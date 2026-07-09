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அமைச்சரவையில் இருந்து காங்கிரஸை நீக்க தயாரா? CM விஜய்யை சரமாரி கேள்வி கேட்ட இபிஎஸ்

Edappadi Palaniswami Latest News: தமிழக அமைச்சரவையில் இருந்து காங்கிரஸ் அமைச்சர் விடுவிக்க முதலமைச்சர் விஜய் தயாரா என்றும் கர்நாடக காங்கிரஸ் கட்சியை எச்சரிக்க த.வெ.க. அரசின் முதலமைச்சர் தயாரா என்றும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:16 PM IST
அமைச்சரவையில் இருந்து காங்கிரஸை நீக்க தயாரா? CM விஜய்யை சரமாரி கேள்வி கேட்ட இபிஎஸ்

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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அமைச்சரவையில் இருந்து காங்கிரஸை நீக்க தயாரா? CM விஜய்யை சரமாரி கேள்வி கேட்ட இபிஎஸ்
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