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சி. விஜயபாஸ்கர் எம்எல்ஏ பொறுப்பு ராஜினாமா... தவெகவில் இணைகிறாரா...?

C Vijayabhaskar Resignation : முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து அதன் கடிதத்தை தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகரிடம் வழங்கினார். இதனால், அதிமுகவின் எம்எல்ஏ எண்ணிக்கை 42 ஆக குறைகிறது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 16, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:41 PM IST
சி. விஜயபாஸ்கர் எம்எல்ஏ பொறுப்பு ராஜினாமா... தவெகவில் இணைகிறாரா...?
Image Credit: Image Credit : C Vijayabhaskar Resignation (Image Source : Zee Bureau)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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