English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஸ்கெட்ச் போட ஆள் ரெடி! விஜய் பக்கம் சாயும் செங்கோட்டையன்.. கொங்கு நம்ம கண்ட்ரோல்

ஸ்கெட்ச் போட ஆள் ரெடி! விஜய் பக்கம் சாயும் செங்கோட்டையன்.. கொங்கு நம்ம கண்ட்ரோல்

Sengottaiyan Likely To Join TVK: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 25, 2025, 11:38 AM IST
  • தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பு
  • தவெகவில் இணையப்போகும் செங்கோட்டையன்?
  • தேதி இதுதான்

Trending Photos

டிசம்பரில் செவ்வாய் டபுள் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் ஜாக்பாட்
camera icon8
Mars Transit
டிசம்பரில் செவ்வாய் டபுள் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் ஜாக்பாட்
அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்! 2026-ல் குருவின் பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வரர்களாகப் போகும் அந்த 5 ராசிகள் இவர்கள்தான்
camera icon7
Guru Peyarchi
அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்! 2026-ல் குருவின் பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வரர்களாகப் போகும் அந்த 5 ராசிகள் இவர்கள்தான்
டிசம்பர் மாதம் தமிழ் சினிமா வெளியீடுகள் 2025
camera icon7
December Blockbusters
டிசம்பர் மாதம் தமிழ் சினிமா வெளியீடுகள் 2025
ஆண்டுக்கு ரூ.3 லட்சம்! தங்கத்தை அடகு வைக்காமல் கிடைக்கும் வருமானம்.. எப்படி தெரியுமா?
camera icon7
Gold
ஆண்டுக்கு ரூ.3 லட்சம்! தங்கத்தை அடகு வைக்காமல் கிடைக்கும் வருமானம்.. எப்படி தெரியுமா?
ஸ்கெட்ச் போட ஆள் ரெடி! விஜய் பக்கம் சாயும் செங்கோட்டையன்.. கொங்கு நம்ம கண்ட்ரோல்

Sengottaiyan Latest News: தமிழகத்தில் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் இன்னும் சில மாதங்களில் நடக்க உள்ளது. தேர்தல் களமும் அதற்கு ஏற்றவாறு தயாராகி வருகிறது. பிப்ரவரி மாதத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், அரசியல் களம் இப்போதே சூடுபிடித்துள்ளது. வரும் சட்டப்பேரவை  தேர்தலில் 4 முனைப்போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

தவெகவில் இணையும் செங்கோட்டையன்?

மீண்டும் ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர திமுக முனைப்பு காட்டி வரும் நிலையில், எப்படியாவது ஆட்சி பிடிக்க வேண்டும் என முயற்சியில் அதிமுக கூட்டணி வியூகம் அமைத்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், புதிதாக அரசியல் களத்திற்கு வந்துள்ள தவெக தலைவர் விஜய், தேர்தல் வெற்றி பெற வேண்டும் என மேடைக்கு மேடை கூறி வருகிறார். 

இதனால், தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, தவெக, நாதக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில், பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து முக்கிய தலைவர்கள் வேறு கட்சிகளுக்கு தாவி வருகின்றனர். அண்மையில், அதிமுகவில் இருந்து மூத்த தலைவர்கள் திமுக பக்கம் சாய்ந்தனர்.  இந்த வரிசையில் தற்போது செங்கோட்டையனும் இணைய உள்ளார்.  

அதாவது, அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், செங்கோட்டையனுக்கு பல மாதங்களாக மோதல் இருந்து வந்தது. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக செங்கோட்டையன் போர்க்கொடி தூக்கிய நிலையில், அவர்கள் கட்சியில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி நீக்கி அறிவிப்பை வெளியிட்டார். இதனால், செங்கோட்டையன் அதிருப்தியில் இருந்து வந்துள்ளதாக தெரிகிறது. செங்கோட்டையன் கொங்குவின் முக்கிய  புள்ளியாக இருந்து வருகிறது. இவரை கட்சியில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி நீக்கியது அவருக்கு தான் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். 

கொங்குவின் முக்கிய புள்ளி

இப்படிப்பட்ட நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன. இதற்கான பேச்சுவார்த்தையில் செங்கோட்டையன் ஈடுபட்டு வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தவெக நிர்வாகிகள் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும்  ஜான் ஆரோக்கியசாமியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. வரும் நவம்பர் 27ஆம் தேதி விஜயை சந்தித்து தவெகவல் நேரடியாக இணைய உள்ளதாகவும் தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. செங்கோட்டையன் தனது அடுத்த அரசியல் நகர்வாக தவெகவை தேர்ந்தெடுத்து இருப்பதாக சொல்லப்படும் தகவல்கள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், கட்சியின் மூத்த தலைவர்களின் ஒருவருமான செங்கோட்டையன், எம்ஜிஆர் காலத்தில் இருந்தே அதிமுகவில் இருந்து வருகிறார்.   அதிமுகவில் சாதாரண தொண்டாக இருந்து வந்த செங்கோட்டையன், தற்போது கொங்கு  மண்டல அரசியலிவ்ல முக்கியமான முகமாக மாறி இருக்கிறார். கொங்கு முழுவதுமே அவரது கண்ட்ரோலில் தான் உள்ளது. 

இவர்  தற்போது தவெகவில் இணையம் பட்சத்தில், தவெகவுக்கு சாதகமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், தவெக கொங்கு மண்டலத்தில் பலமாக மாறக்கூடும். தமிழகத்தின் பிரதான கட்சியில் இருந்து தவெகவில் இணையும் முக்கிய தலைவராகவும் செங்கோட்டையன் இருப்பார் என கூறப்படுகிறது. எனவே, செங்கோட்டையன், தவெகவுக்கு மிகப்பெரிய ஆதவராக இருப்பார் என சொல்லப்படுகிறது.

About the Author
SengottaiyanTVKTVK PartySengottaiyan Joins TVKTVK Leader Vijay

Trending News