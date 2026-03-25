அரசு ஊழியர்களுக்கு இன்ப செய்தி! வாக்குறுதிகளை வாரி வழங்கிய அதிமுக

AIADMK manifesto : அஇஅதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதியம், அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகளை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 25, 2026, 09:57 AM IST
AIADMK manifesto : 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலையொட்டி அஇதிமுக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அனைத்து தரப்பு மக்களின் தேவைகளையும், கோரிக்கைகளையும் கருத்தில் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த தேர்தல் அறிக்கையில் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதிய திட்டங்கள் குறித்த முக்கிய அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன. அவை குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

ஓய்வூதியம், அரசு ஊழியர்களுக்கான அறிவிப்புகள்

பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் தற்போது  திமுக அரசு அறிவித்துள்ள உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் ஆகியவற்றில் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர் சங்கங்கள் உட்பட அனைத்து சங்கங்களின் கோரிக்கைகளையும் பரிசீலித்து, தேவையான திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, ஓய்வூதியத் திட்டம் சீரமைக்கப்படும்.

அரசுத் துறையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரியும் அலுவலக உதவியாளர்கள் போன்ற பணியாளர்களுக்கு தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் தொகுப்பு ஊதியம் உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் அடங்கிய குடிமைப் பணியாளர்கள் கூட்டு மன்றக் கூட்டம் ஆண்டுக்கு 2 முறை நடத்தப்பட்டு, அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு அவ்வப்போது தீர்வு காணப்படும்.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய ஊதியக் குழு ஊதிய விகிதத்தை அமல்படுத்தியவுடன், காலதாமதமின்றி 8-வது மாநில ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டு ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும்.

சத்துணவு பணியாளர்கள், 108 ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், 1098 (மிசன் வாத்சல்யா) குழந்தைகள் காப்பக பணியாளர்கள் இதுபோன்ற அனைத்துப் பணியாளர்களுக்கும் அரசு காலிப் பணியிடங்களில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

சத்துணவு அமைப்பாளர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், நியாய விலைக் கடை ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறாத அரசுப் பணியாளர்களும் பயன்பெறும் வகையில் புதிய சிறப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் உருவாக்கப்படும்.

சமூகநலத் துறையின்கீழ் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் சத்துணவு ஊழியர்கள், உதவியாளர்கள், அங்கன்வாடி ஊழியர்கள், உள்ளிட்ட பணியாளர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

ஊராட்சி செயலாளர்கள் மற்றும் கிராம உதவியாளர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு மற்றும் ஊதியம் முறைப்படுத்தப்படும்.

ஊராட்சிகளில் 252. மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள் மற்றும் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு உறுதி செய்வதுடன், அவர்களது ஊதியம் உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

தமிழ்நாடு மாநில ஊரக, நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்க பணியாளர்களுக்கு, பொது காப்பீடு மற்றும் மருத்துவக் காப்பீடு திட்டத்தின்கீழ் இணைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

ஓய்வூதியம் குறித்த அறிவிப்புகள்

பூசாரிகள் குடும்பநல நிதி பாகுபாடின்றி வழங்க வழிவகை செய்யப்படும். மேலும், பூசாரிகள் ஓய்வூதியம் உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

சலங்கையாட்டம், வள்ளி கும்மி, பறையாட்டம், பம்பை ஆட்டம், கரகாட்டம் போன்ற பாரம்பரிய கிராமியக் கலைகள் அரசு சார்பில் ஆவணப்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தப்படும்.

மண்டலந்தோறும் உலகத் தரத்தில் விளையாட்டுப் பயிற்சி மற்றும் விளையாட்டு அரங்கங்கள் அமைக்கப்படும். மேலும், ஊராட்சிப் பகுதிகளில் இளைஞர்களின் விளையாட்டு ஆர்வத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் விலையில்லா விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

உச்சநீதிமன்ற கிளையை சென்னையில் விரைந்து அமைக்க வலியுறுத்தப்படும். இந்தியாவில் வாழ்ந்து வரும் இலங்கைத் தமிழ் அகதிகளுக்கு “இரட்டைக் குடியுரிமை" (Dual Citizenship) வழங்கிட மத்திய அரசை வலியுறுத்துவோம்.

இந்து ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்வோருக்கு, கயிலை மலை மானசரோவர், நேபாள நாட்டின் முக்திநாத், ஹரித்துவார், ஜம்மு-காத்ரா வைஷ்ணவ தேவி திருக்கோயில் ஆகிய ஆலயங்களுக்கு ஆன்மீகப் பயணம் சென்றுவர பயணச் சலுகைக் கட்டணம் உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

திருக்கோயில்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் அன்னதான திட்டம் மேலும் விரிவுப்படுத்தப்படும்.

மத்திய அரசின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்போது, ஏற்கெனவே சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில், சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு பணியினை விரைந்து செய்திட மத்திய அரசை வலியுறுத்தப்படும்.

நெய்வேலி NLC-க்கு நிலம் வழங்கியதற்காக, RR Policy மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடியேற்றக் கொள்கை அமல்படுத்த சிறப்புக் குழு அமைக்கப்படும்.

தமிழ் நாட்டில் உள்ள தனியார் நிறுவனங்களில் 10 ஆண்டுகளுக்குமேல் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் EPS-95 ஒய்வூதியத் திட்டத்தில் குறைவாக ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு, கேரளா மற்றும் புதுச்சேரியில் பின்பற்றப்படும் நடைமுறையின் அடிப்படையில், குறைந்தபட்சம் மாதா மாதம் கணிசமான ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

முன்னாள் படைவீரர்களுடைய பிள்ளைகள், கலை மற்றும் அறிவியல் இளங்கலை பட்டப் படிப்பில் சேர்வதற்கு. 1 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்.

இராணுவத்தில் உயிர் நீத்த மற்றும் ஊனமுற்ற படைவீரர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு, கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனம் வழங்கப்படும்.

உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள் அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

