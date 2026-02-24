English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  • குடும்பத்திற்கு ரூ.10,000, 450 யூனிட் இலவச மின்சாரம்.. வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசிய இபிஎஸ்!

குடும்பத்திற்கு ரூ.10,000, 450 யூனிட் இலவச மின்சாரம்.. வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசிய இபிஎஸ்!

AIADMK Election Manifesto: சட்டப்பேரவை தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ள நிலையில், அதிமுக மூன்றாம் கட்ட வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டுள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 24, 2026, 12:57 PM IST

AIADMK Election Manifesto: தமிழகத்தில் விரைவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒருசில மாதங்களே உள்ளன. மார்ச் முதல் வாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம்  தமிழகத்திற்கான தேர்தல் தேதியை அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. அதே நேரத்தில், அனைத்து கட்சிகளுக்கு வாக்குறுதிகளை அள்ளி  வீசி வருகின்றனர். மேலும், தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைகளும் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.  இந்த நிலையில், அதிமுக தற்போது மூன்றாம் கட்ட வாக்குறுதிகளை அறிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே, அதிமுக பொதுச் செயலளார் எடப்பாடி பழனிசாமி இரண்டு கட்ட வாக்குறுதிகளை அறிவித்திருந்தார். தொடர்ந்து, தற்போது 3ஆம் கட்ட வாக்குறுதிகளை அறிவித்துள்ளார். 

அதிமுகவின் 3ம் கட்ட வாக்குறுதிகள்

1.ஸ்டாலின் தலைமையிலான நிர்வாகத் திறனற்ற விடியா திமுக ஆட்சியில், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைவாசி விஷம்போல் ஏறி மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல், சொத்து வரி, வீட்டு வரி, மின்சார கட்டணம், குடிநீர் வரி போன்ற பல வரிகளும் உயர்த்தப்பட்டுவிட்டது. இதனால், மக்களின் அன்றாட குடும்பச் சுமை பன்மடங்கு அதிகரித்துவிட்டது. எனவே, மக்களின் சுமையை குறைக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் கருணைத் தொகையாக 10,000 ரூபாய் வழங்கப்படும். 

2. வேலை வாய்ப்பு அலுவலகங்களில் பதிவு செய்து, வேலைக்காக காத்திருக்கும் பட்டதாரிகளுக்கு மாதந்தோறும் 2,000/- ரூபாயும்; +2 வரை படித்து வேலை வாய்ப்பு அலுவலகங்களில் பதிவு செய்துள்ளவர்களுக்கு மாதந்தோறும் 1,000  ரூபாயும், உதவித் தொகையாக வழங்கப்படும்.

3. மீன்பிடி தடைக் காலங்களில் மீனவர்களுக்கு, தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் நிவாரணத் தொகை 8,000 ரூபாயில் இருந்து 12,000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

4. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தைப்பொங்கல் அன்று வழங்கப்பட்டு வரும் பொங்கல் தொகுப்புடன் சேர்த்து 1,000 ரூபாய் வழங்கப்படும்.

5. கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் இலவச மின்சாரம் 300 யூனிட்டில் இருந்து 450 யூனிட்டாகவும்; விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு 1,000 யூனிட்டில் இருந்து 1,400 யூனிட்டாகவும் உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

6. நகரப் பகுதிகளில் நடைபாதை ஓரமாக கடை வைத்திருக்கும் சிறு வியாபாரிகள், கூட்டுறவு வங்கிகளில் வாங்கிய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே எடப்பாடி பழனிசாமி இரண்டு கட்ட வாக்குறுதிகளை கொடுத்துள்ளார். அதாவது, முதியோர் உள்ளிட்டோருக்கு ஓய்வூதியம் ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.  மாதணவர்கள் வங்கியில் பெற்ற கல்வி கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும். குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 3 கேஸ் சிலிண்டர் இலவசமாக வழங்கப்படும். சிறுபான்மையினர்  மக்கள் கூட்டுறவு கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும். ஜல்லிக்கட்டின்போது உயிரிழக்கும் வீரர்களின் குடும்பத்தாருக்கு ரூ.10 லட்சம், படுகாயம் அடையவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சமும் வழங்கப்படும்.

AIADMKAIADMK ManifestoAIADMK Latest NewsTamil Nadu Election Polls 2026Assembly polls 2026

