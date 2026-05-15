/அதிமுக உடைய முக்கிய காரணம் விஜய்.. பத்திரிகையாளர் மணி ஷாக் தகவல்!

அதிமுக உடைந்து இரு அணிகளாக இருக்கும் நிலையில், இந்த பிளவுக்கு முதலமைச்சர் விஜய்யே காரணம் என பத்திரிகையாளர் மணி தெரிவித்திருக்கிறார்.
தற்போது அரசியல் வட்டாரங்களில் மிகவும் பேசும்பொருளாக இருப்பது அதிமுக இரண்டாக உடைந்ததை பற்றிதான். ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பிறகு பிளவுப்பட்ட அதிமுக தற்போது மீண்டும் உடைய தொடங்கி உள்ளது. கிட்டத்தட்ட 30 எம்எல்ஏக்கள் வேலுமணி மற்றும் சி.வி. சன்முகத்திற்கு ஆதரவாக நிற்கின்றனர். மறுபக்கம் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு அணியுடன் இருக்கிறார். இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் பல அதிரடி திருப்பங்களை கண்டு வருகிறது. திமுக படுதோல்வி, விஜய் முதலமைச்சரானது முதல் அதிமுக பிளவு வரை என பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் சென்றுக்கொண்டிருக்கிறது.
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தாக்கமே இத்தகைய அரசியல் பரபரப்புக்கு காரணம். அதாவது தவெக 107 இடங்களில் வென்றது சாதனைக்குறியதாக இருந்தாலும், அவர்களால் ஆட்சியை அமைக்க முடியவில்லை. இது பல்வேறு கட்சிகளை கூட்டணியில் இழுக்கும் முயற்சிக்கு வழிவகுத்தது. அதன்படி, காங்கிரஸ் முதலில் கூட்டணி வைத்த நிலையில், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்ளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு அவர்கள் வெளியில் இருந்து ஆதரவு தருவதாக தெரித்தனர். அதன்பின்னர் தவெக ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்தது. இதற்கிடையில் திமுக ஆதரவில் அதிமுக ஆட்சி அமைப்பதாக கூறப்பட்டு வந்தது. இதுவே தற்போது அதிமுகவின் பிரிவுக்கு முக்கிய காரணம் என பார்க்கப்படுகிறது.
சி.வி. சண்முகம் தெரிவிக்கையில், திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக திட்டம் தீட்டினார். கிட்டத்தட்ட 55 வருடங்களாக திமுகவை எதிர்த்து அரசியல் செய்த எங்களால், எப்படி அவர்களுடன் சேர முடியும். இதனை நாங்கள் எதிர்த்தோம். அதுவே இந்த பிளவிற்கு காரணம் என தெரிவித்தார். இந்த நிலையில், அதிமுக பிளவுபட்டதற்கு விஜய்தான் காரணம் என்று பத்திரிகையாளர் மணி அதிர்ச்சி தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், அதிமுக உடைவதற்கு விஜய்தான் காரணம். அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அதிமுகவினரால் அதிகாரம் இல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை. அவர்கள் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அதிகாரம் இல்லாமல் இருந்ததில்லை. திமுக 10 வருடங்களுக்கு மேல் ஆட்சியில் இல்லாமல் இருந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அதிமுக அப்படி இல்லை. தற்போது அனைவரும் விஜய்யிடம் போய் நிற்கிறார்கள். அவர்கள் அதிமுகவில் இருந்து உடைந்து விஜய்யை ஆதரிப்பது என்பது அதிகாரத்திற்காக, அதேசமயம் விஜய் அவர்களை அரவனைப்பது மெஜாரிட்டிக்காக என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக ஆதரவுடன் முதலமைச்சராக திட்டமிட்டது உண்மை. ஆனால் சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி உள்ளிட்டோர் அதிமுகவை உடைத்துவிட்டு வருவது திமுகவுடன் இபிஎஸ் கூட்டணி வைக்கிறார் என்பதற்காக மட்டுமல்ல. அனைவருக்கும் அவர்களது சுயநலம் முக்கியமாக இருக்கிறது. அதிமுக இனி வெற்றி பெற வாய்ப்பில்லை என்பதை அவர்கள் புரிந்துக்கொண்டார்கள்.
அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக வாக்களித்த 24 எம்எல்ஏக்கள் மீது பதவி நீக்கம் செய்யும் படி இபிஎஸ் வலியுறுத்துவாரா என்பதுதான் பெரிய கேள்வியாக உள்ளது. அவர் வலியுறுத்தினாலும் அது நடக்குமா என்று தெரியாது. அவர்கள் அதன்பின் நீதிமன்றம் செல்வார்கள். அங்கு வழக்கு இழுத்தடிக்கப்படும் என்றார்.
விஜய் தனது 5 ஆண்டுகால ஆட்சியை தக்கவைத்துக்கொள்ள பாஜகவுடன் தேவைப்படக்கூடிய சமரசங்களை செய்துக்கொள்வார். மத்திய அரசை பகைத்துக்கொண்டு ஆள முடியாது. திமுக செய்தது போல் தவெகவால் செய்ய முடியாது. திமுகவிற்கு அரசியல் அனுபவம் உள்ளது. விஜய்யிடம் அனுபவமும் இல்லை மெஜாரிட்டியும் இல்லை. ஆனால் நாம் யாரையும் குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது. விஜய்க்கு தனக்கு முன் இருக்கும் சவால்கள் தெரிகிறது என நான் பார்க்கிறேன். அதனால் அவர் 5 ஆண்டுகள் ஆட்சியை தக்கவைத்துக்கொள்ள வாய்ப்புகள் உள்ளன.
கட்சி தொடங்கி 27 மாதங்களில் ஆட்சியை பிடிப்பவரை நாம் குறைத்து மதிப்பிட கூடாது. அவரிடம் திறமை உள்ளது. அவரை குறைத்து மதிப்பிடுபவர்கள் தவறு செய்கிறார்கள்.