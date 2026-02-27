English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • "கெட்ட நேரம் விலகிவிட்டது.. இனி சுபநேரம்" அட்டாக் மோடில் அதிமுக!

"கெட்ட நேரம் விலகிவிட்டது.. இனி சுபநேரம்" அட்டாக் மோடில் அதிமுக!

O Panneerselvam Joins DMK Update: அதிமுகவின் கெட்ட நேரம் விலகிவிட்டதாக  அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 27, 2026, 06:41 PM IST
  • ஓபிஎஸ் குறித்து கடும் விமர்சனம்
  • கெட்ட நேரம் விலகிவிட்டது
  • பதவிக்காக எந்த எல்லைக்கும் பன்னீர்செல்வம் செல்வார்

"கெட்ட நேரம் விலகிவிட்டது.. இனி சுபநேரம்" அட்டாக் மோடில் அதிமுக!

O Panneerselvam Joins DMK Update:  தமிழகத்தில் ஒரு மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனை தமிழகத்தில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. இந்த நிலையில், இன்று (பிப்ரவரி 27) முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இணைந்துள்ளார். 

"கெட்ட நேரம் விலகிவிட்டது”

ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்ததை அடுத்து, அதிமுகவில் இருக்கும் பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். மதுரையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த ஆர்.பி.உதயகுமார், தமிழகத்தில் பரபரப்பான சூழ்நிலையில் திமுகவில் ஓபிஎஸ் இணைந்துள்ளார் . திமுகவிற்கு விசுவாசமாக இருந்து உள்ளார் என்பது இன்றைக்கு வெட்ட வெளிச்சமாக உள்ளது. 

ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின்பு ஆட்சிக்கு எதிராக வாக்களித்தார், அவரை மன்னித்து  எடப்பாடி பழனிசாமிஅவருக்கு துணை முதலமைச்சர் பதவி வழங்கினார்.  கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வேலை செய்யவில்லை 2021 தேர்தலில் கூட ஸ்டாலினுக்கு வாழ்த்து சொல்லி இருப்பார். திமுகவின் கைக்கூலியாக எட்டப்பர் வம்சம் போல காட்டி கொடுத்து தான் இருந்தார்.

தனக்கு அதிகாரம் ,பதவி வேண்டும் என்றால் எந்த எல்லைக்கும் போவார். தனக்கு பதவி இல்லை என்றால் அழிந்து போக வேண்டும் என்று நினைப்பார். தற்போது அவர் எடுத்த முடிவு தனிப்பட்ட முடிவு ஆனால் அதிமுக ஆட்சிக்கு வராது. அதிமுகவுக்கு எதிர்காலம் இல்லை என்றும், தென் மாவட்டங்களை யாரும் வளரவில்லை என்று பல்வேறு அபாண்டமான பச்சைப்பொய் கூறுகிறார். அதிமுகவிற்கு கெட்ட நேரம் விலகிவிட்டது.  இனி நல்ல நேரம் சுபநேரம் வந்துவிட்டது. 

ஓபிஎஸ் மீது விமர்சனம்

பதவிக்காக தர்மயுத்தம் 1.O, தர்மயுத்தம் 2. O ஆரம்பித்தார் தற்போது அறிவாலயத்தில் சேர்ந்து தர்மயுத்தம் 3.O  ஆரம்பித்துவிட்டார்.  இன்றைக்கு நாக்கில் நரம்பு இல்லாத வகையில் ஓபிஎஸ் பேசுகிறார்.  தென் மாவட்டங்களில் 58 சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது இந்த தொகுதிகளில் 90% அதிமுக கூட்டணி நிச்சயம் வெற்றி பெறும். அதிமுக நிர்வாகிகளை திமுக சேர்த்து வருகிறது. இதனால்  அண்ணா அறிவாலயம், தற்போது அனைத்திந்திய அண்ணா திமுக அறிவாலயமாக மாறிவிட்டது. ஸ்டாலின் திமுக தொண்டர்கள் நம்பி இல்லை. அம்மா படை நம்பித்தான் உள்ளது என்று வெட்ட வெளிச்சமாகி உள்ளது. 

திமுகவில் இனி எந்த பதவி பெற்றாலும் அது துரோகத்திற்கு கிடைத்த பரிசாகத்தான் ஓபிஎஸ்க்கு இருக்கும்.அது விசுவாச பரிசாக இருக்காது.  பொது வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கக் கூடாது என்ற தவறாக முன் உதராணத்தை முன் எடுத்துள்ளார். அன்றைக்கு ஜெயலலிதா பக்தனாக இருந்த ஓபிஎஸ், இன்றைக்கு அறிவாலயத்தின் பக்தனாக மாறிவிட்டார். 

பொதுவாக எடப்பாடி பழனிசாமி தனிப்பட்ட  எந்த முடிவு எடுக்க மாட்டார். மூத்த தலைமைகளை நிர்வாகிகள், மாவட்ட கழகச் செயலாளர்கள் ,கலந்து பேசி பொதுகுழுவில் தான் முடிவு எடுப்பார். பொதுக்குழு முடிவின் படிதான் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைக்கு ஸ்டாலின் மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். பதவிக்காக எந்த எல்லைக்கும் பன்னீர்செல்வம் செல்வார்" என தெரிவித்துள்ளார்.

