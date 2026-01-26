English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அமித்ஷா முன்னேற கழகம்... அதிமுகவை மீண்டும் கலாய்த்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

அமித்ஷா முன்னேற கழகம்... அதிமுகவை மீண்டும் கலாய்த்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

திருவெற்றியூரில் நடைபெற்ற மொழிப்போர் தியாகிகள் வீர வணக்க நாள் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற துணை முதல் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மேடையில் பேச்சு.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 26, 2026, 11:04 AM IST
  • 200 என்ற டார்கெட்டை..
  • முதல்வர் நமக்கு கொடுத்துள்ளார்.
  • உதயநிதி ஸ்டாலின் மேடையில் பேச்சு.

அமித்ஷா முன்னேற கழகம்... அதிமுகவை மீண்டும் கலாய்த்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

ஒவ்வொரு  ஆண்டும் ஜனவரி மாதம் 25ஆம் தேதி மொழிப்போர் தியாகிகள் வீரவணக்கம் அனுசரிக்கப்படுவது வழக்கம். இந்த நிலையில் நேற்று சென்னை திருவொற்றியூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பெரியார் நகர் பகுதியில் மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கான வீர வணக்க நாள் கூட்டம் பிரம்மாண்டமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்று மொழிப்போர் தியாகிகளின் புகைப்படங்களுக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் அவர் மேடையில் பேசியதாவது, மொழிப்போர் பற்றி இளம் பேச்சாளர்கள் பேசி இருக்கிறார்.. அவர்களுடன் சேர்ந்து இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளேன். இந்த நேரத்தில் இந்த பொது கூட்டம் ரொம்ப முக்கியம். இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக அப்போது பெரியார் கலைஞர் என பலர் போராடினார்கள்.

மேலும் படிக்க: இந்துக்களின் கோயில்களில் கட்டணம் எதற்கு? கொந்தளித்த எச்.ராஜா

தமிழ்நாடு இந்திக்கு எதிராகவே உள்ளது

அப்போது தமிழ்நாடு இந்திக்கு எதிராகவே உள்ளது என்று விமர்சனம் வந்தது‌ . ஆனால் இப்போது எல்லாம் மாநிலங்களும் நமக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறார்கள். மத்திய பாசிச பாஜக தமிழ்நாட்டை பார்த்து பயப்படுகிறது. புதிய கல்வி கொள்கை ஏற்று கொள்ளவில்லை என்றால் நிதி தரமாட்டோம் என்று சொன்னபோது கூட ஏற்று கொள்ள மாட்டோம் என்று சொன்னவர் நம் முதலமைச்சர். இதுவே அடிமை நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் என்ன செய்திருப்பார் என்றால் ஒகே ஜீ நாங்கள் ஏற்று கொள்கிறோம் ஜி, நானே டெல்லி வருகிறோம் ஜி, முகத்தை மூடி 4 கார் மாறி வருகிறேன் என்று சொல்லி இருப்பார் சொல்லி இருப்பாரா இல்லை யா?? கடந்தமுறை மத்திய அரசு கொண்டு வந்து பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாடு என்ற பேர இல்லை.

மதுரை எய்ம்ஸ்

மதுரை எய்ம்ஸ்க்கு அடிக்கல் மட்டுமே நாட்டப்பட்டது 8 வருடங்கள் ஆகிறது. பிரதமர் பேசுகிறார் டபுள் இன்ஜின் ஆட்சி வேண்டும்.. டபுள் இன்ஜின் இல்லை டப்பா இன்ஜின் தான் அது என்று சொல்லிவிட்டார் நம் முதலமைச்சர்.. CMC என்றால் C என்றால் கரப்ஷன் சசிகலாவும் ஜெயலலிதாவும் தான்.. M என்றால் Mafia அது தினகரன் தான்... C என்றால் crime அது அன்புமணி தான். கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடித்தது மோடிதான் என சொன்னார்கள்.. டிவியில் வந்து வீட்டில் போய் ஒளிந்து கொண்டு வீட்டில் விளக்கு ஏற்றி கொரோனா வை விரட்டுங்கள் என்று சொன்னவர் தான் இந்த மோடி ஆனால் நம் முதலமைச்சர் கொரோனா வார்டுக்கு சென்று ஆய்வு செய்தார். எப்போதுமே ஆளுநர் சட்டமன்றத்தில் வாக்கிங் போவார் இந்த முறை ஜாக்கிங் போனார்... "எடுத்தேன் பார் ஓட்டம் என்று" இதற்கு எல்லாம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவு தெரிவித்து கொண்டு உள்ளார்.. அதனால் தான் சொல்கிறோம் அது அமித்ஷா முன்னேற கழகம் என்று.

டிடிவி தினகரன் - எடப்பாடி

தூரோகிக்கு நோபல் பரிசு தரவேண்டும் என்றால் அது எப்பாடிக்கு தான் எனவும் எடப்பாடியுடன் சேரமாடேன் சேர்ந்தால் தூக்கு மாட்டி கொள்வேன் என சொன்னவர் டிடிவி தினகரன். நிர்வாகம் என்றால் என்னன்றே தெரியாது எடப்பாடிக்கு என்றும்.. டயர் நக்கி எடப்பாடி என்றும் கூறியவர் அன்புமணி. இவர்கள் இரண்டு பேர் இன்றைக்கு ஒரே கூட்டணியில் இருக்கிறார்கள். வெல்வோம் 200 படைப்போம் வரலாறு என்று முதலமைச்சர் நமக்கு டார்கெட் கொடுத்துள்ளார் அதை சிறப்பாக நாம் செய்ய வேண்டும் என்று துணை முதல்வர் பேசினார்.

மேலும் படிக்க: "தோல்வயைக் கண்டு துவண்டு போக அவசியமில்லை" - மயில்சாமி அண்ணாதுரை

