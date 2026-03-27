English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன் தொகுதியில் யார் யார் போட்டி? அதிமுக 2ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் இதோ!

AIADMK Candidates List: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தலைமை வகிக்கும் அதிமுக 127 தொகுதிகளுக்கு அதன் 2ஆம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. மொத்தம் 150 வேட்பாளர்கள் இதுவரை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து மற்ற கட்சிகளில் இணைந்த முக்கிய தலைவர்களை யார் யார் எதிர்கொள்கிறார்கள் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 27, 2026, 03:59 PM IST
  • 167 தொகுதிகளில் அதிமுக நேரடி போட்டி
  • 150 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு
  • இன்னும் 17 வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.

Trending Photos

அதிமுக 2வது வேட்பாளர் பட்டியல்: 234 தொகுதிகள் கொண்ட 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் அட்டவணை கடந்த மார்ச் 15ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. அன்றில் இருந்து தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியது.

Add Zee News as a Preferred Source

வரும் மார்ச் 30ஆம் தேதிமுதல் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதிவரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம். அதேநேரத்தில், இந்த 8 நாள்களில் வெறும் 4 நாள்கள் மட்டுமே வேலைநாள் என்பதால் இந்த முறை விறுவிறுவென வேட்புமனு தாக்கல் நடைபெறும். 

எந்தெந்த கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு தொகுதி?

அந்த வகையில், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியும் தற்போது அசுர வேகத்தில் தேர்தல் பணியை ஆற்றி வருகிறது. குறிப்பாக, அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளின் தொகுதி பங்கீட்டை நிறைவு செய்து, எந்தெந்த கட்சிகளுக்கு எந்தெந்த தொகுதிகள் என்பதையும் இறுதிசெய்துள்ளனர்.

அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னம் - 169, பாஜக - 27, பாமக - 18, அமமுக - 11, தமாகா - 5, ஐஜேகே - 2, புரட்சி பாரதம் - 1, புதிய நீதிக்கட்சி - 1, தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் - 1 உள்ளிட்ட தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் தொகுதி எண்ணிக்கைகள் உறுதியாகின. இதில் புரட்சி பாரதம், மற்றும் ஐஜேக இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடும் என்றும் ஜி.கே. வாசனின் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மற்றும் ஜான் பாண்டியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறது. 

NDA கூட்டணியில் இதுவரை...

தமாகா, ஐஜேகே உள்ளிட்ட கட்சிகள் தங்களின் வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்ட நிலையில் அமமுக, பாஜக நாளை அதன் வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பாமக 3 வேட்பாளர்களை மட்டும் முதற்கட்டமாக அறிவித்தது. இன்னும் 15 தொகுதிகளுக்கான லிஸ்ட் நாளைக்குள் வெளியாகலாம். அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், பாமக தலைவர் அன்புமணி உள்ளிட்டோர் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை. பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலையும் இந்த முறை தேர்தலில் களமிறங்கவில்லை என முன்னர் கூறியிருந்தார். ஆனால், தற்போது திருப்பூர் (தெற்கு) தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

150 வேட்பாளர்களை அறிவித்தது அதிமுக 

தொடர்ந்து, முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை அதிமுக ஏற்கெனவே வெளியிட்டது. 23 வேட்பாளர்கள் அடங்கிய அந்த பட்டியலில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் மட்டுமே அறிவிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில், அதிமுக அதன் இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.

இதில் 127 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருக்கிறார். மொத்தம் 150 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை அதிமுக அறிவித்துவிட்டது. இந்த 150 வேட்பாளர்களில் 17 பேர் பெண்கள் ஆகும். இதில் சிட்டிங் எம்எல்ஏக்கள் 46 பேருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 31 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு இந்த முறை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுகவின் ஒரே பெண் மாவட்ட செயலாளரான ஜெயசுதாவுக்கு ஆரணி தொகுதியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

17 தொகுதிகள் அறிவிக்கப்படவில்லை... 

இன்னும் 17 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்படவில்லை. அதில் முக்கியமாக சென்னை மாவட்டத்தின் பெரும்பாலான தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படவில்லை. ராயபுரம், திருவொற்றியூர் தொகுதிகளில் அதிமுக வேட்பாளரை அறிவித்துவிட்டது. ஆவடி மற்றும் மயிலாப்பூர் பாஜகவுக்கும், சைதாப்பேட்டை அமமுகவுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் சென்னையில் மட்டும் 11 தொகுதிகளில் அதிமுக வேட்பாளர்களை அறிவிக்க வேண்டும்.

ஓரங்கப்பட்ட தனபால்?

அதிமுகவின் 2ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலிலும் முன்னாள் சபாநாயகர் தனபாலுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. 1977ஆம் ஆண்டு முதல் 8 முறை தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ள அவர், 1989ல் மட்டுமே தோல்வியை சந்தித்துள்ளார். தற்போது இவர் எம்.எல்.ஏ ஆக உள்ள அவிநாசி தொகுதி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது கவனிக்கத்தக்கது. இந்த முறை பாஜக சார்பில் அவிநாசி தொகுதியில் எல். முருகன் போட்டியிடுவார் என கூறப்படுகிறது. 

அதேபோல், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் 6 தொகுதிகளில் இந்த கன்னியாகுமரி தொகுதியில் மட்டுமே அதிமுக போட்டியிடுகிறது. முன்னாள் அமைச்சர் தளவாய் சுந்தரம் அங்கு போட்டியிடுகிறார். மீதம் உள்ள 5 தொகுதிகளிலும் பாஜக மற்றும் தமாகா தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிட உள்ளது. மேலும், இந்த 2ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலில் கொங்கு மண்டலத்தில் மட்டும் 32 வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன் vs இரட்டை இலை

அந்த வகையில், கோபிசெட்டிபாளையம், ஒரத்தநாடு, போடிநாயக்கனூர், ஆலங்குளம் உள்ளிட்ட அதிமுகவில் இருந்து பிற கட்சிகளில் இணைந்த முக்கிய தலைவர்களின் தொகுதிகளில், தற்போது அதிமுக வேட்பாளர்கள் களமிறக்கி உள்ளது.

செங்கோட்டையன் (கோபிசெட்டிபாளையம்) - V.B. பிரபு

வைத்திலிங்கம் (ஒரத்தநாடு) - M. சேகர்

ஓ. பன்னீர்செல்வம் (போடிநாயக்கனூர்) - V.T. நாராயணசாமி

மனோஜ் பாண்டியன் (ஆலங்குளம்) - K.R.P. பிரபாகரன்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing.

...Read More

AIADMKAIADMK 2nd Phase CandidatesEdappadi PalanisamyTN Assembly ElectionTamil News

Trending News