/அதிமுகவில் இருந்து விலகுகிறாரா எஸ்.பி.வேலுமணி? தவெக போடும் பிளான்.. அவரே சொன்ன விளக்கம்!

AIADMK SP Velumani Latest News: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு, பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகிறது. குறிப்பாக, சட்டமன்ற தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு அதிமுகவில் பிளவு ஏற்பட்டது. அதாவது, அதிமுகவில் இருந்து பலரும் விலகி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, சிட்டிங்எம்எல்ஏககள் 4 பேர் தங்களை பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தவெகவில் இணைந்தனர்.
தற்போது, சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் இருவரும் தவெகவில் இணைந்தனர். மேலும், விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மான்ராஜ், சாத்தூர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜவர்மன் இன்று தவெகவில் இணைந்தனர். மேலும், 30,000க்கும் மேற்பட்டோர் அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்துள்ளனர். இதனை தொடர்ந்து, முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணியும் அதிமுகவில் இருந்து விலகி, தவெகவில் இணைவதாக தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இதற்கு தற்போது எஸ்பி வேலுமணி விளக்கம் அளித்துள்ளார். கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த எஸ்.பி.வேலுமணி, "நாங்கள் கடிதத்தில் தெளிவாக கூறி உள்ளோம். உழைத்தவர்கள் அந்தந்த மாவட்டத்தில் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா காலத்தில் இருந்து உழைத்தவர்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதலமைச்சராக உழைத்தவர்கள் அனைவருக்கும் பதவி வழங்கப்படவில்லை.
எனவே நான் அன்பழகன் தங்கமணி உள்ளிட்டவர்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த பதவி வேண்டாம் நாங்கள் உறுப்பினராக தொடர்வோம் என்று கூறி உள்ளோம். ஆனால் நாங்கள் தெளிவாக கூறி இருந்தும் நீங்களாக ஏதாவது கூறிக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள். கூட்டத்திற்கு எப்போதும் வளர்மதி அழைப்பார். இந்த முறை எங்களுக்கு தகவல் இல்லை. அதற்கு முன்பு நாங்கள் கடிதம் கொடுத்து விட்டதால் எங்களை அந்த கூட்டத்திற்கு அழைக்காமல் இருந்து இருக்கலாம். நான் சொன்ன ஜாம்பவான்கள் என்று அர்த்தம் வேறு நீங்கள் முழுமையாக போடாமல் உள்ளீர்கள்.
கட்சிக்காக உழைத்தவர்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதலமைச்சராக்க நினைத்தவர்கள், கட்சியை வளர்த்தவர்கள் பதவி கொடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்த்து இருந்தனர். ஆனால் அவர்கள் சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள். நாங்கள் தெளிவாக கடிதத்தில் கூறி உள்ளோம். அ.தி.மு.க நன்றாக இருக்க வேண்டும். கட்சி நன்றாக இருக்க வேண்டும் எனவே பொதுச் செயலாளர் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்பட வேண்டும்” இவ்வாறு கூறினார்.