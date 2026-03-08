"பாவம் உங்களை சும்மா விடாது" ஓபிஎஸ்-க்கு சாபம் விட்ட அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்!

AIADMK RB Udhayakumar On O Panneerselvam: தமிழகத்தில் விரைவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, அனைத்து கட்சியில் தீவிர தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தொகுதி பங்கீடு, வேட்பாளர்கள் தேர்வு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதற்கிடையில், சமீபத்தில் முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்தார். தொடர்ந்து, நேற்று, ஓ.பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் இயங்கிய அதிமுக தொண்டர் உரிமை மீட்பு கழக நிர்வாகிகள் 50000க்கு மேற்பட்டோர் திமுகவில் இணையும் விழா முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நடந்தது. மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலத்தில் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் புகழ்ந்து பேசினார். இந்த நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆர்.பி. உதயகுமார் வீடியோ வெளியிட்டு, அவரை விமர்சித்துள்ளார்.
ஓபிஎஸ்-ஐ காட்டமாக விமர்சித்த ஆர்.பி. உதயகுமார்
சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணை தலைவர் ஆர்.பி. உதயகுமார் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பதிவில் கூறியுள்ளதாவது, மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் சட்டமன்ற தொகுதியில், துரோகத்தின் அடையாளமாக இணைப்பு விழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அம்மாவின் பெயரை சொல்லி சம்பாதித்த பணத்தை எல்லாம் அம்மாவை அழிக்க நினைத்தவர்களுக்கு வாழ வைக்க நான் செலவழிப்பேன் என்று கொஞ்சம் கூட கூச்சம் இல்லாமல்,தன் சுயநலத்தால் அதிமுகவை காட்டிக் கொடுக்க தயாராகிவிட்டார் பன்னீர்செல்வம். அதில் பன்னீர்செல்வம் ஸ்டாலினை, அம்மாவோடு ஒப்பிட்டு பேசுவது எந்த தார்மீக உரிமையும், தகுதியும் இல்லை.
தன் வாழ்நாள் எல்லாம் தமிழக மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்காக உழைத்து திமுகவின் சூழ்ச்சிகள், சூதுகள் அத்தனையும் முறியடித்து தன் உயிரையும், மக்களுக்காக அர்ப்பணித்து வாழ்ந்தவர் அம்மா. ஆனால் இன்றைக்கு குடும்ப வாரிசு, வாரிசு அரசியல் என தமிழக மக்களை ஏமாற்றி வரும் ஸ்டாலினை ஒப்பிட்டு பன்னீர்செல்வம் பேசியது வேதனையின் உச்சமாக உள்ளது.
இன்றைக்கு ஸ்டாலின் அதிமுக பற்றி விமர்சனம் செய்துள்ளார். இதே திமுகவை வீழ்த்தவும், தீய சக்தி கருணாநிதியிடம், தமிழக மக்களை மீட்க 17.10.1972ஆம் ஆண்டு அதிமுக என்ற மாபெரும் இயக்கத்தை எம்ஜிஆர் தொடங்கி வைத்தார். இதனை தொடர்ந்து அதிமுகவை மூன்றாம் பெரிய இயக்கமாக அம்மா உருவாக்கினார். அதனை தொடர்ந்து இந்த இயக்கத்திற்கு வந்த சூழ்ச்சிகளை முறியடித்து, துரோகம் சூதுகள் எல்லாம் முறியடித்து அதிமுக என்ற மக்கள் இயக்கத்தை மீட்டு எடப்பாடியார் பாதுகாத்து வருகிறார்.
ஆனால் இன்றைக்கு ஸ்டாலின் அதிமுக எதிர்காலம் பற்றியும், தேர்தலுக்குப் பிறகு அதிமுக பொதுச் செயலாளரை மாற்றி விடுவார்கள் என பச்சை பொய்யை கூறுகிறார். இன்றைக்கு திமுகவிற்கு சிம்ம சொப்பனமாகவும், அதிமுகவை வெற்றிப்பாதையில் அழைப்பு வருவதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் பேசி வருகிறார் . ஆடு நனைகிறது என்று ஓநாய் அழுவதை போல ஸ்டாலினும், பன்னீர்செல்வம் கவலைப்படுகிறார்கள். இன்றைக்கு அதிமுக பற்றி பேசுவது மிகவும் நகைச்சுவை நாடகமாக தமிழக மக்கள் பார்க்கிறார்கள்.
"பாவம் உங்களை சும்மா விடாது"
அதிமுகவில் காலாவதியான தலைவர்களை நான் கரையேற்றுகிறேன் என்று வாக்குறுதி கொடுக்கிறார். இன்றைக்கு அதிமுகவில் இருந்து திமுகவுக்கு சென்றவர்களுக்கு கருணாநிதியிடம் பயிற்சி பெறவில்லை, ஸ்டாலிடம் பயிற்சி பெறவில்லை . புரட்சித்தலைவர்,அம்மாவிடம் பயிற்சி பெற்ற தலைவர்களை அபகரித்து நான் கரையேற்றுகிறேன் வாருங்கள் என்று திமுக பலவீனமாக இருப்பதை, திமுக தொண்டர்கள் மீது நம்பிக்கை இழந்த ஸ்டாலின் இன்றைக்கு ஆசை வார்த்தை கூறுகிறார் .
அதிமுகவில் காலாவதியான தலைவர்களை எல்லாம் கரையேற்றுகிறேன் வாருங்கள் என அமைச்சர் பதவி வழங்கி இதன் மூலம் திமுகவின் உண்மை தொண்டர்களுக்கு திமுகவில் எதிர்காலம் வாழ்வு இல்லை என்று சூசகமாக சொல்வதை தான் நேற்று நடைபெற்ற கூட்டம் சாட்சியாக அமைந்துள்ளது. நீங்கள் எத்தனை துரோகம் செய்துவிட்டு அதிமுகவை காட்டிக் கொடுத்து போனாலும் இதுபோன்ற பல துரோகங்களை, சோதனை தாண்டித்தான் அதிமுக 54 ஆண்டு காலமாக சாதனை படைத்து வருகிறது.
வரும் தேர்தலில் துரோகத்துக்கு எல்லாம் மக்கள் பாடம் புகட்ட தயாராகி விட்டார்கள். அம்மாவின் பெயரைச் சொல்லி சம்பாதித்த பணத்தை எல்லாம் அம்மாவை அழிக்க நினைத்தவர்களுக்கு செலவு செய்ய நீங்கள் துணிந்து விட்டீர்கள். இந்த பாவம் உங்களை சும்மா விடாது உங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக இந்தப் பாவம் வந்து சேரும் . நீங்கள் கங்கையில் குளித்தாலும் பாவம் விடாது இதற்கு நீங்கள் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும்.
வருகின்ற தேர்தல் காலத்தில் மக்கள் தகுந்த பாடம் போடுவார்கள். எது தர்மம், எது சத்தியம் என்பதை 2026 தேர்தலில் மக்கள் சொல்வார்கள். துரோகத்தின் தன் முகமுடியாக கொண்டுள்ள பன்னீர்செல்வம் விசுவாசத்தை பற்றி வேஷம் போடுவது மக்களும் மன்னிக்க மாட்டார்கள், அதிமுக தொண்டர்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள் ஏன் திமுக தொண்டர்களே உங்களை மன்னிக்க மாட்டார்கள். அதிமுக தொண்டர்கள் ரத்தத்தை உறிஞ்சி, அம்மாவை அழிக்க நினைத்தவர்களிடம் அதிமுகவை பன்னீர்செல்வம் காட்டி கொடுத்த எட்டப்பராக உள்ளார். இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி ஞான சூனியமாக பன்னீர்செல்வம் உள்ளார் நிச்சயம் தர்மம் வெல்லும் மக்கள் சரியான பாடம் புகட்டுவார்கள்" என கூறினார்.
