/சி. விஜயபாஸ்கர் எம்எல்ஏ பொறுப்பு ராஜினாமா... தவெகவில் இணைகிறாரா...?

C Vijayabhaskar Resignation : முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து அதன் கடிதத்தை தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகரிடம் வழங்கினார்.
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற இவர், தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்திருக்கிறார். இதனால், அதிமுகவின் எம்எல்ஏ எண்ணிக்கை 42 ஆக குறைகிறது.
2001ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2006, 2011, 2016, 2021, 2026 என தொடர்ச்சியாக 6 சட்டப்பேரவை தேர்தல்களில் விராலிமலை தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றவர். 2013ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2021ஆம் ஆண்டுவரை சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர்.
ஜெயலலிதாவின் மிகவும் நம்பிக்கையை பெற்றவர் என்பதால், 27 வயதிலேயே சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட்டு விஜயபாஸ்கர் வெற்றிபெற்றார். அப்படியிருக்க, அவர் அதிமுக எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்வது பெரியளவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தற்போது எம்எல்ஏ பதவியை மட்டும் ராஜினாமா செய்திருக்கும் அவர் விரைவில் அதிமுகவில் இருந்து விலகும் அறிவிப்பை வெளியிடலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், அவர் ஆளும் தவெகவில் இணையவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது.
பதவி விலகும் முன்னர் சி. விஜயபாஸ்கர் அவரது X பதிவில், "தலைமை என்பது அதிகாரமோ, ஆணவமோ அல்ல… அர்ப்பணிப்பு மிகுந்த அரவணைப்பு" என குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், உழைக்கும் தொண்டர்களின் மனதை வெல்ல முடியாத தலைமை, மக்களின் மனதை எப்படி வெல்லும்? என்றும்; உணர்வுகளை மதிக்காத இடத்தில் உண்மையான பயணம் சாத்தியமா? என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.
தலைமை என்பது— Dr.C.Vijayabaskar (@Vijayabaskarofl) June 16, 2026
அதிகாரமோ, ஆணவமோ அல்ல…
‘அர்ப்பணிப்பு மிகுந்த அரவணைப்பு’
உழைக்கும் தொண்டர்களின் மனதை
வெல்ல முடியாத தலைமை,
மக்களின் மனதை எப்படி வெல்லும்?
உணர்வுகளை மதிக்காத இடத்தில்
உண்மையான பயணம் சாத்தியமா?#JustAsking
தேர்தலுக்கு பின் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக சி.வி. சண்முகம் அமைத்த அணியில் சி. விஜயபாஸ்கர் சட்டப்பேரவை கொறடாவாக இருந்தார். தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் சி. விஜயபாஸ்கர் வாக்களித்திருந்தார்.
இதற்கு முன் மதுராந்தகம் மரகதம் குமரவேல், தாராபுரம் சத்தியபாமா, பெருந்துறை எஸ். ஜெயக்குமார், அம்பாசமுத்திரம் இசக்கி சுப்பையா ஆகிய அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நால்வரும் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். ராஜினாமா செய்த கையோடு தலைமை செயலகத்திலேயே தவெகவில் அவர்கள் இணைந்துக்கொண்டனர்.
ஆனால், விஜயபாஸ்கர் உடனே இன்னும் எந்த கட்சியில் இணைவது குறித்தும் அறிவிக்கவில்லை. அவரது ராஜினாமா செய்தது குறித்து சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பில், "சட்டமன்றப் பேரவை விதி 21இன் படி விராலிமலை சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் மருத்துவர் சி. விஜயபாஸ்கர் தனது பதவி விலகல் கடிதத்தை தம் கைப்பட எழுதி என்னிடம் அளித்துள்ளார். அவர் அளித்த பதவி விலகல் கடிதம் சட்டமன்றப் பேரவை விதி 22-இன் படி முறையாக உள்ளதால் அதனை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்" என அவரது ராஜினாமா ஏற்றதாக அறிவித்துள்ளார்.
விஜயபாஸ்கர் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தது அதிமுகவுக்கு எவ்வித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஆர்.பி. உதயகுமார், ராஜேந்திர பாலாஜி ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர். இன்னும் சி.வி. சண்முகமும் அதிமுக தலைமையின் மீது அதிருப்தி கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளார், அவரும் கூடிய விரைவில் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து மாற்றுக் கட்சியில் இணைய வாய்ப்புள்ளது.
அதிமுகவில் இருந்து தொடர்ச்சியாக எம்எல்ஏக்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள், எம்பிக்கள், நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் உள்ளிட்டோர் தவெகவில் இணைந்து வருகின்றனர். இதற்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்போகிறார் என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் உள்ளது...?