அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கலைஞர் வசனம்! இந்த 2 திட்டங்கள் ஏற்கனவே இருக்கே

AIADMK manifesto : பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது. இதனை அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டார். பெண்கள், அரசு ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரும் எதிர்பார்த்ததுபோலவே இலவச அறிவிப்புகளை இந்த தேர்தலுக்கு அதிமுக வாரி வழங்கியுள்ளது. அதில் சில சுவாரஸ்ய அறிவிப்புகளும் கூடவே, கலைஞர் கருணாநிதி வசனமும் இந்த தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளது என்பது தான் ஹைலைட். அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை
குடும்பத்திற்கு ரூ.10,000 சிறப்பு உதவித் தொகை, இப்போது திமுக செயல்படுத்தி வரும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தைப் போல் குல விளக்குத் திட்டம் கொண்டு வந்து ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2,000, திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு விடியல் பயணம் எனும் பெயரில் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து கொடுத்தது போல், அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆண்களுக்கும் கட்டணமில்லா பேருந்து பயணம், திமுக ஆட்சியில் கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் செயல்படுத்துவதுபோல், அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் அம்மா இல்லம் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 100 நாட்கள் வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் 150 நாட்களாக உயர்த்தப்படும், ரூ.25,000 மானியத்துடன் 5 லட்சம் பெண்களுக்கு அம்மா இருசக்கர வாகன திட்டம், முதியோர் ஓய்வூதியம் ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும், மாணவர்களின் கல்விக் கடன் தள்ளுபடி, ஆண்டுக்கு 3 கேஸ் சிலிண்டர் வழங்கப்படும், ரேஷன் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு இலவச பிரிட்ஜ் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது. குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இலவச அரிசியோடு, ஒரு கிலோ பருப்பு, ஒரு லிட்டர் சமையல் எண்ணெய், பொங்கல் தொகுப்புடன், 1,000 ரூபாய் ரொக்கம் வழங்கப்படும் என அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியுள்ளது.
கலைஞர் வசனம் இடம்பெற்ற தேர்தல் அறிக்கை
மத்திய மாநில உறவுகள் குறித்தும் அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் விளக்கியுள்ளது. அதில் தான் கலைஞர் கருணாநிதியின் வசனம் இடம்பெற்றுள்ளது. "பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கொள்கைப்படி 'உறவுக்கு கைகொடுப்போம், உரிமைக்கு குரல் கொடுப்போம்' என்பதே அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தாரக மந்திரம். இந்தியா ஒரு வலுவான வல்லரசாக விளங்க, மத்திய அரசு வலுவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை. அதேசமயம் மாநில அரசுகளும் அதற்கான நிதி, நிர்வாக உரிமைகளுடன் சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டும்.
அதற்கேற்ப, மாநில அரசுகளுக்கு உரிய நிதி நிர்வாகப் பகிர்வை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும் என்பது எங்கள் கொள்கை." என அதிமுக கூறியுள்ளது. ஆனால், இந்த வசனம் கலைஞர் கருணாநிதி பயன்படுத்தியது ஆகும். மத்தியில் கூட்டாட்சி, மாநிலத்தில் சுயாட்சி என அண்ணாவின் கொள்கையை வழிமொழிந்து கலைஞர் கருணாநிதி பயன்படுத்திய வசனம். இதுவே அதிமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளது.
அதிமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதி
காவலர்களுக்கு வாரம் ஒருநாள் விடுப்பு வழங்கும் திட்டம் அமலில் உள்ளது. இதனை இப்போது தேர்தல் வாக்குறுதியில் கொடுத்துள்ளது அதிமுக. மேலும், யுபிஎஸ்சி, ரயில்வே, டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட அரசுத் தேர்வுகளுக்கு படிப்பவர்களுக்கு உயர்தர வசதிகளுடன் பயிற்சி மையங்கள் அமைக்கப்படும் என அதிமுக கூறியுள்ளது. இத்திட்டமும் தற்போது நடைமுறையில் இருக்கிறது. இருப்பினும், மாணவ, மாணவிகளின் வசதிக்காக இத்திட்டம் மேம்படுத்தப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என அதிமுக கூறியுள்ளது.
இதுதவிர, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களை கவரும் வகையிலான தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசியுள்ளது அதிமுக.
