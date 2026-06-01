/அதிமுக நிர்வாகியின் கடைசி ஆசையை நிறைவேறிய இபிஎஸ்.. கையோடு தெண்டர்களுக்கு விடுத்த வேண்டுகோள்!

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின்னர் அதிமுகவில் பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவி வருகிறது. கட்சி இரண்டாக உடைந்து அளவிற்கு சென்றுள்ளது அக்கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் இடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில், தஞ்சாவூரை சேர்ந்த அதிமுக நிர்வாகி ஒருவர் தற்கொலை செய்துக்கொண்டது மேலும் வேதனைக்குள்ளாக்கி உள்ளது.
தஞ்சை மாவட்டம் திருவிடைமருதூர் வட்டம், திருப்பனந்தாள் உப்புக்காரத் தெருவைச் சேர்ந்தவர் மகேந்திரன் (32). இவர் அதிமுக வர்த்தக அணியின் பொறுப்பாளராக பதவி வகித்து வந்தார். கட்சியின் தீவிர விசுவாசியான மகேந்திரன், கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி மற்றும் அதற்கு பின் கட்சியில் ஏற்பட்ட பிளவுகள் காரணமாக கடந்த சில நாட்களாகவே கடும் மன உளைச்சலில் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை மகேந்திரன் தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு தனது உயிரை மாய்த்து கொண்டார். அந்த வீடியோவில், "அதிமுக மீண்டும் ஒன்றிணைய வேண்டும். கட்சியின் தோல்வி எனக்கு வேதனை அளிக்கிறது. அடுத்த பிறவி என்று ஒன்று இருந்தால், மீண்டும் அதிமுகவின் எளிய தொண்டனாகவே பிறக்க வேண்டும். எனது மறைவிற்கு பின் எனது உடலுக்கு கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் வந்து மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்த வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில், அதிமுக நிர்வாகின் கடைசி ஆசையை அக்கட்சி பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நிறைவேற்றி வைத்துள்ளார். அதாவது, இந்த துயர சம்பவம் குறித்து சென்னை தலைமைக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, தனது தொண்டனின் இறுதி ஆசையை நிறைவேற்றும் விதமாக, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று நேரடியாகத் திருப்பனந்தாள் பகுதிக்கு வருகை தந்தார். உயிரிழந்த மகேந்திரனின் உடலுக்கு மலர் வளையம் வைத்து அவர் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
இந்த சூழலில், அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் மிகுந்த வேதனையுடன் இரங்கல் செய்தியை பதிவிட்டதோடு, கட்சி தொண்டர்களுக்கு வேண்டுகோளும் விடுத்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் கூறியுள்ளாவது, தஞ்சை கிழக்கு மாவட்டக் கழக வர்த்தக அணி இணைச் செயலாளர் அன்புத் தம்பி திரு. K.S. மகேந்திரன் அவர்கள், தனது இன்னுயிரை மாய்த்துக் கொண்ட செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியும் மனவேதனையும் அளிக்கிறது. அவரை இழந்து வாடும் அவர்தம் குடும்பத்தாருக்கும், கழக உடன்பிறப்புகளுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கல். மறைந்த அவர்தம் ஆன்மா இறைவன் திருவடி நிழலில் இளைப்பாற எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன்.
அவரது ஒரு வயது மகன் பள்ளிப் படிப்பில் சேர்வது முதல், கல்விப் பயணம் முழுவதும் அவரின் கல்விச் செலவை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்
ஏற்றுக்கொள்ளும். மேலும், அவரது குடும்பத்தாருக்கு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில்
ரூ. 30 லட்சம், தஞ்சை கிழக்கு மாவட்டக் கழகத்தின் சார்பில் ரூ. 25 லட்சம் குடும்ப நல நிதியாக வழங்கப்படும்.
என் உயிருக்கு உயிரான கழக உடன்பிறப்புகளே… தயவு செய்து பொறுமையாக இருங்கள். எந்த ஒரு தவறான முடிவையும் எடுத்துவிடாதீர்கள். எத்தனையோ சோதனைகளை, சூழ்ச்சிகளை நாம் நேருக்கு நேர் சந்தித்து வெற்றி பெற்றுள்ளோம்.
“அஞ்சுவது யாதொன்றுமில்லை; அஞ்ச வருவதுமில்லை” என்ற மாண்புமிகு அம்மா அவர்களின் பொன்மொழியை நெஞ்சில் ஏந்தி முன்நோக்கி செல்ல வேண்டிய நேரம் இது. அன்புத் தம்பி திரு. K.S. மகேந்திரன் அவர்களின் தியாக உணர்வு கழகத்தின் ஒவ்வொரு தொண்டனுக்கும் உண்டு. ஆனால், அதை நாம் களத்தில், நமது செயலில் காட்டுவோம்.
நெருப்பாற்றில் எதிர்நீச்சல் அடித்தே வெற்றிக் கரை கண்ட இயக்கம் இது. அதனால், எதையும் வென்ற நாம், இந்த சூழலையும் வெல்வோம்!
தன் இறுதி மூச்சு வரை கழகத்தையே சுவாசித்து நேசித்த மாவீரன் K.S. மகேந்திரன் நினைவாக, அனைத்து கழக அமைப்பு ரீதியாக மாவட்டங்களிலும் அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்திட வேண்டுமென அனைத்து மாவட்ட கழகங்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறி உள்ளார்.