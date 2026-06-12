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பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய்..விஜய் காதுல விழுதா? ஆர்.பி.உதயகுமார் நறுக் கேள்வி!

RB Udhayakumar CM Vijay : "கரூரில் பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் என்று விஜய் அண்ணா பாடிய பாடலை இப்போது தமிழக மக்கள் பாடுகிறார்கள் அது விஜய் அண்ணா காதில் கேட்கிறதா?" என்று கேள்வி கேட்டு பதிவிட்டிருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 12, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:44 AM IST
பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய்..விஜய் காதுல விழுதா? ஆர்.பி.உதயகுமார் நறுக் கேள்வி!
Image Credit: RB Udhayakumar CM Vijay | Zee File Photo

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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