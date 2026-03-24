அக்னிவீர் வேலைவாய்ப்பு : இளைஞர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்

Agniveer Recruitment : அக்னிவீர் திட்டத்தில் ராணுவத்தில் பணியாற்ற சேருபவர்கள், அந்த சேவையை முடித்த பிறகு அவர்களுக்கு இருக்கும் வேலைவாய்ப்புகள் என்னென்ன என்பதை மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் விளக்கமாக கூறியுள்ளது. இந்தியப் பாதுகாப்புப் படைகளில் 'அக்னிபத்' திட்டத்தின் கீழ் இணையும் இளைஞர்கள், தங்களின் நான்கு ஆண்டு காலச் சேவையை முடித்த பிறகு, பல்வேறு சேவைகளில் பணியாற்ற முடியும். மத்திய அரசு அக்னிவீரர்களின் எதிர்காலத்தை உறுதி செய்யப் பல்வேறு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் கல்விசார் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை மத்திய திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில்முனைவோர் அமைச்சகத்தின் இணை அமைச்சர் ஜெயந்த் சவுத்ரி மக்களவையில் தெரிவித்துள்ளார்.
வேலைவாய்ப்பு
அக்னிவீரர்கள் நான்கு ஆண்டுகள் தேசப்பணியை முடித்த பிறகு, அவர்களில் 25% வீரர்கள் அவர்களின் சிறப்பான செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் பாதுகாப்புப் படைகளிலேயே நிரந்தரமாகத் தக்கவைத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். மீதமுள்ள 75% அக்னிவீரர்கள் முறையான விடுவிப்புக்குப் பிறகு அந்தப் பணியில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவார்கள். அதன்பிறகு அவர்கள் வேலையற்ற இளைஞர்களாக அல்லாமல், மத்திய அரசு நிறுவனங்கள், மாநில அரசுத் துறைகள் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் (DPSUs) முன்னுரிமை மற்றும் இட ஒதுக்கீடு அடிப்படையில் ஏராளமான வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
திறன் அங்கீகாரம் மற்றும் சான்றிதழ்
அக்னிவீரர்கள் ராணுவத்தில் பணியாற்றும் போது பெறும் கடினமான பயிற்சிகளைச் சிவிலியன் வேலைகளுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றுவதே இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். Flexi-MoU' ஒப்பந்தத்தின்படி, அக்னிவீரர்களுக்கு அவர்கள் கற்ற தொழிலுக்கான தேசிய வர்த்தக சான்றிதழ் வழங்கப்படும். குறிப்பாக, இந்திய ராணுவத்தில் மட்டும் 47 வகையான தொழில்கள் இதற்காக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. மேலும், பணியில் இருக்கும்போதே அக்னிவீரர்கள் தங்களின் கல்வியைத் தொடர சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 8 அல்லது 10-ஆம் வகுப்பு முடித்துச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, தேசிய திறந்தநிலைப் பள்ளி நிறுவனம் (NIOS) மூலம் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு சான்றிதழ்கள் வழங்கப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பட்டப்படிப்பு:
12-ஆம் வகுப்பு முடித்துச் சேர்ந்த அக்னிவீரர்கள், இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் (IGNOU) மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டப்படிப்புகளைத் தொடரலாம். இது அவர்கள் பணி முடிந்து வெளியே வரும்போது கூடுதல் தகுதியாக அமையும்.
தொழில்முனைவோர் வாய்ப்புகள்
அடிப்படை ராணுவப் பயிற்சி, தொழில் சார்ந்த பயிற்சி, பாதுகாப்புப் பயிற்சி, பணி சார்ந்த நேரடிப் பயிற்சி என அக்னிவீரர்களின் சேவை காலம் நான்கு முக்கியப் பிரிவுகளைக் கொண்டது
நிதி
பணியிலிருந்து வெளியேறும் அக்னிவீரர்களுக்கு சேவா நிதி என்ற பெரும் நிதித்தொகுப்பு வழங்கப்படுகிறது. இது அவர்களின் எதிர்காலத் தேவைகளுக்குப் பயன்படும். மேலும், சொந்தமாகத் தொழில் தொடங்க விரும்பும் வீரர்களுக்கு குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) தொடங்குவதற்கான கடன் வசதிகளில் சிறப்பு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது.
அக்னிவீரர் திட்டம் என்பது வெறும் தற்காலிகப் பணி அல்ல. அது ஒரு இளைஞனைத் தொழில்முறை வல்லுநராகவும், நாட்டின் பொருளாதாரத் தூணாகவும் மாற்றும் ஒரு முழுமையான கட்டமைப்பு ஆகும் என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. தேசிய தொழில் கல்வி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் (NCVET) வழங்கியுள்ள சிறப்பு அந்தஸ்துகள் மூலம், அக்னிவீரர்கள் ராணுவச் சேவையை முடித்த பின் நீண்ட கால வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்முனைவோர் வாய்ப்புகளைப் பெறுவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறியுள்ளது.
