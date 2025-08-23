விஜய்யின் மாஸ்டர் பிளான்! அடுத்த மாநாடு இந்த மாவட்டத்தில்? அதிமுக கோட்டையில்?

சமீபத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் 21ம் தேதி மதுரையில் வெற்றிகரமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநில மாநாடு நடைபெற்று முடிந்தது. தென் தமிழகத்தில் தங்களது அரசியல் பலத்தை வெளிப்படுத்த இந்த மாநாடு தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக மாறி உள்ளது. தற்போது அடுத்த இலக்காக கொங்கு மண்டலத்தை நிர்ணயித்துள்ளது விஜய்யின் கட்சி. அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் 8 மாதங்களே உள்ள நிலையில், கட்சியின் மூன்றாவது மாநில மாநாட்டை கோவையில் நடத்த, தவெக தலைவர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இது தமிழக அரசியல் களத்தை இப்போதே சூடுபிடிக்க செய்துள்ளது.
கொங்கு மண்டலம் ஏன் முக்கியம்?
கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை உள்ளடக்கிய கொங்கு மண்டலம் தமிழக அரசியலில் எப்போதும் ஒரு தீர்மானிக்கும் சக்தியாக விளங்கி வருகிறது. கடந்த கால தேர்தல்களின் முடிவுகளை பார்த்தால், எந்த கட்சி கொங்கு மண்டலத்தில் அதிக இடங்களை கைப்பற்றுகிறதோ, அந்த கட்சியே பெரும்பாலும் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. எனவே, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது மூன்றாவது மாநாட்டிற்கு கோவையை தேர்ந்தெடுத்திருப்பது முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இது, மாநிலத்தின் ஆட்சி அதிகாரத்தை நோக்கிய ஒரு மிக முக்கியமான அரசியல் நகர்வாகவே கருதப்படுகிறது. கொங்கு மண்டலத்தில் அதிமுக மிகவும் பலமாக உள்ளது. அவர்களின் ஓட்டுக்களை தமிழக வெற்றிக் கழகம் குறிவைத்துள்ளது.
மாநாடு எப்போது நடைபெறும்?
2வது மாநில மாநாடு தற்போது தான் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், 3வது மாநாடு அடுத்த சில மாதங்களில் நடைபெறும். இதனால் அதிகாரப்பூர்வ தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், அரசியல் வட்டாரங்களில் இருந்து கிடைக்கும் தகவல்களின்படி, வரும் அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இந்த மாநாட்டை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கு முன்பு விஜய் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று மக்களை சந்திக்க திட்டம் வைத்துள்ளார். தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கும் நேரத்தில் கோவையில் இந்த மாநாடு நடைபெறும். இது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மீதான கூடுதல் கவனத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மாற்று சக்தியாக மாறியுள்ள விஜய்!
கோவை மாநாட்டின் மூலம், விஜய் பல முக்கிய அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மதுரையை போலவே, கோவையிலும் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களை திரட்டுவதன் மூலம், கொங்கு மண்டலத்திலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு வலுவான சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது என்பதை நிரூபிக்க முடியும். இந்த மாநாடு, ஆளும் திமுகவிற்கும், பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவிற்கும் ஒரு நேரடி மற்றும் வலிமையான மாற்று என்பதை நிலைநிறுத்தும் ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். கொங்கு மண்டலத்தில் உள்ள பெரும்பான்மையான இளைஞர் வாக்குகளை கவரும் வகையில், விஜய் இந்த மாநாட்டை ஒரு முக்கிய கருவியாக பயன்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விக்கிரவாண்டியை தொடர்ந்து மதுரை மாநாட்டின் வெற்றி, தமிழக வெற்றிக் கழக தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், கோவையில் நடத்தப்படவுள்ள மூன்றாவது மாநாடு, அக்கட்சியின் அமைப்பு வலிமையை மேலும் வலுப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக அமையும். விஜய்யின் அடுத்தடுத்த நகர்வுகளால் தமிழகத்தின் அரசியல் களம் இனிவரும் மாதங்களில் அனல் பறக்கும் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
