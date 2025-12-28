ஸ்டாலினை எதிர்ப்பதுதான் எங்கள் இலக்கு - ஆர் பி உதயகுமார் பதிலடி!

மதுரை லட்சுமி சுந்தரம் ஹாலில் நடைபெற்று வரும் ஆருத்ரா யாக நிகழ்வில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் ஆர் பி உதயகுமார் கலந்து கொண்டார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில், உலக நன்மைக்காக தர்மம் தலை தூக்க ஆருத்யா மஹாயகம் 31 ஆண்டாக நடைபெற்று வருகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி வெற்றிக்காக பிரார்த்தனை செய்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த நிகழ்வில் நான் பங்கேற்று வருகிறேன். ஆளுநர் உரையுடன் சட்டப்பேரவையில் ஜனவரி 20ஆம் தேதி 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான சட்டப்பேரவை முதல் கூட்டத்துடன் தொடங்க இருக்கிறது. திமுக அரசால் இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய முடியும் முழுமையான பட்ஜெட்டை கொடுக்க முடியாது. 2026 - 27 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கை ஜனநாயக அரசாக மக்களாட்சியின் அரசாக எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்பது தான் இந்த புத்தாண்டின் மகிழ்ச்சியான செய்தி.
அதிமுக - திமுக
அதிமுகவை தவிர இந்த செயல்படாத திமுக அரசை யாரும் கண்டிப்பதில்லை. மின்சார கட்டணம் உயர்வு, சொத்து வரி, உயர்வு பத்திரப்பதிவு கட்டணம் உயர்வு, குடிநீர், குப்பை வரி, பால் விலை உயர்ந்துள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கு இதுவரை காணப்படாத அளவு கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. போதை பொருள் வீட்டிற்குள் நுழையும் அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளது. திமுக அரசு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை இதுவரை நிறைவேற்றவில்லை. ஆனால் முதல்வர் ஸ்டாலின் சவால் விடுகிறார். எதிர்க்கட்சித் தலைவரை விமர்சிக்காமல் அவருக்கு தூக்கம் வருவதில்லை. அதிமுக தேர்தல் களத்தில் முந்திக் கொண்டிருக்கிறது. மக்களின் வரவேற்பின் அடிப்படையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பயத்தால், அச்சத்தில் சவால் விடுகிறார்.
போலீசை வைத்து, அதிகாரத்தை வைத்து தேர்தலை நடத்தி வென்று விடலாம் என முதல்வர் ஸ்டாலின் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். மக்கள் தீர்ப்பை மகிழ்ச்சியின் தீர்ப்பு. சவால் விடுகிற முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தக்க பதிலடி கொடுத்துள்ளார். மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை தூய்மையான கோவில் என விருதை எடப்பாடி பழனிசாமி பெற்றார். ஆனால் தற்போது மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு ஆற்று நீரை மிதிக்காமல் கழிவு நீரை மிதித்து தான் சொல்கின்றனர். தூய்மை நகர் குப்பை மாநகரமாக மாறி உள்ளது. தமிழ்நாடே குப்பை நகராக மாறி வருகிறது. தலை குனிந்து இருப்பதை நாம் அறிவோம். இந்த நிலையை அறிந்துள்ள முதல்வர் ஸ்டாலின் தேர்தல் ஜுரம் வந்துள்ளது. இந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசு அறிவிப்பார். சென்ற ஆண்டு பொங்கல் பரிசு கிடையாது.
தேர்தல் ஜுரம்
தேர்தல் ஜுரம் வந்ததால் மடிக்கணினி கொடுப்பதாக அறிவித்திருக்கிறார். உழவர் உதவி மையம் அறிவித்திருக்கிறார். இவை அனைத்தும் தேர்தல் ஜுரத்தால் அறிவிக்கக்கூடிய திட்டம். மக்களுக்கு பயன் அளிக்கக்கூடிய திட்டமல்ல. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் 2 கோடி தொண்டர்கள் வாசத்தை விசுவாசம் ஆக அவர் காட்டும் திசையில் மக்கள் பணியை மேற்கொள்கிறார்கள். அம்மாவின் மறைவுக்குப் பிறகு அதிமுக எதிர்காலம் கேள்விக்குறி ஆகிவிடும் என்று நினைத்தவர்களுக்கு மத்தியில், எத்தனை சவால்களைக் கடந்து, சிரித்த முகத்தோடு தன தாக்கிக் கொண்டு ராணுவ வீரருக்கு இருக்கும் மன உறுதியும், இத்தனை சோதனைகள் வந்தாலும் அதனை சாதனைகளாக மாற்றுகிற ஆற்றல் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உள்ளது.
எடப்பாடி பழனிசாமி
தமிழ்நாட்டின் அரசியல் எதிர்காலம் வரலாற்று வாய்ப்பை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மக்கள் வழங்குவார்கள் என்பது தான் 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான மகிழ்ச்சியான நற்செய்தியாக அமையும். எந்த மாவட்டத்திலிருந்து முதல்வர் ஸ்டாலின் சேலஞ்ச் கொடுத்தாரோ அந்த மாவட்டத்தை உருவாக்கியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. ஆறு மாவட்டத்தை உருவாக்கியவர் பழனிசாமி. 4.5 ஆண்டு காலத்தில் 11 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளை உருவாக்கினார். எத்தனை மருத்துவக் கல்லூரிகளை திமுக உருவாக்கினார்கள்? 2000 அம்மா மினி கிளினிக் உருவாக்கப்பட்டது, குடி மராமத்து பணி, நீர் மேலாண்மை போன்ற அடுக்கடுக்கான பதிலடிகளை கொடுத்ததால் தேர்தல் ஜுரத்தில் மடிக்கணினி மற்றும் பொங்கல் பரிசை அறிவிக்கிறார்.
இப்போது தேர்தல் அப்போதெல்லாம் தேர்தல் வருகிறதோ அவருக்கு தேர்தல் வாக்குறுதி ஞாபகத்தில் வரும். தேர்தல் வருவதால் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துள்ளார். எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகியோர் ஒப்பிட்டு பேசுகிறார்கள் அவர்களை தவிர்த்து அரசியல் செய்ய முடியாது. பிரதான ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும் திமுகவில் இருப்பவர்கள் அதிமுகவில் பாடம் படித்தவர்கள். அதிமுகவில் பிறப்பு அவதாரம் எடுத்தவர்கள். தேமுதிகவில் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன், அதிமுகவின் ஆளுமையாக இருந்தவர். மதிமுகவில் இருப்பவர்கள் அதிமுகவில் பயிற்சி எடுத்தவர்கள். தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சியை எடுத்துக் கொண்டாலும் அந்த கட்சியில் அதிமுக அனுபவத்தை பயிற்சியை ஆளுமையை பயன்படுத்திக் கொண்டுதான் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதிமுகவை இன்னும் ஆயிரம் களப்போராளிகளை விசுவாசத்தோடு உடலில் கடைசி ரத்தம் இருக்கும் வரை அதிமுகவை வழிநடத்த எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டும் வழியில் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சட்டமன்றத்தை இனிமேல் பார்க்கப் போகிறவர்கள், (விஜய்) பார்க்காதவர்கள் சொல்லுகிற கருத்துக்கு மதிப்பு இருக்கிறது என்பதை தேர்தல் களம் தான் சொல்லும்.
தேர்தல்களில் அதிமுக முந்தி சென்று கொண்டிருக்கிறது
எங்களை போன்று திமுகவை கடுமையாக விமர்சிக்க யாருமே இல்லை. ஸ்டாலினை எதிர்ப்பதுதான் எங்கள் இலக்கு, எடப்பாடி பழனிசாமி குறி அர்ஜுனன் குறி, நாங்கள் வீழ்த்த வேண்டிய எதிரி திமுக, தமிழக மக்களுக்கு விரோதியாக இருப்பது திமுக . 10,15 சதவிகித வாக்குறுதிகள் மட்டுமே திமுக அரசு நிறைவேற்றி உள்ளது. அதிமுக பாஜக கூட்டணி வெற்றிக் கூட்டத்திற்கான வியூகம் அளித்து தமிழ்நாட்டு மக்களின் நம்பிக்கை பெற்ற கூட்டணியாக உள்ளது. மக்கள் விரோத தீய சக்தி திமுக, தோல்வியடைய செய்ய மக்கள் நலனை முன்னிறுத்தி எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மிக வலிமையான கூட்டணி என் டி ஏ வில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த nda கூட்டணியில் தேர்தல் வியூகம் கிருஷ்ண பரமாத்மா அமைத்தது போல சக்கர வியூகம் அமைக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார்.
