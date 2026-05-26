/அதிமுகவில் அடுத்த விக்கெட்? விலகும் இசக்கி சுப்பையா? தவெக ஆட்டத்தால் நிலைகுலைந்த இபிஎஸ்

Is Isakki Subbaiah leaving AIADMK and joining TVK: அதிமுகவில் ஏற்கனவே 3 எம்.எல்.ஏ-க்கள் தங்களது பதவியை ராஜனாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்த நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி இசக்கி சுப்பையாவும் அக்கட்சியில் இருந்து விலக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின் தமிழக அரசியல் களம், தினமும் ஒரு புதிய திருப்பத்தை சந்தித்து வருகிறது. கோட்டையை தங்களின் வசமாக்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் தற்போது எதிர்க்கட்சிகளை உலுக்கும் வகையில் அடுத்தடுத்த அரசியல் நகர்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் விளைவாக அதிமுகவிலிருந்து 3 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திடீரென தங்களது பதவிகளை துறந்துவிட்டு, ஆளுங்கட்சியான தவெக-வில் ஐக்கியமாகி உள்ளனர்
அதிமுக தற்போது இரண்டு அணிகளாக பிரிந்து தவித்து வரும் சூழலில், எஸ்.பி. வேலுமணி மற்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பிலிருந்து இந்த மிகப்பெரிய சறுக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. மதுராந்தகம் தொகுதி மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை தொகுதி ஜெயக்குமார் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதி சத்யபாமா ஆகிய மூவரும் தங்களது எம்.எல்.ஏ பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். அதன்பின்னர், தலைமைச் செயலகத்தில் வைத்தே தவெக-வின் முக்கிய நிர்வாகியும் அமைச்சருமான ஆதவ் அர்ஜுனா முன்னிலையில் தங்களை அக்கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டு, புதிய உறுப்பினர் அட்டைகளையும் பெற்றுக் கொண்டனர். இந்த அதிரடி மாற்றம் எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்புக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
இந்த நிலையில், 3 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ராஜினாமாவை தொடர்ந்து, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரான இசக்கி சுப்பையாவும் தற்போதைய அதிமுக தலைமை மீது அதிருப்தியில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. அவரும் விரைவில் தனது பதவியை துறந்துவிட்டு, முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் தவெக-வில் இணைய போவதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற பொதுத்தேர்தலில் 108 தொகுதிகளைக் கைப்பற்றி தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. அதே சமயம், திமுக கூட்டணி 73 இடங்களையும், அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களையும் மட்டுமே பெற முடிந்தது. தனித்து ஆட்சியமைப்பதற்கான பெரும்பான்மை (118 இடங்கள்) இல்லாத நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் பிற கட்சிகளின் ஆதரவைப் பெற பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
அதன்படி, திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகி காங்கிரஸின் 5 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம், மற்றும் ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளிலிருந்து தலா 2 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் தவெக-வுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டினர். இதனால் தவெக-வின் பலம் 120 ஆக உயர்ந்து, விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.
இதற்கிடையே நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது, வேலுமணி மற்றும் சி.வி. சண்முகம் அணியைச் சேர்ந்த 25 அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் த.வெ.க அரசுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது. இது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பிற்கும் சண்முகம் தரப்பிற்கும் இடையே கடுமையான மோதலை உருவாக்கியதோடு, சபாநாயகரிடம் பரஸ்பரம் தகுதி நீக்க புகார்கள் அளிக்கும் வரையிலும் சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதிமுகவில் நிலவி வரும் உட்கட்சி பூசல்களால், வரும் நாட்களில் மேலும் பல சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு ஆளுங்கட்சி நோக்கி படையெடுக்கக் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், தமிழக அரசியல் மிகப்பெரிய இடைத்தேர்தல் களத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.