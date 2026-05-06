அதிமுகவில் இருந்து 30 எம்எல்ஏ-க்கள்? தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கு விஜய்!

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது முதல் தேர்தலிலேயே 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்து அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இருப்பினும், 234 இடங்களை கொண்ட தமிழக சட்டசபையில் ஆட்சி அமைக்க 118 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு தேவை என்ற நிலையில், விஜய்க்கு இன்னும் 10 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு அவசியமாகிறது.
கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு விஜய் அழைப்பு
மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்கும் முனைப்பில், பிற கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவை கோரி தவெக தலைமை கடிதம் எழுதியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது ஒருபுறமிருக்க, காங்கிரஸ் கட்சி தவெக-விற்கு தனது ஆதரவை தெரிவிக்க உள்ளதாகவும், இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் சில மணி நேரங்களில் வெளியாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில் தமிழக அரசியலில் புதிய திருப்பமாக, அதிமுகவில் வெற்றி பெற்ற சில எம்.எல்.ஏ-க்கள் தவெக-விற்கு ஆதரவு தர உள்ளதாகப் பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ள அதிமுகவில் இருந்து, 16 முதல் 30-க்கும் மேற்பட்ட எம்.எல்.ஏ-க்கள் விஜய்க்கு ஆதரவளிக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கட்சி தாவல் தடை சட்டம் செல்லுபடியாகுமா?
ஒரு கட்சியில் இருந்து எம்.எல்.ஏ-வாக தேர்வாகிவிட்டு மற்றொரு கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவித்தால், கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் சம்பந்தப்பட்டவரின் எம்.எல்.ஏ பதவி பறிபோக வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், மொத்த எம்.எல்.ஏ-க்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு எம்.எல்.ஏ-க்கள் கூண்டோடு மற்றொரு கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவித்தால் அந்த சட்டம் அவர்கள் மீது செல்லுபடியாகாது. சமீபத்தில் கூட பிற மாநிலங்களில் இதே சட்ட விதிகளை பயன்படுத்தி பல எம்.எல்.ஏ-க்கள் தங்களது பதவியை இழக்காமல் வேறு கட்சிக்கு ஆதரவு அளித்தது. ஒருவேளை அதிமுகவில் இருந்து ஆதரவு அளிக்கும் எம்.எல்.ஏ-க்கள் மீது கட்சி தாவல் தடை சட்டம் பாய்ந்து அவர்கள் பதவி இழந்தாலும், அங்கு நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் அவர்கள் தவெக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு மீண்டும் வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ளதாக தவெக தரப்பு நம்புகிறது.
நாளை பதவியேற்கும் விஜய்?
இந்த அரசியல் களேபரங்களுக்கு மத்தியில், நாளை விஜய் தமிழக முதல்வராக பதவியேற்க உள்ளதாக தெரிகிறது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இன்று மதியம், தமிழக ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து விஜய் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது தனிப்பெரும் கட்சியாக உள்ள தவெக ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுக்கப்படும் பட்சத்தில், பதவியேற்ற அடுத்த 14 நாட்களுக்குள் விஜய் சட்டசபையில் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும். விஜய்க்கு பெரும்பான்மை எளிதாக கிடைக்கும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். ஒருவேளை பெரும்பான்மை கிடைக்காத பட்சத்தில், தமிழகம் மீண்டும் ஒரு தேர்தலை சந்திக்க நேரிடலாம்; ஆனால், அதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு என்றே அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | பயிர் கடன்கள் தள்ளுபடி! விவசாயிகளுக்கு விஜய் கொடுக்கப்போகும் சர்ப்ரைஸ்
மேலும் படிக்க | விஜய் மகளிர் திட்டம் ரூ.2500 - எல்லோருக்கும் கிடைக்காது! இதோ முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ