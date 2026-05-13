/அதிமுகவில் அதிரடி ஆக்ஷன்: வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் ஆதரவாளர்கள் கூண்டோடு நீக்கம்! இபிஎஸ் எடுத்த விஸ்வரூபம்

AIADMK Crisis: சட்டமன்ற தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு அதிமுகவில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், வேலுமணி மற்றும் சி.வி. சண்முகம் தலைமையிலான அணியினர் தவெக-விற்கு ஆதரவளித்தனர். இதற்கு பதிலடியாக அவர்களின் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகளின் பதவிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி பறித்துள்ளார்.
AIADMK Crisis Tamil Nadu: தமிழக அரசியலில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பம் இன்று அரங்கேறியுள்ளது. சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்வி, தவெக தலைவர் விஜய்க்கு அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் ஆதரவு என அடுத்தடுத்த அடிகளால் நிலைகுலைந்துள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, தற்போது தனது 'துரோகப் பட்டியலில்' இருப்பவர்களைக் குறிவைத்து வேட்டையைத் தொடங்கியுள்ளார்.சென்னை கிரீன்வேஸ் சாலையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்ட இபிஎஸ், கட்சிக்கு எதிராகச் செயல்பட்ட மூத்த தலைவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை என்ற பெயரில் சாட்டையைச் சுழற்றியுள்ளார்.
தவெக தலைவர் விஜய் சட்டசபையில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்த சில மணி நேரங்களிலேயே, அதற்கு உதவியதாகக் கருதப்படும் வேலுமணி மற்றும் சி.வி.சண்முகம் அணியினரைச் சிதறடிக்க இபிஎஸ் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார்.
கழகத்தின் 'துணைப் பொதுச் செயலாளர்' என்ற சக்திவாய்ந்த பதவியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
கொங்கு மண்டலத்தின் முகமாக இருந்த இவரிடமிருந்து 'தலைமை நிலையச் செயலாளர்' பதவி பறிக்கப்பட்டுள்ளது.
வட மாவட்டங்களில் சி.வி. சண்முகத்திற்கு ஆதரவாகச் செயல்பட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர்களின் கட்சிப் பொறுப்புகள் ஒட்டுமொத்தமாகப் பறிக்கப்பட்டுள்ளன.
இபிஎஸ்ஸின் தடையையும் மீறி, வேலுமணி மற்றும் சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான எம்.எல்.ஏ-க்கள் அணி விஜய்க்கு ஆதரவாக வாக்களித்தது இபிஎஸ்-க்கு விழுந்த மிகப்பெரிய கௌரவப் பிரச்சினையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
100-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் அதிமுக டெபாசிட் இழந்ததற்கு இந்தத் தலைவர்களின் உள்ளடி வேலைகளே காரணம் என இபிஎஸ் தரப்பு கொதிக்கிறது.
எங்களிடம் தான் பெரும்பான்மை எம்.எல்.ஏ-க்கள் உள்ளனர், எனவே நாங்களே உண்மையான அதிமுக" என வேலுமணி தரப்பு போர்க்கொடி தூக்கியுள்ள நிலையில், கட்சியின் அதிகாரத்தை நிலைநாட்ட இபிஎஸ் இந்த நீக்கத்தை அறிவித்துள்ளார்.
ஏற்கனவே எம்.எல்.ஏ-க்கள் பதவியைப் பறிக்கக் கோரி இபிஎஸ் சபாநாயகரிடம் மனு அளித்துள்ளார். ஆனால், "நாங்கள் தான் உண்மையான அதிமுக" என எதிர் தரப்பு வாதிடுவதால், சபாநாயகரின் முடிவுதான் அதிமுக யாருக்கு என்பதைத் தீர்மானிக்கப்போகிறது.
கழக அமைப்புக் ரீதியாக மாவட்டங்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், இதுவரை அந்தந்த மாவட்டங்களில் செயலாளர்களாக இருந்த நிர்வாகிகள் தற்போதைய பொறுப்புகளில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் என அதிமுகவின் தற்போதைய பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி (EPS) அறிவித்துள்ளார். அவர் நீக்கியவர்களின் பட்டியலில் முக்கியமானவர்கள் இதோ.
|நத்தம் ஆர். விசுவநாதன் (திண்டுக்கல் கிழக்கு)
|எஸ்.பி. வேலுமணி (கோவை புறநகர் தெற்கு)
|சி.வி. சண்முகம் (விழுப்புரம்)
|ஆர். காமராஜ் (திருவாரூர்)
|டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர் (புதுக்கோட்டை வடக்கு)
|பி. தங்கமணி (நாமக்கல்)
|கே.பி. அன்பழகன் (தர்மபுரி)
|எம்.சி. சம்பத் (கடலூர் வடக்கு)
|கே.சி. வீரமணி (திருப்பத்தூர்)
|எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் (கரூர்)
|கே.வி. இராமலிங்கம் (ஈரோடு மாநகர்)
"துரோகிகளுக்குக் கட்சியில் இடமில்லை" என எடப்பாடி தரப்பு கர்ஜித்தாலும், பெரும்பான்மை எம்.எல்.ஏ-க்கள் கையில் இல்லாத சூழலில் இந்த 'நீக்க நடவடிக்கை' தொண்டர்களிடையே எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வி!
அதிமுக-வின் இந்த உட்கட்சிப் போர், தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கி வைத்துள்ளது. அடுத்து நடக்கப்போவது என்ன? காத்திருப்போம்.