  விவசாய கடன், நகைக்கடன் தள்ளுபடி? தமிழக அரசின் அறிவிப்பு என்ன?

விவசாய கடன், நகைக்கடன் தள்ளுபடி? தமிழக அரசின் அறிவிப்பு என்ன?

கடந்த முறை கூட்டுறவு வங்கிகளின் நகைக்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு இருந்தது. அதே போல இந்தமுறை, விவசாய கடன், கல்வி கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படுமா? என்ற கேள்வி பொதுமக்களிடையே அதிகமாக எழுந்து வருகிறது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 21, 2026, 07:12 AM IST
  • விரைவில் வரும் தேர்தல்.
  • அடுத்தடுத்து அறிவிப்புகள்.
  • மக்களின் கோரிக்கை என்ன?

விவசாய கடன், நகைக்கடன் தள்ளுபடி? தமிழக அரசின் அறிவிப்பு என்ன?

தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே சமயம் தங்கத்தை அடகு வைத்து அவசர தேவைகளுக்கு பணம் பெறும் மக்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. திருமண செலவுகள், மருத்துவ செலவுகள், கல்வி கட்டணம் போன்றவற்றிற்காக நகைகள் அரசு வங்கிகளிலும், தனியார் வங்கிகளிலும் அடமானம் வைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் கிராமப்புறங்களில் அதிகமாக கூட்டுறவு வங்கிகள் தான் மக்கள் நகை கடன்களை பெறுகின்றனர். காரணம் மற்ற இடங்களை ஒப்பிடும்போது அங்கு வட்டி மிகவும் குறைவு என்பது தான். கடந்த முறை தேர்தல் முடிந்த பின்பு குறிப்பிட்ட அளவிலான கூட்டுறவு வங்கிகளில் வைத்த நகைக்கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் மீண்டும் அதே அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று கூறப்படும் நிலையில் விவசாய கடன் மற்றும் கல்விக்கடன் ஆகியவையும் ரத்து செய்யப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் இருந்து வருகிறது. 

மேலும் படிக்க | திமுக கூட்டணி! தேமுதிகவிற்கு எத்தனை தொகுதிகள்? காங்கிரஸ் வெளியேறுகிறதா?

விவசாய கடன் 

கூட்டுறவு வங்கிகளில் முக்கியமான பயனாளிகளாக விவசாயிகள் இருந்து வருகின்றனர். பயிர் கடன், பாசன வசதி, விதை உரம் வாங்குவது, விவசாய கருவிகள் வாங்குது போன்ற பல்வேறு தேவைகளுக்கு கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் கடன் பெற்றுள்ளனர். நகை கடனை போலவே சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பயிர் கடன்களையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும், அடிப்படைத் தொகையில் குறைந்தபட்சம் தள்ளுபடி வேண்டுமென்றும், பயிர் சேதம் அடைந்த பகுதிகளுக்கு தனியாக சிறப்பு தள்ளுபடி திட்டமும் கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். சில அமைப்புகள் இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஏற்கனவே அரசிடம் மனு அளித்துள்ளனர். 

கல்விக்கடன் தள்ளுபடி 

கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலம் பல்வேறு மாணவர்கள் கல்வி கடன்கள் வாங்கியுள்ளனர். விவசாய மற்றும் நகை கடனை போலவே இந்த கல்வி கடனையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பது மாணவர்களின் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது. கல்வி கடனில் தள்ளுபடி அல்லது வட்டியில் தள்ளுபடி வேண்டுமென்றும், பெண்கள், மாற்று திறனாளிகள் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய குடும்பங்களுக்கு சிறப்பு சலுகை கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் இளைஞர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. 

அரசின் நிலைப்பாடு என்ன? 

சமீபத்தில் தமிழக அரசு தங்களது இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தது. அதில் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அப்படி எதுவுமே இடம் பெறவில்லை. திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் நகை கடன் தள்ளுபடி இடம் பெறலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருகிறது. சமீபத்தில் மகளிர் உரிமைத் தொகை அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு சேர்த்து 5000 ஆக வரவு வைக்கப்பட்டது. இது தமிழகத்தில் பேசுபொருளாக மாறிய நிலையில், வேற என்னென்ன அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | Check வைக்கும் காங்கிரஸ்... படையோடு காத்திருக்கும் விஜய் - ஆட்டத்தை முடிப்பாரா ஸ்டாலின்?

