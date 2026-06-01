  • /அதிமுக நிர்வாகியின் கடைசி ஆசையை நிறைவேறிய இபிஎஸ்.. கையோடு தெண்டர்களுக்கு விடுத்த வேண்டுகோள்!

அதிமுக நிர்வாகியின் கடைசி ஆசையை நிறைவேறிய இபிஎஸ்.. கையோடு தெண்டர்களுக்கு விடுத்த வேண்டுகோள்!

கட்சியின் பிளவால் மனமுடைந்து தற்கொலை செய்துகொண்ட அதிமுக நிர்வாகி மகேந்திரனின் உடலுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் அஞ்சலி செலுத்தியதோடு, அவரது குடும்பத்திற்கு ரூ.55 லட்சம் நிதியுதவியும், குழந்தையின் முழு கல்விச் செலவையும் அதிமுக ஏற்கும் என அறிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 01, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 02:35 PM IST
Image Credit: Image Source: X

R Balaji

