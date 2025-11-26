Sengottaiyan: சேகர்பாபுவை சந்தித்த செங்கோட்டையன்! அப்போ தவெக இல்லையா?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
கே.ஏ. செங்கோட்டையன் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த பின் அமைச்சர் பி.கே. சேகர்பாபுவை சந்தித்து பேசியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 26, 2025, 01:14 PM IST
  • எம்.எல்.ஏ பதவி ராஜினாமா.
  • அமைச்சருடன் சந்திப்பு!
  • செங்கோட்டையனின் அடுத்த பிளான் திமுகவா?

தமிழக அரசியலில் இன்று புதன்கிழமை பரபரப்பான திருப்பங்கள் அரங்கேறியுள்ளன. அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை இன்று காலை ராஜினாமா செய்தார். இது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்று தான் என்றாலும், அதன் பின் நடந்த ஒரு சந்திப்பு தான் அரசியல் களத்தை உற்றுநோக்க வைத்துள்ளது. சபாநாயகர் அறையில் வைத்து, திமுக அமைச்சர் பி.கே. சேகர்பாபுவை அவர் சந்தித்து பேசியதாக வெளியான தகவல் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ-வாக இருந்த கே.ஏ. செங்கோட்டையன், இன்று காலை சென்னை தலைமை செயலகம் வந்து சபாநாயகர் அப்பாவுவை சந்தித்துத் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுத்தார். அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பிறகு, அவர் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையவுள்ளதாக தொடர்ந்து பேசப்பட்டு வந்தது. நாளை அவர் விஜய்யை சந்திக்கவிருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின.

திடீர் ட்விஸ்ட்: சேகர்பாபுவுடன் சந்திப்பு!

ஆனால், சபாநாயகர் அறையிலிருந்து வெளியே வந்த செங்கோட்டையனை, திமுகவின் மூத்த அமைச்சரும், சென்னை மாவட்ட செயலாளருமான பி.கே. சேகர்பாபு நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. ஒரே நாளில் இரண்டு முறை இவர்கள் சந்தித்து பேசியதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமானதா அல்லது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. ஏற்கனவே அதிமுகவிலிருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்து அமைச்சராக இருக்கும் சேகர்பாபு, செங்கோட்டையனை திமுக பக்கம் இழுக்க முயற்சிப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது. கொங்கு மண்டலத்தில் திமுகவின் செல்வாக்கை உயர்த்த, செங்கோட்டையன் போன்ற மூத்த தலைவரின் வருகை பெரிய பலமாக இருக்கும் என்று திமுக கணக்குப்போடுவதாக தெரிகிறது.

தவெக நிலைப்பாடு என்ன?

மறுபுறம், செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைவது ஏறக்குறைய 99% உறுதி செய்யப்பட்டுவிட்டதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறுகின்றனர். விஜய்யின் கட்சியில் அவருக்கு மிக உயரிய பதவி காத்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. "திமுகவை எதிர்த்து உருவான இயக்கமான அதிமுகவிலிருந்து வந்தவர், திமுகவை எதிர்க்கும் தவெகவில் இணைவது தான் சரியாக இருக்கும்; திமுகவில் இணைவது கொள்கை முரண்பாடாக அமையும்" என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

செங்கோட்டையனின் மௌனம்

இந்த ஊகங்களுக்கு எல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் செங்கோட்டையன் இதுவரை வெளிப்படையாக எதையும் அறிவிக்கவில்லை. தனது 50 ஆண்டுகால அரசியல் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவங்கள் குறித்தும், அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட வலி குறித்தும் மட்டுமே அவர் பேசி வருகிறார். "திமுகவா? தவெகவா?" என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் மௌனம் காக்கும் செங்கோட்டையன், நாளை நவம்பர் 27 தனது இறுதி முடிவை அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய்யை சந்திப்பாரா அல்லது திமுகவின் பக்கம் சாய்வாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

