலுவாக வைத்திருக்க சி.வி. சண்முகத்தின் பங்கு மிக முக்கியமானது.
தற்போது எஸ்பி வேலுமணி தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்த நிலையில், சிவி சண்முகம் மட்டும் சந்திக்க வில்லை. அவர் இன்னும் எடப்பாடி மீது அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஏற்கவே 4 எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்துள்ள நிலையில், சிவி சண்முகமும் அதே பாணியை தொடர்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. எஸ்பி வேலுமணி தரப்பு அவரிடம் சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும், அதில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் அடுத்தடுத்த நாட்களில் இன்னும் திடீர் திருப்பம் ஏற்படலாம் என்று அதிமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
