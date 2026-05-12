120 கிடையாது.. தவெகவுக்கு பெருகிய ஆதரவு.. விஜய் ஆட்சி கலையவே கலையாது

AIADMK CV Shanmugam TVK Supports: தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிந்ததும் பல அதிரடி திருப்பங்கள் தமிழக அரசியலில் நடந்து வருகிறது. விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சட்டமன்ற தேர்தலில் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றுள்ளது. 108 இடங்களை கைப்பற்றி தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆனால், ஆட்சி அமைக்க பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் தேவைப்படுகிறது. பெரும்பான்மையை பெற விஜய் 4 நாட்கள் விசிக, காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஎம் ஆகிய கட்சிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது.
தவெகவுக்கு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு
பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், ஐயுஎம்எல் கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்தது. இதனை அடுத்து, 120 சீட்டுகளுடன் தவெக ஆட்சி அமைத்துள்ளது. முதல்வராக ஜோசப் விஜய் பதவியேற்றார். இதற்கிடையில், ஆட்சி அமைப்பதற்கு திமுக அதிமுக மறைமுக பேச்சுவார்த்தையை நடத்தியதாக தகவல்கள் கசிந்தது. அதிமுக பொதுச் செயலாளர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக, திமுக அதற்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது போன்று பேச்சுவார்த்தை திரைமறையில் நடத்தப்பட்டது.
இதற்கு அதிமுகவில் இருக்கும் சில தலைவர்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால், அதிமுகவில் மீண்டும் மோதல் வெடித்துள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான ஒரு அணியும், சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோரின் தலைமையிலான ஒரு அணியும் போட்டி போட்டு கூட்டத்தை நடத்தி வருகிறது. இதனால், அதிமுக உடையும் நிலையில் இருக்கிறது. தற்போது அதிமுகவில் 47 எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர்.
இதில் சி.வி.சண்முகம் தரப்பிற்கு 30 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவும், பழனிசாமி தரப்புக்க 17 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், இன்று (மே 12) சி.வி.சண்முகம் அதிரடி பேட்டி ஒன்றைய அளித்துள்ளார். அதாவது, தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைந்துள்ள தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக சி.வி.சண்முகம் கூறியுள்ளார். செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த சி.வி.சண்முகம், ”திமுகவை எதிர்த்து தான் நாங்கள் இந்த இயக்கத்தை தொடங்கினோம்.
விஜய்க்கு பெருகிய ஆதரவு
53 ஆண்டுகளாக எங்கள் அரசியல் திமுகவுக்கு எதிராகவே இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், கழக பொதுச் செயலாளர், திமுக ஆதரவுடன் அதிமுக ஆட்சி அமைத்து என்னை முதலமைச்சராகக்க ஒப்பந்தம் செய்திருப்பதாக முன்மொழிவு வைத்தார். ஆனால், எந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரும் அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை. திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தால் அதிமுக என்ற கட்சியே இல்லாமல் போய்விடும். இது தவறு வேண்டாம் என்று நாங்கள் தெரிவித்தோம்.
அதிமுக இனி எந்த கூட்டணியிலும் இல்லை. மக்கள் தீர்ப்பை ஏற்று முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அதிமுக ஆதரவு என சட்டமன்ற கூட்டத்தில் முடிவு சய்யப்ப்டடது. நடந்து முடிந்த தேர்தலில் அதிமுக தோல்வி அடைந்துள்ளது. தேர்தலுக்கான கூட்டணி முடிவடைந்துள்ளது. தற்போது அந்த கூடடணி இனி இல்லை எனக் கூறினார்.
இதன் மூலம், தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை கூடுகிறது. தவெகவுக்கு தற்போது 120 பெரும்பான்மை இருக்கிறது. தற்போது அதிமுகவில் இருக்கும் 30 எம்எல்ஏக்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம் தவெகவுக்கு 150 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள் எனத் தெரிகிறது. சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கும் நிலையில், இதனை விஜய் ஏற்றுக் கொள்வாரா மாட்டாரா என்பது கேள்வியாக இருக்கிறது.
ஒருவேளை விஜய் ஒப்புக் கொள்ளும் பட்சத்தில், தவெகவின் ஆதரவு பெருகும். இதனால், விசிகி, கம்யூனிஸ்ட், ஐயுஎம்எல் போன்ற கட்சிகள் ஆதரவில் இருந்து பின்வாங்கினாலும் விஜய்யின் ஆட்சிக்கு எந்த ஒரு சிக்கலும் ஏற்படாது. ஆட்சி கலைப்பு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லாமல் போகும். எனவே, விஜய் சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவை அவர் ஏற்றுக் கொள்வாரா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
|தமிழக வெற்றிக் கழகம்
|108 எம்எல்ஏக்கள்
|விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி
|2 எம்எல்ஏக்கள்
|இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
|2 எம்எல்ஏக்கள்
|மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
|2 எம்எல்ஏக்கள்
|இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீக் லீக்
|2 எம்எல்ஏக்கள்
|காங்கிரஸ்
|5 2 எம்எல்ஏக்கள்
நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் இன்று மாலைக்குள் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து தங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தவெக அமைச்சரவையில் இடம் பெறவும் சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான அணி திட்டமிட்டுள்ளது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கிடையில், நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பும் சட்டப்பேரவையில் நடைபெற உள்ளது.
அதில் தவெகவிற்கு ஆதரவாக எத்தனை எம்எல்ஏக்கள் வாக்களிக்கின்றனர் என்பது எண்ணப்படும். குரல் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும். இந்த நேரத்தில், சில எம்எல்ஏக்கள் சட்டமன்றத்திற்கு வரவில்லை என்றால், அவர்கள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட மாட்டார்கள். இந்த நேரத்தில், நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது விஜய்க்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காவிட்டால் அவர் முதலமைச்சர் பதவியை உடனே இழக்க நேரிடும். இதனை அடுத்து, அதிக தொகுதிகளை வைத்திருக்கும் கட்சியை பெரும்பான்மை நிரூபிக்க அழைப்பார். எந்த கட்சியாலும் பெம்பான்மை நிரூபிக்க முடியாவிட்டால் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சிக்கு ஆளுநர் பரிந்துரைப்பார். ஆனால், விஜய்க்கு விசிக, கம்யூனிஸ்ட், ஐயுஎம்எல் கட்சிகள் ஆதரவாக உள்ளதால் தவெக ஆட்சிக்கு எந்த ஒரு சிக்கலும் ஏற்படாது என்பதே உண்மை.