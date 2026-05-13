/அதிமுகவில் புதிய ரத்தம்: சீனியர்களுக்கு "செக்" யார் யார் விடுவிப்பு? முழு பட்டியல் உள்ளே!

Full List of Relieved AIADMK District Secretaries: அதிமுகவின் உட்கட்டமைப்பை பலப்படுத்த 26 மாவட்டச் செயலாளர்கள் விடுவிக்கப்பட்டு, புதிய நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் மாநில பொறுப்புகளில் நீடிப்பார்கள்.
சென்னை: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, கட்சியின் உட்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் அதிரடியான மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளார். கழக அமைப்பு ரீதியாக மாவட்டங்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மூத்த நிர்வாகிகள் பலர் மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்புகளில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, புதிய நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு, தற்போது மாவட்டச் செயலாளர்களாகப் பணியாற்றி வந்த 26 முக்கிய நிர்வாகிகள் அந்தப் பொறுப்புகளில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவதாகத் தலைமை அறிவித்துள்ளது. இதில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் அடங்குவர்.
கழக அமைப்பு ரீதியாக மாவட்டங்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டதால், பின்வரும் மூத்த நிர்வாகிகள் அவர்கள் வகித்து வந்த மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்புகளில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்கள்:
திரு. நத்தம் இரா. விசுவநாதன், M.L.A., (திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. எஸ்.பி. வேலுமணி, M.L.A., (கோவை புறநகர் தெற்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. சி.வி. சண்முகம், M.L.A., (விழுப்புரம் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. ஆர். காமராஜ், M.L.A., (திருவாரூர் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர், M.L.A., (புதுக்கோட்டை வடக்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. பி. தங்கமணி (நாமக்கல் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. கே.பி. அன்பழகன், M.L.A., (தர்மபுரி மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. பா. பென்ஜமின் (திருவள்ளூர் மத்திய மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. உடுமலை K. ராதாகிருஷ்ணன் (திருப்பூர் புறநகர் மேற்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. S.T.K. ஜக்கையன், Ex. M.P., (தேனி மேற்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
முனைவர் இசக்கி சுப்பையா, M.L.A., (திருநெல்வேலி புறநகர் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. M.C. சம்பத் (கடலூர் வடக்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. K.C. வீரமணி, M.L.A., (திருப்பத்தூர் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. M.R. விஜயபாஸ்கர், M.L.A., (கரூர் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. K.V. இராமலிங்கம், Ex. M.P., (ஈரோடு மாநகர் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. P. பாலகிருஷ்ண ரெட்டி, M.L.A., (கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. ஆ. அருண்மொழிதேவன், M.L.A., (கடலூர் மேற்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. சு. ரவி, Ex. M.L.A., (ராணிப்பேட்டை கிழக்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. S.M. சுகுமார், M.L.A., (ராணிப்பேட்டை மேற்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. C. மகேந்திரன், Ex. M.L.A., (திருப்பூர் புறநகர் கிழக்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. கப்பச்சி D. வினோத் (நீலகிரி மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. J. சீனிவாசன் (திருச்சி மாநகர் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. M. பரஞ்ஜோதி (திருச்சி புறநகர் வடக்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. ப. குமார், Ex. M.P., (திருச்சி புறநகர் தெற்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. M. ரெத்தினசாமி, Ex. M.L.A., (தஞ்சாவூர் மேற்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
திரு. M. சேகர் (தஞ்சாவூர் மத்திய மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்)
விழுப்புரம் மாவட்டக் கழகம்: திரு. R. பசுபதி, B.A.
கடலூர் தெற்கு மாவட்டம்: திரு. சொரத்தூர் இரா. இராஜேந்திரன், M.L.A.
தர்மபுரி கிழக்கு மாவட்டம்: டாக்டர் R. அசோகன், MBBS., M.S.
தர்மபுரி மேற்கு மாவட்டம்: திரு. T.R. அன்பழகன்
திருப்பூர் புறநகர் மாவட்டம்: திரு. சி. சிவசாமி, Ex. M.P.
குறிப்பு: அதிமுக வெளியிட்ட தகவல்களின்படி, விடுவிக்கப்பட்ட நிர்வாகிகள் கட்சியின் மாநில அளவிலான பொறுப்புகளான கழகப் பொருளாளர், துணைப் பொதுச் செயலாளர், அமைப்புக் செயலாளர் போன்ற பொறுப்புகளில் தொடர்ந்து நீடிப்பார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.