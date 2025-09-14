English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

எம்ஜிஆர் படத்தை வைத்து படம் மட்டுமே காட்ட முடியும்... விஜய் குறித்து செல்லூர் ராஜூ

Sellur Raju Attacks On Vijay: எம்ஜிஆர் படத்தைக் காட்டி படத்தில் படம் காட்டுவது போல், வேண்டுமென்றால் காட்டிக் கொள்ளலாம் என்றும் அதிமுக தொண்டர்களை பிரிக்க முடியாது என்றும் செல்லூர் ராஜூ பேசி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 14, 2025, 04:42 PM IST
  • 250 கோடி ரூபாயை சுவாகா பண்ணிட்டாங்க - செல்லூர் ராஜூ
  • விஜய்க்கு இபிஎஸ் பதில் கொடுப்பார் - செல்லூர் ராஜூ
  • ஆளுங்கட்சி எதிர்க்கட்சிகளை முடக்க பார்க்கிறார்கள் - செல்லூர் ராஜூ



AIADMK Sellur Raju Attacks On Vijay: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ இன்று (செப். 14) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "நான் அமைச்சராக இருக்கும்போது மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை கொண்டு வந்தேன், திமுக அமைச்சராக இருக்கும்போது டிபன்களை கொண்டு வருகிறார்கள்.

Sellur Raju: அப்போ திட்டங்கள்... இப்போ டிபன்கள்...

பத்திரபதிவுத் துறை அமைச்சரின் கிழக்கு தொகுதிக்கும் பாதாள சாக்கடை திட்டம் நாங்கள் கொண்டு வந்தோம். மதுரையில் உள்ள இரண்டு அமைச்சர்கள் திட்டங்கள் எதுவும் கொண்டு வரவில்லை, ஆனாலும் எங்களுடைய திட்டங்களையும் செயல்படுத்தவில்லை. புதிதாக மண்டல தலைவர் போட போகிறார்கள், யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. மக்கள் பணத்தை சூறையாடாமல் இருந்தால் முன்னாள் இருந்தவர்களே போதும், 250 கோடி ரூபாயை சுவாகா பண்ணிட்டாங்க. பொற்கைப் பாண்டியன் வாழ்ந்த மதுரை மதுரையில் மன்னராட்சி நடக்கிறது" என்றார்.

Sellur Raju: 'விஜய்க்கு இபிஎஸ் பதில் சொல்வார்'

விஜய் வாகனத்தில் எம்ஜிஆர் படம் உள்ளது என்பது குறித்த கேள்விக்கு, "எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய கட்சி அதிமுக. விஜய் எம்ஜிஆர் படத்தைக் காட்டி படத்தில் படம் காட்டுவது போல், வேண்டுமென்றால் காட்டிக் கொள்ளலாம். அதிமுக தொண்டர்களை யாரும் அவ்வளவு எளிதில் பிரிக்க முடியாது. விஜய்க்கு எங்கள் கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பதில் சொல்லுவார். 
புயல் மையம் கொண்டுள்ளது என்ன சொல்வார்களே அதே போல எடப்பாடி பழனிச்சாமி சென்ற இடங்களில் மக்கள் மையம் கொண்டுள்ளனர்.

Sellur Raju: பிடிஆர் மீது விமர்சனம்

அமலாக்கத்துறை ரெய்டு பல நடந்துள்ளது. சபரீசனும், துணை முதல்வரும் எங்கே பணத்தை வைத்துள்ளார்கள் என்ற ஆடியோ வெளியே வந்தது. பெரியார் பேருந்து நிலையத்தில் காம்ப்ளக்ஸ் கட்டி நான்கு வருடமாகிவிட்டது. அதனை திறக்கவக்கில்லை" என பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனை விமர்சனம் செய்தார். டிப்பன்பாக்ஸ் கொடுத்தால் மக்கள் ஏமாந்து விடுவார்களா என்றும் உதயநிதிக்கு எழுதிக் கொடுத்தவர்கள் தப்பாக எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் என்றும் உதயநிதியை விமர்சித்தார்.

Sellur Raju: 'அதிமுக பற்றி தான் அனைவரும் பேசுகிறார்கள்'

விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு ஏற்பட்ட தடைகள் குறித்த கேள்விக்கு, "ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் எல்லோருக்கும் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். ஜனநாயக கடமையை ஆற்ற வேண்டும். ஆளுங்கட்சி எதிர்க்கட்சிகளை முடக்க பார்க்கிறார்கள், அது முடியாது. யாராவது கலைஞர் கருணாநிதி ஆட்சி அமைப்போம் என சொல்கிறார்களா. அதிமுக பற்றிதான் பேசுகிறார்கள் தவிர திமுக பற்றி யாராவது பேசுகிறார்களா?

Vijay ADMK: அதிமுகவை கண்டுகொள்ளாத விஜய்?

நடிகர் விஜய் அவரது தமிழ்நாடு சுற்றுப்பயணத்தை நேற்று தொடங்கினார். 'வாகை சூடும் வரலாறு திரும்புகிறது; உங்க விஜய் நான் வரேன்' என பெயரிடப்பட்ட சுற்றுப்பயணம் நேற்று திருச்சியில் தொடங்கப்பட்டது. திருச்சியில் திட்டமிட்ட இடத்தில் உரையாற்ற வருவதற்கே விஜய் கடுமையான மக்கள் திரளை தாண்டி வர வேண்டியதாக இருந்தது. 7 கி.மீ., தூரத்தை கடக்க சுமார் 6-7 மணிநேரம் எடுத்தது. வழிநெடுக தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் குவிந்திருந்தனர்.

ஒருவழியாக மதியம் 3 மணிக்கு திருச்சியில் பேசிய விஜய், அதற்கு பின் இரவு 9 மணிக்கு மேல் பெரம்பலூரில் பேசினார். அதைத் தொடர்ந்து, பெரம்பலூரில் பிரச்சாரம் திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், நள்ளிரவை நெருங்கிவிட்டதால் கூட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டியதாயிற்று. விஜய் வருவார், தங்கள் மத்தியில் உரையாற்றுவார் என பல மணிநேரம் காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு கடும் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. அவரது பிரச்சார வாகனத்தில் எம்ஜிஆர் புகைப்படம் இடம்பெற்றது பேச்சுகளை எழுப்பி உள்ளது. மேலும், திமுக மற்றும் பாஜகவுக்கு எதிராக பேசிய விஜய் அதிமுகவை குறிப்பிட்டு பேசாதது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க | 'அஜித் வந்தால் இதை விட அதிக கூட்டம் வரும்' - விஜய்யை சீண்டிப் பார்க்கும் சீமான்

மேலும் படிக்க | நாகையில் அடுத்த பிரச்சாரம்.. ஆனால் சிக்கல்? விஜய்-க்கு எதிராக வரும் திமுக!

மேலும் படிக்க | திக்குமுக்காடிய திருச்சி; 7 மணிநேர காத்திருப்பு - பிரச்சாரத்தில் விஜய் பேசியது என்ன?

