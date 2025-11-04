English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆலங்குளத்தில் வேட்பாளர் கிடைச்சாச்சு! ஸ்கெட்ச் போட்ட கனிமொழி.. அறிவாலயம் வந்த மனோஜ் பாண்டியன்

ஆலங்குளத்தில் வேட்பாளர் கிடைச்சாச்சு! ஸ்கெட்ச் போட்ட கனிமொழி.. அறிவாலயம் வந்த மனோஜ் பாண்டியன்

Manoj Pandian joined DMK: ஆலங்குளம் தொகுதி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மனோஜ் பாண்டியன் திமுகவில் இணைந்துள்ளார். இதன் மூலம், ஆலங்குளம் தொகுதியில் மனோஜ் பாண்டியனை தேர்தலில் திமுக நிறுத்த அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 4, 2025, 12:09 PM IST
  • திமுகவில் இணைந்த மனோஜ் பாண்டியன்
  • ஆலங்குளம் தொகுதி வேட்பாளர் உறுதி
  • ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்

ஆலங்குளத்தில் வேட்பாளர் கிடைச்சாச்சு! ஸ்கெட்ச் போட்ட கனிமொழி.. அறிவாலயம் வந்த மனோஜ் பாண்டியன்

Alankulam MLA Manoj Pandian: 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு சில மாதங்களே உள்ளன. இதனால், தமிழகத்தில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.  மீண்டும் ஆட்சி கட்டிலில் அமர திமுக முனைப்பு காட்டி வரும் நிலையில், அதிமுக எப்படியாவது ஆட்சியை  பிடிக்க வியூகம் அமைத்து வருகிறது. தேர்தலுக்கு சில மாதங்களே இருப்பதால், அனைத்து கட்சியை பலப்படுத்தவும், தொகுதிகள் வாரியாக கட்சியை அனைத்து  மட்டத்திலும் வலுப்படுத்த தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

அறிவாலயம் வந்த மனோஜ் பாண்டியன்

இதற்கிடையில், தேர்தலுக்கு ஓராண்டு முன்பே, அதிமுக பாஜக கூட்டணி அமைத்தது. ஆனால், கூட்டணி அமைந்ததில் இருந்ததே சலசலப்புகளுக்கு பட்சம்  இல்லாமல் இருக்கிறது. இதற்கிடையில், அதிமுகவில் இருந்து மூத்த  தலைவர்கள் திமுகவில் இணைந்து வருகின்றனர். சமீபத்தில் கூட, அதிமுகவில் மூத்த தலைவர் அன்வர் ராஜா திமுகவில் இணைந்தார். திமுகவில் அவருக்கு முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. 

அதனை தொடர்ந்து, தற்போது ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் வலது கரமான மனோஜ் பாண்டியன் திமுகவில் இணைந்துள்ளார். ஆலங்குளம் தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருந்து வருகிறது. இவர் திமுக பக்கம் சாய்ந்த நிலையில், வரும் 2026 சட்டப்பேரவை  தேர்தலில் ஆலங்குளம் தொகுதியில் மனோஜ் பாண்டியன் திமுக சார்பில் போட்டிய அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதன் மூலம், தென் மாவட்டத்தில் திமுக பலம் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க: கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு விஜய் 3 கேள்விகள்!

மேலும் படிக்க:  கோவை மாணவி வன்கொடுமை: கடத்தியது முதல் போலீசார் கண்டுபிடித்தது வரை.. நடந்தது என்ன?

