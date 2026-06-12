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அதிமுக அதிரடி அறிவிப்பு: ஜூன் 19-ல் தவெக அரசுக்கு எதிராக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!

தவெக அரசை வலியுறுத்தி, விழுப்புரத்தில் வரும் ஜூன் 19 ஆம் தேதி மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அதிமுக அறிவித்திருக்கிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 12, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:30 PM IST
அதிமுக அதிரடி அறிவிப்பு: ஜூன் 19-ல் தவெக அரசுக்கு எதிராக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!
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R Balaji

R Balaji

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