பிச்சை கேட்கும் அளவிற்கு அதிமுக பலவீனம் இல்லை... ராஜேந்திர பாலாஜி அட்டாக்!

KT Rajenthra Bhalaji Latest News Updates: விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுகவின் விருதுநகர் மாவட்டச் செயலாளருமான கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
KT Rajenthra Bhalaji: செங்கோட்டையனுக்கு பதிலடி
அப்போது, தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி செல்லவில்லை என தவெகவின் செங்கோட்டையன் அதிமுகவை விமர்சித்த நிலையில், அததற்கு ராஜேந்திர பாலாஜி, "தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தையும், கரூர் துயர சம்பவத்தையும் சம்பந்தப்படுத்தி பேசுவது நகைப்பிற்குரியதாக உள்ளது. உயிரிழந்த 41 உயிர்களை கேலி பேசுவது போல, கிண்டல் பேசுவது போல அந்த உயிர்களுக்கு அனுதாபம் தெரிவிக்காமல் இருப்பதும், எள்ளி நகையாடுவதும் தவெகவிற்கு அழகல்ல. தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் என்பது போராட்டத்தில் ஏற்பட்டது, கரூர் கூட்டத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் அனைவரும் விஜய்யை பார்க்க வந்து உயிரிழந்தவர்கள்.
KT Rajenthra Bhalaji: தேர்தலில் வண்டவாளம் தெரியும்
திமுகவிற்கும் தவெகாவிற்கும் போட்டி என செங்கோட்டையன் கூறுவது பூனை கண்ணை மூடிக் கொண்டால் உலகம் இருண்டது என நினைப்பது போல் செங்கோட்டையன் பேச்சு உள்ளது. யார் யாருக்கு போட்டி என்பதெல்லாம் தேர்தலுக்கு பின்னர் தெரியவரும். ஒவ்வொரு கட்சிகளின் வண்டவாளம் தண்டவாளங்கள் தேர்தலுக்குப் பின்னர்தான் தெரியவரும்" என்றார்.
KT Rajenthra Bhalaji: வாக்குகள் சிதறாது
தொடர்ந்து அதிமுகவின் கூட்டணி குறித்து பேசிய ராஜேந்திர பாலாஜி, "மக்கள் ஏற்றுக் கொண்ட தலைவராக உள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமிதான் தனி பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்று முதல்வராவார். டிடிவி தினகரன் அதிமுக கூட்டணிக்கு வருகை தந்துள்ளதால் ஜெயலலிதா காலத்தில் இருந்த அதிமுகவின் வாக்குகள் சிந்தாமல் சிதறாமல் அதிமுக கூட்டணிக்கு வருவது உறுதியாகி உள்ளது.
KT Rajenthra Bhalaji: அதிமுக பலவீனமாக இல்லை
திமுகவை ஆட்சியை விட்டு விரட்ட வேண்டும் என்பதுதான் கேப்டன் விஜயகாந்தின் கொள்கையாக இருந்தது, அதை முன் வைத்து தேமுதிக முடிவெடுப்பார்கள் என நம்புகிறேன். எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூட்டணிக்காக யார் வீட்டுக் கதவையும் தட்டப் போவதில்லை. கூட்டணியை மேலும் மேலும் பலப்படுத்தவே கூட்டணி கட்சிகளை இணைக்க முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். அதற்காக அதிமுக பலவீனமானவர்கள் அல்ல, யாரிடமும் மடிப்பிச்சை கேட்கும் அளவிற்கு அதிமுக பலவீனமாக இல்லை.
KT Rajenthra Bhalaji: கூட்டணிகள் கட்சிகளுக்கு அலர்ட்
இதை எங்களுடன் கூட்டணிக்கு வரும் கட்சியினர் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். எடப்பாடி பழனிசாமி பலவீனமானவர் அல்ல, பலம் பொருந்திய தலைவர். திமுக கட்சியை பொறுத்தவரை ஆட்சியில் பங்கு கொடுக்காது, அதிமுகவும் அதேபோல ஆட்சியில் பங்கு கொடுக்காது. சின்ன சின்ன கட்சிகளையெல்லாம் கூட்டு சேர்ப்பதால் தாங்கள் பெரிய பலமான கட்சி என கூட்டணி கட்சிகள் நினைத்துக்கொள்வது தவறான பிற்போக்கு.
அதிமுக, திமுக பலமான இயக்கங்களாக உருவாகி உள்ளது. இருபெரும் இயக்கங்கள்தான் களத்தில் நின்று களமாட கூடியவை. கூட்டணியில் சேரக்கூடிய கட்சிகள் எல்லாம் ஆட்சியில் பங்கு எனவும், எங்களால் தான் வெற்றி பெற்றார்கள் என சொல்வதெல்லாம் கேலிக்குரியது, விளையாட்டுக்குரியது" என கூட்டணி கட்சிகள் மீது தனது விமர்சனத்தை முன்வைத்தார்.
KT Rajenthra Bhalaji: இபிஎஸ் வெல்வார்
2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலை பொருத்தவரை எடப்பாடிக்கும் ஸ்டாலினுக்குமான தேர்தல். எடப்பாடி பழனிச்சாமி வெல்லப் போகிறார், ஸ்டாலின் வீழப்போகிறார். இதுதான் நடக்கப்போகும் உண்மை, இதைத் தாண்டி எங்களால்தான் வெற்றி என்று கூட்டணிக்குள் முடிவெடுக்காமல் தேர்தல் முடிந்த பிறகு ஐந்து மாதம் கழித்து கூட முடிவெடுத்து சொல்லிக் கொள்ளலாம். யானை மீது அமர்ந்து செல்வபவர்கள் தாங்கள்தான் ராஜா என சொல்லிக்கொள்வார்கள், யானை தும்பிக்கையால் அடித்து தள்ளினால் செல்லுமிடம் தெரியாமல் சென்று விடுவார்கள்" என்றார்.
