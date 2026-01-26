English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  விஜய்யின் அழிச்சாட்டியம்... அரசியலை விட்டே போயிடலாம் போல... செல்லூர் ராஜூ தடாலடி

விஜய்யின் அழிச்சாட்டியம்... அரசியலை விட்டே போயிடலாம் போல... செல்லூர் ராஜூ தடாலடி

AIADMK Sellur Raju: விஜய் அழிச்சாட்டியத்தைப் பார்த்தால் அரசியலை விட்டே போயிடலாம் போல இருக்கு என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பேசி உள்ளார். 

Jan 26, 2026
  • விஜய்யை வைத்து படம் எடுத்தவர்கள் பலர் தெருவில் நிற்கிறார்கள் - செல்லூர் ராஜூ
  • திமுக கூட்டணி ஸ்டிராங் கூட்டணி கிடையாது - செல்லூர் ராஜூ
  • அதிமுக யாருக்கும் அடிமையும் இல்லை - செல்லூர் ராஜூ

விஜய்யின் அழிச்சாட்டியம்... அரசியலை விட்டே போயிடலாம் போல... செல்லூர் ராஜூ தடாலடி

AIADMK Sellur Raju vs TVK Vijay: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ மதுரையில் இன்று (ஜனவரி 26) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பலம் பொருந்திய கூட்டணி என்று பேசுகிறார். அதில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி எங்களுக்கு ஆட்சியில் அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும் என்று கேட்கின்றனர். புரட்சிப் புயல் வைகோ ஊழல் ஆட்சியை ஒழிக்க வேண்டும், கருணாநிதி ஆட்சியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று பேசினார். ஆனால் அவர் கூடுதல் சீட்டு கேட்போம் என்று சொல்கிறார்.

AIADMK Sellur Raju: இதற்காக மட்டும் ஓட்டு போடமாட்டார்கள்...

யாருக்காவது டார்ச் லைட் ஞாபகம் இருக்கிறதா? டார்ச் லைட்டை வீசி டிவியை உடைத்தார். ஊழல் அரசியலை ஒழிப்பேன், வாரிசு அரசியலை ஒழிப்பேன் என்று கமலஹாசன் பேசினார். அப்படி பேசி உலகநாயகன் கமலஹாசன் டிவியை உடைத்தார். தற்போது நகைச்சுவை நாயகனாக கமலஹாசன் மாறிவிட்டார். 

நடிகர் என்ற முகத்தை வைத்து மக்களை ஏமாற்றி விடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். நடிகர்கள் இப்படியே புறப்பட்டுவிட்டார்கள், நடிகர் என்றாலே ஓட்டு போட்டுவிடுவார்கள் என நினைக்கிறார்கள். முகத்தைப் பார்ப்பதற்கு தான் கூட்டம் கூடுகிறார்கள். ஓட்டு போட மாட்டார்கள்.  

AIADMK Sellur Raju: அதிமுக யாருக்கும் அடிமை இல்லை...

மினிமம் கேரண்டி நடிகர் எம்ஜிஆர். ஆனால், விஜய்யை வைத்து படம் எடுத்தவர்கள் பலர் தெருவில் நிற்கிறார்கள். அதிமுக யாருக்கும் அடிமையும் இல்லை, அடிமைப்படுத்தவும் முடியாது‌. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நடிகர் என்ற மாஸ் தான் இல்லை. தொகுதி வாரியாக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மக்கள் கூடுகிறார்கள். விவசாயிகள் எடப்பாடி பழனிசாமியை நண்பர் என்கிறார்கள். 

விஜய் அரசியலுக்கு வரணும் என்று நான் நினைத்தேன். ஆனால், எங்கள் காதையே கடித்தால்... கரூரில் 41 பேர் இறந்தார்கள், அவர்கள் குடும்பத்துக்கு ஆறுதல் சொல்லாமல் அறையிலே இருந்து அரசியல் பண்ணினால் என்ன அர்த்தம்...? களத்தில் இறங்கி வேலை பார்க்க வேண்டும்.

AIADMK Sellur Raju: முதல்வருக்கு வயிற்றெரிச்சல்

திமுக கூட்டணி ஸ்டிராங் கூட்டணி கிடையாது, அங்கு பேஸ்மண்ட் வீக் தான்‌. 13 லட்சம் கோடி மத்திய அரசு கொடுத்துள்ளது என பிரதமர் மோடி கூறுகிறார். அதை இவர்களால் மறுத்து பேச முடிகிறதா?. எல்லாம் அமலாக்கத்துறை வந்திடும் என்று பம்முகிறார்கள். அடுத்து இவர்கள் திஹார் போகிறார்களா?, புழல் போகபோகிறார்களா என்று தெரியல.

கூட்டணி என்பது தேர்தலில் மக்கள் வாக்குச் சிதறக் கூடாது என்பதை பார்த்து சேர்வார்கள். தேர்தல் முடிந்ததும் விலகி விடுவார்கள். கூட்டணி என்பது வேறு, கொள்கை என்பது வேறு.  இன்று திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் தாலிக்கட்டிய மனைவி போல் அடங்கி ஒடுங்கி உள்ளார்கள். அதிமுக கூட்டணியை பார்த்து முதல்வர் வயிற்றெரிச்சல்லில் பேசி வருகிறார்.

AIADMK Sellur Raju: முதல்வர் வயிற்றெரிச்சல்

போதை பொருள் தடுக்க ஒரு விங் வைத்துள்ளீர்கள், அவர்கள் எல்லாம் மாங்கா பறிக்கிறார்களா...? எதற்கெடுத்தாலும் மத்திய அரசை குறைச்சொல்கிறார்கள். ஜாபர் சாதிக் முதல்வருடன் போட்டோ எடுக்கிறார், துணை முதல்வருடன் போட்டோ எடுக்கிறார்.
இப்படி போதை கும்பலை தன் அருகில் வைத்துள்ளார்கள். இவர்கள் மத்திய அரசு போதை பொருளை தடுக்க வேண்டும் என சொல்கிறார்கள்" என்றார்.

AIADMK Sellur Raju:  வாயிலே வடை சுடும் விஜய்

மேலும், வீட்டிற்கு ஒரு ஓட்டை வைத்துக்கொண்டு விஜய் அரசியலுக்கு வந்துள்ளதாக கூறுகிறார் என்ற கேள்விக்கு, "விஜய் வாயிலே வடை சுடலாம். எத்தனை வீட்டில் ஓட்டு உள்ளது என இவர் எப்படி பார்க்க முடியும்?, வீட்டில் நுழைந்து பார்த்தாரா?. படத்தில் நடிக்கலாம். ஒரே நேரத்திலே 10 பேரை அடிக்கலாம், அது படத்தில் மட்டும்தான். 41 பேர் இறந்தவர்கள் வீட்டிற்கு அழைத்து ஆறுதல் கூறுகிறார். இவர்கள் அழிச்சாட்டியத்தைப் பார்த்தால் அரசியலை விட்டே போயிடலாம் போல இருக்கு..." என பதிலளித்தார். முன்னதாக, மதுரை மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கோவில் பாப்பாக்குடி ஊராட்சி மேற்கு தெருவில் 15 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கழிவுநீர் வடிகால் அமைப்பதற்கு பூமிபூஜை நடைபெற்றது. இதில் செல்லூர் ராஜூ பங்கேற்றார். 

