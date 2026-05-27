/கருத்து வேறுபாடு தான்! பிளவு இல்லை - பல்டி அடித்த எஸ்பி வேலுமணி!

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி செய்தியாளர் சந்திப்பு. அதிமுக அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து பேசி உள்ளார்.
அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையை சுற்றி நீண்ட நாட்களாக நீடித்து வந்த குழப்பம் தற்போது புதிய திருப்பத்தை எட்டியுள்ளது. எஸ்.பி. வேலுமணி அணியில் இருந்த சில எம்எல்ஏக்கள் இப்போது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக மாறி உள்ளனர். இதன் மூலம், கட்சிக்குள் இபிஎஸ் தரப்பின் பலம் மீண்டும் உயரத் தொடங்கியுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதிமுகவில் உள்ள உட்கட்சி பிரச்சனை, தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு மேலும் தீவிரமடைந்தது. கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பதவி, சட்டமன்ற குழு தலைவர் நியமனம் போன்ற விவகாரங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கும் எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம் உள்ளிட்டோரின் தரப்புக்கும் இடையே மறைமுக மோதல் நீடித்து வந்தது. இந்த சூழலில் தான், வேலுமணி முகாமில் இருந்த சில எம்எல்ஏக்கள் இபிஎஸ்சை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த மாற்றம் அதிமுகவின் அடுத்த கட்ட அரசியல் கணக்குகளில் முக்கிய தாக்கம் செலுத்தும் என கூறப்படுகிறது. தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு கட்சியை மீண்டும் வலுப்படுத்தும் முயற்சியில் இபிஎஸ் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளார். மாவட்ட செயலாளர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் எம்எல்ஏக்களை ஒருங்கிணைத்து கட்சியை மீண்டும் ஒரே கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முயற்சிகள் நடக்கின்றன.
அதிமுகவில் நீண்டகாலமாக நிலவி வந்த பிளவு முடிவுக்கு வரும் வகையில், எஸ்.பி. வேலுமணி தலைமையிலான அணி சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரை சந்தித்து வாபஸ் கடிதம் அளித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை அதிமுகவை மீண்டும் ஒன்றிணைக்கும் முக்கிய படியாக பார்க்கப்படுகிறது. எஸ்.பி. வேலுமணி தனது ஆதரவாளர்களுடன் இன்று சபாநாயகரை சந்தித்தார். அப்போது, முன்பு அளித்திருந்த நடவடிக்கை மனுவை வாபஸ் பெறுவதாக அதிகாரப்பூர்வ கடிதத்தை சபாநாயகரிடம் ஒப்படைத்தார். இதன் மூலம் வேலுமணி அணி முழுமையாக எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. தகுதி நீக்கம் செய்யக்கோரிய மனுக்களை திரும்பப் பெற்றுள்ளோம்; 2 மனுக்களையும் திரும்பப் பெற்றுள்ளோம்; அதிமுகவில் பிளவு இல்லை; கருத்து வேறுபாடுகளே இருந்தன என்று எஸ்.பி.வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார்
இந்த சந்திப்பின்போது வேலுமணி, “அதிமுகவின் ஒற்றுமைக்காக இந்த முடிவை எடுத்துள்ளோம். கட்சியை வலுப்படுத்த எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமையில் இணைந்துள்ளோம்” என்று தெரிவித்தார். சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் இந்த கடிதத்தை பெற்றுக்கொண்டார். இந்த இணைப்பு அதிமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பல மாவட்டங்களில் தொண்டர்கள் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பும் இந்த இணைப்பை வரவேற்றுள்ளது. எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் தனித்தனி அணிகளாக இருந்தனர். இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தார். இறுதியில் வேலுமணி அணி முழுமையாக இணைவதாக அறிவித்தது அதிமுகவுக்கு பெரும் பலத்தை அளித்துள்ளது.
இனி கட்சி முழுமையாக ஒன்றிணைந்து செயல்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிமுகவின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள், புதிய அமைப்பு ரீதியான மாற்றங்கள் மற்றும் அடுத்த தேர்தல் உத்திகள் குறித்து விரைவில் முடிவுகள் எடுக்கப்படும். இருப்பினும் ஏற்கனவே 4 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு எதிராக அதிமுக என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுக்க போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
