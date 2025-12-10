English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ஓபிஎஸ் அதிமுக கனவு காலி... அதிமுக பொதுக்குழுவின் 16 தீர்மானங்கள் என்னென்ன?



AIADMK General Council Meeting: அதிமுகவின் பொதுக்குழுவில் கொண்டுவரப்பட்ட 16 தீர்மானங்கள் குறித்த விவரங்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 10, 2025, 12:35 PM IST



AIADMK General Council Meeting Latest News Updates: அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னை வானகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீவாரி திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன் நடைபெறும் அதிமுக பொதுக்குழு என்பதால் தமிழ்நாடு அரசியலில் உற்றுநோக்கப்படும் நிகழ்வாக உள்ளது. 

தொடர்ந்து, முன்னாள் முதலமைச்சரும், முன்னாள் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மீண்டும் அதிமுகவில் இணைக்கப்பட இருப்பதாக சில நாள்களுக்கு முன் இருந்து தகவல்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருவதால் அதிமுக பொதுக்குழு அதுசார்ந்த ஏதும் முடிவு எடுக்கப்பட இருக்கிறதா என்ற எதிர்பார்ப்பும் இருக்கிறது.

AIADMK General Council Meeting: இன்று ஓபிஎஸ் சொன்ன கருத்து

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்று வரும் சூழலில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தற்போது அளித்துள்ள பேட்டியில், "அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டும் என்றுதான் அனைவரும் விரும்புகின்றனர். தமிழ்நாடு நல்லா இருக்க வேண்டும் என விரும்பும் அனைவரும் அதிமுக ஒன்றிணைப்பை விரும்புகின்றனர்" என கருத்து தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும், ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை இணைக்கும் மனநிலையில் இபிஎஸ் கூடாராம் இல்லை என தெரிகிறது. 

AIADMK General Council Meeting: அதிமுகவின் 16 தீர்மானங்கள்

இதனிடையே அதிமுக பொதுக்குழுவில் மொத்தம் 16 தீர்மானங்கள் கொண்டுவரப்பட்டு, நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. அவற்றை வரிசையாக இங்கு காணலாம்.

- அதிமுக – பாஜக இடையே கூட்டணி அமைத்ததற்கு பொதுக்குழு ஒப்புதல் அளிக்கப்படுகிறது. 

- சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணிக்கு அதிமுக தலைமை தாங்குகிறது . கூட்டணிகள் குறித்து முடிவெடுக்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கப்படுகிறது. 

- கோவையிலும், மதுரையிலும் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்க வேண்டும்.

- மழை வெள்ளத்தில் இருந்து மக்களை பாதுகாப்பதில் திமுக அரசு தோல்வியடைந்துள்ளது.

- வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்படும் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியை அதிமுக வரவேற்கிறது.

- நெல் கொள்முதல் ஈரப்பத அளவை 22 சதவீதமாக உயர்த்த திமுக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

- வேருக்கு வெந்நீரையும் விவசாயிகளுக்கு கண்ணீரையும் தொடர்ந்து தந்து வரும் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அனுமதி மறுப்பு. 

- முதலீட்டில் ஆமை வேகம், குறையும் முதலீடுகள். தமிழக மக்களை ஏமாற்றி, போலி புள்ளி விவரங்களை அள்ளி வீசும் முதலமைச்சருக்கு கண்டனம்.

- தமிழ்நாட்டில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக சிறுமிகள், இளம் பெண்கள், வயதான பெண்கள் என அனைத்து தரப்பு பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது. காவல்துறையை கையில் வைத்திருக்கும் முதலமைச்சருக்கு கண்டனம்.

- வருவாய் செலவினத்திற்கு ஊதாரித்தனமாக செலவழித்துவிட்டு, தமிழக மக்களை தொடர்ந்து கடனாளியாக்குகிறது திமுக அரசு.

- தொடர் கொள்ளைகள், கொலைகள்,வழிபறி என சட்டம் ஒழுங்கு சரிந்து கிடக்கிறது காவல்துறை அமைச்சர் முதலமைச்சருக்கு கண்டனம்

- நீட் உளிட்ட திமுக வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாதற்கு கண்டனம்

- மதுரை மேயர் ராஜினாமா செய்யும் அளவிற்கு ஊழல் நடைபெற்றிருப்பதற்கு கண்டனம்

- பட்டியலினத்தவர்களை ஒதுக்கி வைப்பது திமுக ஆட்சியில் நடந்துகொண்டிருப்பதற்கு கண்டனம்

- நீதித்துறை மீதான ஆட்சியாளர்களின் மிரட்டல்களை கைவிடவேண்டும். நீதித்துறையில் அரசின் தலையீடு இருக்கக் கூடாது. நீதித்துறைக்கே சவால்விடும் ஆட்சியாளர்களின் ஆதிக்க மனநிலையை பொதுக்குழு கண்டிக்கிறது.

- எடப்பாடி பழனிசாமியை மீண்டும் முதலமைச்சர் ஆக்க சூளுரைப்போம்.

மேலும் படிக்க | தவெகவில் இணைகிறாரா வைத்திலிங்கம்?

மேலும் படிக்க | தவெகவை விமர்சித்த பாஜகவின் ஜே.பி. நட்டா... செங்கோட்டையன் கொடுத்த பதிலடி!

மேலும் படிக்க | அதிமுகவில் இணைக்கப்படுவாரா ஓபிஎஸ்? பொதுக்குழு முடிவு என்ன?

