  • தனி விமானம் மூலம் முக ஸ்டாலின் கொடைக்கானல் பயணம்! என்ன என்ன கட்டுப்பாடுகள்?

தனி விமானம் மூலம் முக ஸ்டாலின் கொடைக்கானல் பயணம்! என்ன என்ன கட்டுப்பாடுகள்?

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்தினருடன் ஓய்வெடுக்க முடிவு செய்துள்ளார். இதற்காக அவர் இன்று மலைகளின் இளவரசியான கொடைக்கானலுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 25, 2026, 11:19 AM IST
  • தேர்தல் களைப்பு தீர ஓய்வு!
  • குடும்பத்துடன் கொடைக்கானல் விரைந்தார்..
  • முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

சித்திரை 12 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 12 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
CSK-வின் பிரம்மாஸ்திரம்... கடைசி நேரத்தில் உள்ள வந்த ஆகாஷ் மத்வால் - யார் இவர்?
camera icon8
CSK
CSK-வின் பிரம்மாஸ்திரம்... கடைசி நேரத்தில் உள்ள வந்த ஆகாஷ் மத்வால் - யார் இவர்?
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பம்பர் அதிர்ஷ்டம், தலைவிதி மாறும்
camera icon10
Sun Transit
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பம்பர் அதிர்ஷ்டம், தலைவிதி மாறும்
Mutual Fund vs FD: எது பாதுகாப்பு? அவசர கால முதலீட்டிற்கு எது சிறந்தது? முழு விவரம்
camera icon10
Mutual Fund
Mutual Fund vs FD: எது பாதுகாப்பு? அவசர கால முதலீட்டிற்கு எது சிறந்தது? முழு விவரம்
தனி விமானம் மூலம் முக ஸ்டாலின் கொடைக்கானல் பயணம்! என்ன என்ன கட்டுப்பாடுகள்?

தமிழ்நாட்டில் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ம் தேதி வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்துள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாகவே கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, தொகுதி பங்கீடு, வேட்பாளர் அறிமுகம் என தொடங்கிய தேர்தல் களம், இறுதிக்கட்ட சூறாவளி பிரச்சாரம் வரை அனல் பறந்தது. மாநிலம் முழுவதும் சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல், திராவிட முன்னேற்றக் கழக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். தற்போது தேர்தல் பணிகள் அனைத்தும் முழுமையாக ஓய்ந்துள்ள நிலையில், தொடர் பயணங்களால் ஏற்பட்ட உடல் மற்றும் மன களைப்பை போக்குவதற்காக, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்தினருடன் ஓய்வெடுக்க முடிவு செய்துள்ளார். இதற்காக அவர் இன்று மலைகளின் இளவரசியான கொடைக்கானலுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க: மறு வாக்குப்பதிவு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா? எங்கெல்லாம் மறு வாக்குப்பதிவு நடக்கும்?

கொடைக்கானல் பயணம்: முழு விவரம்

சென்னையிலிருந்து இன்று காலை தனி விமானம் மூலம் புறப்பட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், மதுரை விமான நிலையத்தை சென்றடைந்தார். அங்கிருந்து பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கார் மூலம் சாலை மார்க்கமாக பயணித்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலை சென்றடைந்தார். அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு ஏப்ரல் 28 வரை முதலமைச்சர் எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ அரசு நிகழ்ச்சிகளிலோ அல்லது கட்சி சார்ந்த சந்திப்புகளிலோ பங்கேற்கப் போவதில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் கொடைக்கானலில் உள்ள தனியார் சொகுசு விடுதி ஒன்றில் தங்கி, தனது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் முழுமையாக ஓய்வெடுக்க உள்ளார். ஏப்ரல் 28ம் தேதி மாலை தனது ஓய்வை முடித்துக்கொண்டு அவர் மீண்டும் சென்னை திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

முன்னதாக, தேர்தல் முடிந்த கையோடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மாலத்தீவு அல்லது வேறு ஏதேனும் வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்லப்போவதாக சமூக வலைதளங்களில் சில வதந்திகள் பரவின. ஆனால், திமுக வட்டாரங்கள் அதனை திட்டவட்டமாக மறுத்த நிலையில், தற்போது அவர் உள்நாட்டிலேயே, அதுவும் தமிழ்நாட்டின் குளுமையான பகுதியான கொடைக்கானலைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வெற்றி சென்டிமென்ட்!

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கொடைக்கானலை தேர்ந்தெடுத்ததன் பின்னணியில் ஒரு சுவாரஸ்யமான சென்டிமென்ட் இருப்பதும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. அவர் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் முடிந்த பின்னர், வாக்கு எண்ணிக்கைக்காகக் காத்திருக்கும் இடைப்பட்ட நாட்களில் கொடைக்கானலில் வந்து தங்கி ஓய்வெடுப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். இதற்கு முன்பாக அவர் கொடைக்கானலில் முகாமிட்டிருந்த கடந்த சில தேர்தல்களில் திமுக மாபெரும் வெற்றியை பதிவு செய்து ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது. இந்த வெற்றி சென்டிமென்ட் காரணமாகவே அவர் இம்முறையும் குறைந்தது மூன்று நாட்களுக்காவது கொடைக்கானலில் தங்கி செல்ல திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்

முதலமைச்சரின் வருகையை முன்னிட்டு கொடைக்கானல் முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சுமார் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும், முதலமைச்சர் தங்கியிருக்கும் விடுதியை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் மற்றும் அவர் செல்லவிருக்கும் சுற்றுலாத் தலங்களில் டிரோன் கேமராக்கள் மற்றும் ராட்சத பலூன்களைப் பறக்கவிடுவதற்கு ஏப்ரல் 28ம் தேதி வரை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை சார்பில் அதிரடி தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், கோடை விடுமுறையை கழிக்க கொடைக்கானலுக்கு வரும் சாதாரண சுற்றுலா பயணிகளுக்கோ அல்லது பொதுமக்களுக்கோ எந்தவித கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்படவில்லை என மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் பயணம் செய்யும் சாலைகளில் உள்ள குழிகளை அடைக்கும் பராமரிப்பு பணிகளை நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் நேற்றிரவே முழு வீச்சில் செய்து முடித்தனர்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளிநாடு பயணம்

ஒருபுறம் முதலமைச்சர் கொடைக்கானலில் ஓய்வெடுக்க சென்றுள்ள நிலையில், மறுபுறம் விளையாட்டுத்துறை மற்றும் துணை முதல்வரான உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது மனைவி மற்றும் மகளுடன் துபாய் மற்றும் லண்டன் உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவர இன்னும் சில வாரங்கள் உள்ள நிலையில், அரசியல் தலைவர்கள் அனைவரும் தங்களின் அடுத்தக்கட்ட வியூகங்களை வகுப்பதற்கு முன், தங்களை ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளனர்!

மேலும் படிக்க: ஒரு புறாவை பறக்கவிட்டது குத்தமா? விஜய் மீது பாய்ந்த PETA! என்ன பிரச்சனை?

மேலும் படிக்க: மாயாஜாலக் கணக்குகளை உடைத்த மக்கள்.. விஜய் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

