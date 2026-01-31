English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விஜய்யை விமர்சித்த எடப்பாடி பழனிசாமி! செங்கோட்டையன் கொடுத்த பதிலடி!

திரைத்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் அரசியலுக்கு வந்து வெற்றி பெற முடியும் என்பதை இந்தியாவில் முதன் முறையாக எம்.ஜி.ஆர்., ஆந்திராவில் என்.டி. ராமாராவ் நிரூபித்து காட்டியுள்ளதாக செங்கோட்டையன் பேட்டி.  

  • மக்கள் புதிய மாற்றத்தை விரும்புகின்றனர்.
  • கோவையில் செய்தியாளர் சந்திப்பு.
  • செங்கோட்டையன் பரபரப்பு பேட்டி.

கோவை விமான நிலையத்தில் த.வெ.க மாநில நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், திரைத்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் அரசியலுக்கு வந்து வெற்றி பெற முடியும் என்பதை இந்தியாவில் முதன்முறையாக எம்.ஜி.ஆர்.,ஆந்திராவில் என்.டி. ராமாராவ் நிரூபித்து காட்டியுள்ளதாக தெரிவித்தார். த.வெ.க மற்றும் தி.மு.க இடையே அரசியல் போட்டி நிலவுகிறது என்றும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறுவது போல அ.தி.மு.க நிலை இல்லை என்றும் அவர் கூறினார். பிரதமர் வருகையின் போது பின்னணியில் அ.தி.மு.க தலைவர்கள் இடம்பெறும் புகைப்படங்களே இல்லை என்றும், யாரை நம்பி கட்சி நடத்தப்படுகிறது என்ற கேள்வி எழுவதாகவும் விமர்சித்தார். முகத்துக்காக ஓட்டு போடும் அளவிற்கு செல்வாக்கு உள்ளதா என்றும், சட்டமன்றம், நாடாளுமன்றம், உள்ளாட்சி என எந்தத் தேர்தலிலும் வெற்றி பெற்ற வரலாறே இல்லை என்றும் குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

களத்தில் விஜய் 

மக்கள் புதிய மாற்றத்தை விரும்புகின்றனர் என்றும், அந்த மாற்றத்திற்கு ஆண்டுக்கு 500 கோடி ரூபாய் வருவாய் தேவையில்லை, மக்களுக்காக பணியாற்ற விஜய் களத்தில் இறங்கி உள்ளதாகவும் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார். அ.தி.மு.க மற்றும் தி.மு.க இல்லங்களில் கூட குடும்ப உறுப்பினர்கள் த.வெ.க தலைவர் விஜய்க்கே வாக்கு அளிப்பதாக பேசப்படுவதாகவும், தங்களது சர்வேயில் 40 சதவீத ஆதரவு இருப்பதாகவும் கூறினார். தூத்துக்குடி சம்பவம் தொடர்பாக, 13 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டபோது அப்போது முதல்வராக இருந்தவர் நேரில் சென்று பார்த்தார்களா என்றும், ஒரு அமைச்சராவது சென்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தியார்களா என்றும் கேள்வி எழுப்பினார். அவர் எவ்வாறு முதல்வரானார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் என்றும் விமர்சனம் செய்தார். கூட்டணி விவகாரம் குறித்து, இது தொடர்பாக கட்சித் தலைவர் தான் முடிவு செய்து பேச வேண்டும் என்றும், தலைவர் எதை வழிகாட்டுகிறாரோ அதன்படி தான் கட்சி செயல்படும் என்றும் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி

எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசும் போது, கரூர் நெரிசல் சம்பவத்தை சுட்டிக்காட்டி விஜயை கடுமையாக விமர்சித்தார். கரூரில் உங்கள் பேச்சை கேட்க வந்தவர்கள், உங்களை பார்க்க வந்தவர்கள் தான் உயிரிழந்தார்கள். 41 உயிர்கள் பறிபோனது யாருக்காக? ஆனால், அந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஒரு ஆறுதல் கூட உங்களால் சொல்ல முடியவில்லை. அப்படிப்பட்டவர் கட்சி நடத்தி என்ன பயன்? என்று காட்டமாக கேள்வி எழுப்பினார். மேலும் அவர் கூறுகையில், அந்த துயர சம்பவம் நடப்பதற்கு காரணம் தெளிவான திட்டமிடல் இல்லாதது தான். அரசியல் என்பது சினிமா அல்ல; அதற்கு அனுபவம் தேவை. சினிமாவில் நன்றாக சம்பாதித்துவிட்டு இப்போது அரசியலுக்கு வந்துள்ளார். ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக எதை வேண்டுமானாலும் பேசிவிட முடியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

மேலும் படிக்க | குட் நியூஸ்! ஓய்வூதியம் அதிரடி உயர்வு.. முதல்வர் ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்பு

