/தஞ்சாவூர்: அதிமுக பிளவால் நேர்ந்த கொடூரம்: காட்டுப்பகுதியில் தொண்டன் தற்கொலை, ஓடோடி வந்த இபிஎஸ்

Thanjavur News: அதிமுகவின் தேர்தல் தோல்வி மற்றும் உட்கட்சிப் பிளவால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் காரணமாக, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே அதிமுக வர்த்தக அணி நிர்வாகி ஒருவர் சமூக வலைதளத்தில் உருக்கமான பதிவை வெளியிட்டுவிட்டு தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழக அரசியல் வட்டாரத்திலும் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மரணமடைந்த தொண்டரின் இறுதி ஆசையை ஏற்று, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிச்சாமி நேரில் வந்து அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியது அப்பகுதியில் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவிடைமருதூர் வட்டம், திருப்பனந்தாள் உப்புக்காரத் தெருவைச் சேர்ந்தவர் மகேந்திரன் (வயது 32). இவர் அதிமுகவின் தீவிர விசுவாசி. திருப்பனந்தாள் பகுதி அதிமுக வர்த்தக அணியின் பொறுப்பாளராகவும் இவர் தீவிரமாகப் பணியாற்றி வந்தார்.
கட்சியின் மீது அலாதி பற்று கொண்ட மகேந்திரன், கடந்த சில தேர்தல்களில் அதிமுக சந்தித்த தொடர் தோல்விகள் மற்றும் அதற்குப் பின் கட்சியில் ஏற்பட்ட உட்கட்சிப் பிளவுகள், தலைவர்களுக்கிடையேயான கருத்து வேறுபாடுகளால் கடந்த சில நாட்களாகவே கடும் மன உளைச்சலில் இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதிமுக மீண்டும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்பதில் அவர் மிகவும் உறுதியாக இருந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை மகேந்திரன் தனது முகநூல் (Facebook) பக்கத்தில் மிகவும் உருக்கமான, கண்ணீரை வரவழைக்கும் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்ததாவது:
"அதிமுக மீண்டும் ஒன்றிணைய வேண்டும். கட்சியின் தோல்விகளும், பிளவுகளும் எனக்கு மிகுந்த வேதனையை அளிக்கிறது. அடுத்த பிறவி என்று ஒன்று இருந்தால், நான் மீண்டும் அதிமுகவின் எளிய தொண்டனாகவே பிறக்க வேண்டும். என்னுடைய இந்த முடிவிற்குப் பிறகு, எனது உடலுக்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்கள் நேரில் வந்து மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்த வேண்டும்."
இந்த அதிர்ச்சியூட்டும் பதிவைப் பார்த்த அவரது நண்பர்களும், உறவினர்களும் பதறியடித்துக்கொண்டு மகேந்திரனைப் பல்வேறு இடங்களில் தேடத் தொடங்கினர். அவரது செல்போன் எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ள முயன்றும் பலனளிக்கவில்லை.
உறவினர்கள் தீவிரமாகத் தேடிக் கொண்டிருந்த நிலையில், திருப்பனந்தாள் அருகே உள்ள பாலூர் என்ற இடத்தில் காட்டுப் பகுதியில் மனித உடல் ஒன்று தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் திருப்பனந்தாள் காவல் நிலையத்திற்குத் தகவல் கொடுத்தனர். தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற காவல்துறையினர் மற்றும் பொதுமக்கள், அங்கு எரிந்த நிலையில் இருந்த உடலை மீட்டனர். பின்னர் நடத்தப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டது காணாமல் போன அதிமுக பிரமுகர் மகேந்திரன் தான் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
காவல்துறையினர் அவரது உடலைக் கைப்பற்றி, உடற்கூறு ஆய்வுக்காக (Post-mortem) திருப்பனந்தாள் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து திருப்பனந்தாள் காவல் நிலையத்தினர் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மகேந்திரனின் தற்கொலைச் செய்தி காட்டுத்தீ போல பரவியதை அடுத்து, தஞ்சாவூர் கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பாரதி மோகன் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்கள் திருப்பனந்தாள் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் குவியத் தொடங்கினர். இதனால் மருத்துவமனைப் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பும், சோகமும் சூழ்ந்தது.
இந்த சம்பவம் குறித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிச்சாமியின் கவனத்திற்குத் கொண்டு செல்லப்பட்டது. செய்தியைக் கேட்டு மிகுந்த அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அடைந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி, உடனடியாகத் தனது பயணத் திட்டங்களை மாற்றிக்கொண்டு இன்று திருப்பனந்தாள் அரசு மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்றார். அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த தற்கொலை செய்து கொண்ட தொண்டர் மகேந்திரனின் உடலுக்கு, அவரது இறுதி ஆசைப்படியே மலர்வளையம் வைத்து கண் கலங்கியபடி அஞ்சலி செலுத்தினார். மேலும், மகேந்திரனின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து அவர்களுக்குத் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்தார்.
கட்சிக்காக தொண்டன் எடுத்த முடிவும் அந்த தொண்டனின் ஆசையை ஏற்று கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்திய சம்பவமும் திருப்பனந்தாள் பகுதியில் இருந்த பொதுமக்களையும், கட்சிப் பிரமுகர்களையும் நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து அதிமுக தலைமை மற்றும் அரசியல் பிரமுகர்கள் தொண்டர்களுக்கு அவசர வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். "அரசியலில் வெற்றிகளும், தோல்விகளும், சோதனைகளும் சகஜமானவை. புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் புரட்சித்தலைவி அம்மா காட்டிய வழியில் எத்தனையோ சோதனைகளைக் கடந்து வந்த இயக்கம் இது. எனவே, தொண்டர்கள் யாரும் உணர்ச்சிவசப்பட்டு இதுபோன்ற தீவிரமான முடிவுகளை எடுக்கக் கூடாது. உங்கள் உயிர் உங்கள் குடும்பத்திற்கும், இந்த இயக்கத்திற்கும் மிகவும் தேவையானது" என்று தலைவர்கள் உருக்கமாகக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
தொண்டரின் இந்த விபரீத முடிவு திருப்பனந்தாள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த தஞ்சை மாவட்டத்திலும் இன்றும் பெரும் சோக அலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மனதை உலுக்கும் இந்தச் சம்பவம் அதிமுக தொண்டர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்கும் பெரும் சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் அளித்துள்ளது.
அரசியல் தோல்விகளோ, உட்கட்சிப் பூசல்களோ தற்காலிகமானவை. எந்த வித பிரச்சனைக்கும் விலைமதிப்பற்ற மனித உயிரை மாய்த்துக் கொள்வது தீர்வாகாது. உங்களையோ அல்லது உங்களுக்குத் தெரிந்தவர்களையோ ஏதேனும் மன உளைச்சல் அல்லது தற்கொலை எண்ணங்கள் பாதித்தால், தயவுசெய்து உடனடியாக மாநில அரசின் இலவச உதவி எண்களை (Sneha Helpline - 044-24640050 / மாநில சுகாதாரத் துறை உதவி எண் - 104) தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனை பெறவும்.