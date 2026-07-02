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அதிமுகவில் இருந்து விலகுகிறாரா எஸ்.பி.வேலுமணி? தவெக போடும் பிளான்.. அவரே சொன்ன விளக்கம்!

AIADMK SP Velumani Latest News: அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி விலகுவதாக  தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் இருந்தன. இதற்கு தற்போது எஸ்.பி. வேலுமணி விளக்கம் அளித்துளளார். தான் அதிமுகவில் இருந்து விலகவில்லை என கூறியுள்ளார். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 02, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:17 PM IST
அதிமுகவில் இருந்து விலகுகிறாரா எஸ்.பி.வேலுமணி? தவெக போடும் பிளான்.. அவரே சொன்ன விளக்கம்!
Image Credit: AIADMK SP Velumani Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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