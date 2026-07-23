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"ஜனநாயகன் வேண்டாம், ஜனநாயகம் வேண்டும்" – அதிமுக ஐடி விங் வெளியிட்ட வீடியோ!

நீட் முறைகேடுகளுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், கைதாக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஆதரவாகவும், தமிழக அரசு மற்றும் விஜய்க்கு எதிராகவும் அதிமுக ஐடி விங் வெளியிட்டுள்ள பதிவு சமூக வலைதளங்களில் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 23, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:31 PM IST
"ஜனநாயகன் வேண்டாம், ஜனநாயகம் வேண்டும்" – அதிமுக ஐடி விங் வெளியிட்ட வீடியோ!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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