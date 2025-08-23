English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விஜய்யின் மாஸ்டர் பிளான்! அடுத்த மாநாடு இந்த மாவட்டத்தில்? அதிமுக கோட்டையில்?

விக்கிரவாண்டியை தொடர்ந்து மதுரை மாநாட்டின் வெற்றி, தமிழக வெற்றிக் கழக தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், அடுத்த மாநாட்டிற்கு தயார் ஆகி உள்ளனர்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 23, 2025, 10:29 AM IST
  • மதுரைக்குப் பிறகு கோவை?
  • கொங்கு மண்டலத்தை குறிவைக்கும் விஜய்?
  • அரசியல் களம் சூடுபிடிக்குமா?

Trending Photos

இந்த தமிழ் படங்கள் எல்லாம்... காபி அடித்த படமா? முழு லிஸ்ட் இதோ!
camera icon7
Tamil
இந்த தமிழ் படங்கள் எல்லாம்... காபி அடித்த படமா? முழு லிஸ்ட் இதோ!
தெரு நாய்கள் காப்பகத்திற்க்கு அனுப்பப்படுமா? உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!
camera icon7
Stray Dog
தெரு நாய்கள் காப்பகத்திற்க்கு அனுப்பப்படுமா? உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 22 வெள்ளிக்கிழமை : யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 22 வெள்ளிக்கிழமை : யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?
மகளிர் உரிமைத் தொகை : ரேஷன் கார்டை வைத்தே நிராகரிக்கப்படபோகும் விண்ணப்பங்கள்!
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத் தொகை : ரேஷன் கார்டை வைத்தே நிராகரிக்கப்படபோகும் விண்ணப்பங்கள்!
விஜய்யின் மாஸ்டர் பிளான்! அடுத்த மாநாடு இந்த மாவட்டத்தில்? அதிமுக கோட்டையில்?

சமீபத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் 21ம் தேதி மதுரையில் வெற்றிகரமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநில மாநாடு நடைபெற்று முடிந்தது. தென் தமிழகத்தில் தங்களது அரசியல் பலத்தை வெளிப்படுத்த இந்த மாநாடு தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக மாறி உள்ளது. தற்போது அடுத்த இலக்காக கொங்கு மண்டலத்தை நிர்ணயித்துள்ளது விஜய்யின் கட்சி. அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் 8 மாதங்களே உள்ள நிலையில், கட்சியின் மூன்றாவது மாநில மாநாட்டை கோவையில் நடத்த, தவெக தலைவர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இது தமிழக அரசியல் களத்தை இப்போதே சூடுபிடிக்க செய்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | தவெக மாநாட்டில் தாக்கி பேசிய விஜய்? கமல் கொடுத்த சூப்பர் பதில்!

கொங்கு மண்டலம் ஏன் முக்கியம்?

கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை உள்ளடக்கிய கொங்கு மண்டலம் தமிழக அரசியலில் எப்போதும் ஒரு தீர்மானிக்கும் சக்தியாக விளங்கி வருகிறது. கடந்த கால தேர்தல்களின் முடிவுகளை பார்த்தால், எந்த கட்சி கொங்கு மண்டலத்தில் அதிக இடங்களை கைப்பற்றுகிறதோ, அந்த கட்சியே பெரும்பாலும் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. எனவே, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது மூன்றாவது மாநாட்டிற்கு கோவையை தேர்ந்தெடுத்திருப்பது முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இது, மாநிலத்தின் ஆட்சி அதிகாரத்தை நோக்கிய ஒரு மிக முக்கியமான அரசியல் நகர்வாகவே கருதப்படுகிறது. கொங்கு மண்டலத்தில் அதிமுக மிகவும் பலமாக உள்ளது. அவர்களின் ஓட்டுக்களை தமிழக வெற்றிக் கழகம் குறிவைத்துள்ளது.

மாநாடு எப்போது நடைபெறும்?

2வது மாநில மாநாடு தற்போது தான் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், 3வது மாநாடு அடுத்த சில மாதங்களில் நடைபெறும். இதனால் அதிகாரப்பூர்வ தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், அரசியல் வட்டாரங்களில் இருந்து கிடைக்கும் தகவல்களின்படி, வரும் அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இந்த மாநாட்டை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கு முன்பு விஜய் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று மக்களை சந்திக்க திட்டம் வைத்துள்ளார். தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கும் நேரத்தில் கோவையில் இந்த மாநாடு நடைபெறும். இது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மீதான கூடுதல் கவனத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மாற்று சக்தியாக மாறியுள்ள விஜய்!

கோவை மாநாட்டின் மூலம், விஜய் பல முக்கிய அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மதுரையை போலவே, கோவையிலும் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களை திரட்டுவதன் மூலம், கொங்கு மண்டலத்திலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு வலுவான சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது என்பதை நிரூபிக்க முடியும். இந்த மாநாடு, ஆளும் திமுகவிற்கும், பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவிற்கும் ஒரு நேரடி மற்றும் வலிமையான மாற்று என்பதை நிலைநிறுத்தும் ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். கொங்கு மண்டலத்தில் உள்ள பெரும்பான்மையான இளைஞர் வாக்குகளை கவரும் வகையில், விஜய் இந்த மாநாட்டை ஒரு முக்கிய கருவியாக பயன்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விக்கிரவாண்டியை தொடர்ந்து மதுரை மாநாட்டின் வெற்றி, தமிழக வெற்றிக் கழக தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், கோவையில் நடத்தப்படவுள்ள மூன்றாவது மாநாடு, அக்கட்சியின் அமைப்பு வலிமையை மேலும் வலுப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக அமையும். விஜய்யின் அடுத்தடுத்த நகர்வுகளால் தமிழகத்தின் அரசியல் களம் இனிவரும் மாதங்களில் அனல் பறக்கும் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஓல்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம் எப்போழுது அமலுக்கு வரும்? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
MaduraiTamilaga Vetrri KazhagamvijayTVK MaanaaduCoimbatore

Trending News